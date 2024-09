Bajada de ratios y clases personalizadas: así es el plan estatal educativo para remontar PISA

El plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora fue anunciado, el pasado mes de enero, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en un acto electoral, donde avanzó que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 -que, finalmente, no fueron aprobados- incluirían un plan de choque en ambas asignaturas tras los malos resultados que arrojó el informe Pisa, el examen internacional al alumnado de 15 años. ¿Por qué, cómo y cuándo se aplicará el nuevo proyecto?

Todo comenzó en Pisa

Publicado en diciembre de 2023, el informe Pisa confirmó un descalabro en matemáticas y lectura en España. En el resto del mundo, la caída fue todavía mayor, lo que sirvió para que las autoridades educativas trataran de ‘vender’ una buena noticia: caemos, sí, pero menos que el resto, así que no estamos tan mal. Pisa reveló que el alumnado español, desde 2018, se ha dejado en el camino ocho puntos en matemáticas y tres en comprensión lectora. En Catalunya, la pérdida en matemáticas fue de 21 puntos. En toda España, solo un 6% de los chavales y chavalas de 15 años están en el nivel de la excelencia en matemáticas.

Presupuesto anual: 94,8 euros

Apenas unas semanas después de publicarse el informe Pisa y a pesar de que la explicación oficial fue “el resto de países está peor que nosotros”, Sánchez anunció un plan para reforzar las enseñanzas de ambas asignaturas tanto en primaria como en secundaria. En aquella ocasión, se habló de un presupuesto global de 500 millones de euros. El plan comenzará a aplicarse en cuanto comience el curso 2024-25 y tendrá una duración de cuatro años. El presupuesto para este curso es de más de 94,8 euros. De ellos, 64,8 se destinarán a las matemáticas y 30, a la comprensión lectora. El objetivo del ministerio es que el presupuesto vaya a más cada año. Los fondos repartidos a las autonomías son finalistas, es decir, se tienen que destinar a ese plan y no, por ejemplo, a comprar ordenadores para el aula. La comprensión lectora empapará toda primaria (también en el último curso de infantil) y secundaria (bachillerato incluido) mientras que el apoyo extra a las matemáticas se centrará en los cursos que van desde 3º de primaria a 4º de ESO y bachillerato.

No a todos, solo a los más necesitados

El plan llegará, básicamente, a los estudiantes más necesitados, no a todos. Constará de varios puntos. Uno de ellos será “la atención personalizada a los alumnos con más dificultades”, explica a este diario Mónica Domínguez, directora general de Evaluación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El plan no será café para todos sino que se llevará a cabo en aquellos centros con más necesidades educativas. ¿Qué colegios e institutos serán? Básicamente, los que tengan un 30% de alumnado vulnerable (por razones económicas, educativas o sociales). Suele coincidir con pobres resultados académicos. “No en todos los casos se desdoblarán ratios, también podrá darse la codocencia o agrupación de alumnos y alumnas”, explica la responsable ministerial. “El plan -añade- será un fracaso si solo consiste en bajar las ratios de alumnos por aula y no cambia nada en lo relativo a la metodología”. Es decir, también se pondrá el acento en la formación que reciban los docentes de cara a, por ejemplo, conseguir llevar a las aulas una mejor didáctica de las matemáticas para que la asignatura no se atragante tanto. La tercera pata del plan serán clases personalizadas fuera del horario lectivo (lo demás será dentro del horario escolar). Con toda probabilidad, no serán en todos los centros seleccionados sino que a un centro acudirán varios estudiantes de otros colegios o institutos.

Resultados

Las comunidades se reunirán el próximo 18 de septiembre para analizar el aterrizaje del plan de refuerzo. ¿Cuándo comenzarán a verse los resultados y, por lo tanto, se revertirán las malas notas de Pisa y las evaluaciones de diagnóstico que cada comunidad realiza? "En educación, los resultados son a largo plazo. Es difícil que encontremos un mejor rendimiento en matemáticas y comprensión lectora este año. Será dentro de unos cuantos años", responde la responsable del Ministerio de Educación y FP.