La Guardia Civil se refuerza en El Hierro para septiembre ante la "llegada masiva de cayucos"

La Guardia Civil ha reclutado entre su personal este mes de agosto un refuerzo especial de agentes, voluntarios en comisión de servicio buscados en Canarias para afrontar las “necesidades de servicio existentes en la prestación de apoyos en los servicios de Seguridad Ciudadana” en la isla canaria de El Hierro.

El llamamiento se recoge en un comunicado interno del Negociado de Personal de la Comandancia de Tenerife, solicitando voluntarios a otras comandancias y dando de plazo hasta el pasado 30 de agosto. La misión fijó fecha de arranque para este lunes.

El llamamiento se hace “ante la llegada masiva de cayucos con inmigración irregular”, dice la nota interna. Este refuerzo se organiza al tiempo que cunden previsiones de un crecimiento considerable de llegadas de cayucos en septiembre, con el inicio de la época de “las calmas”, periodo de aproximadamente un mes sin temporales ni mar agitada en las áreas del Atlántico situadas entre el archipiélago canario y la costa occidental africana.

Si bien la convocatoria fijó como fecha final para apuntarse el 30 de agosto, no se descartan más incorporaciones a lo largo del mes. No se han comunicado oficialmente cifras de incremento de unidades, pues el despliegue concreto de agentes suele ser un dato confidencial por razones de seguridad, explican en la Comandancia de Tenerife. En ese órgano no hacen más comentarios.

Otras fuentes canarias de la Guardia Civil relatan que esos refuerzos “se harán por tramos”. Este pasado fin de semana, informan esas fuentes no oficiales, se incorporó a El Hierro un inicio del goteo: un grupo de cuatro agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana) llegados desde Tenerife.

Sin vacaciones

El llamamiento del instituto armado busca guardias, cabos y cabos primeros, todos ellos con experiencia o destinbos actuales en unidades de vigilancia de fronteras, resguardo fiscal o seguridad ciudadana.

La comisión de servicio en El Hierro tiene duración prevista hasta el próximo 3 de octubre, o sea, 31 días naturales en los que los agentes destinados a este dispositivo especial no podrán tomar libranzas. La nota interna advierte: “El personal seleccionado no podrá disfrutar vacaciones ni asuntos particulares durante el periodo de la comisión”.

El año pasado, en el periodo de calmas de septiembre llegaron irregularmente hasta Canarias 3.537 inmigrantes por vía marítima. El 31 de agosto de 2023, eran 11.439 los acumulados en lo que iba de año; pasado un mes la cifra había crecido hasta 14.976. El incremento con respecto al año anterior, 2022, fue entonces del 19,7%.

Este año la situación es más dura en términos cuantitativos: a 31 de agosto, las llegadas marítimas irregulares a Canarias sumaban 25.524 personas, un 123,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Un guardia civil ayuda en el traslado del ataud de un migrante que llegó muerto a La Restinga (El Hierro), en enero pasado. / Europa Press

Desde el inicio del fenómeno de las oleadas de cayucos, la otrora tranquila isla de El Hierro sufre falta de personal para afrontar las llegadas. En el caso de las fuerzas de seguridad, en diversas ocasiones ha levantado esa carencia las críticas del Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo. En toda la isla no suele haber en activo, en condiciones normales, más de 40 guardias, todos adscritos a un puesto principal en Valverde. Se trata de una dotación a la medida de una isla cuya población estable ronda los 11.000 vecinos.

Pero desde la primavera la isla se convierte en la más tocada por las llegadas de lanchones de migrantes procedentes de Mauritania y Senegal. Fuentes del alto mando de la Guardia Civil recuerdan que en El Hierro hay refuerzos destinados desde que, hace un año, se incrementó la llegada de cayucos. El incremento de efectivos de ahora lo explican estas fuentes como “algo habitual ante una carga mayor de trabajo”.

Gratificación

En la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) achacan falta de atractivo a la convocatoria: a los voluntarios se les ofrece una gratificación del 80% de IRE, siglas que hacen referencia al sistema de dietas del Cuerpo. De media, ese porcentaje supone 60 euros diarios de gratificación, sueldo aparte.

En la AUGC consideran insuficiente la dieta -uno de los caballos de batalla de este sindicato- dado el principal problema de cualquier funcionario llegado a la isla: encontrar y pagarse un alojamiento.

A la resolución de ese problema no hace referencia el llamamiento realizado por la Comandancia de Tenerife. Sí se tiene en cuenta el trastorno que pueda ocasionar en otros destinos canarios la leva de guardias voluntarios. Cada candidato debe adjuntar a su solicitud un informe del jefe de su unidad o de su compañía explicando “el perjuicio al servicio que pueda ocasionar”.