El teléfono contra el abuso de las personas mayores recibe 600 casos en 2024: "Un hijo llegó a sacar 200.000 euros de la cuenta de su padre"

Humillaciones, amenazas, poderes ruina. El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores ha atendido 600 casos en 2024; más de 3.000 desde que se puso en marcha, en 2019.

Su responsable, Paula del Río, recuerda, por ejemplo, el caso de una persona mayor que tuvo una discusión con su hija en verano. Desde finales de julio hasta la fecha, solo le ha dejado ver a la nieta una vez. "Utilizan a los nietos como moneda de cambio para amenazar", explica.

Otro caso que ven mucho es el de los poderes ruina: las personas mayores acuden con sus hijos o hijas ante notario. Con la justificación de que las primeras ya no se ven para manejar su economía o negocios, o los posibles alquileres que puedan tener, se hace un poder para que los descendientes actúen a su nombre. "Al principio todo va muy bien, pero conforme van pasando los meses o años, en muchos casos se dan la vuelta", señala.

Habla de casos en los que los hijos cobran por los negocios mientras los padres se siguen haciendo cargo de los gastos. O de los que van sacándoles poco a poco el dinero de las cuentas. "Me estoy acordando de un señor que cuando se quiso dar cuenta le habían sacado del banco cerca de 200.000 euros", recuerda. Fueron sus hijos. El problema con esos casos, prosigue, es que mientras que el poder notarial esté vigente, lo que pase con su uso no se recupera.

Fotografía del maltrato

La Confederación Estatal De Mayores Activos Confemac ha realizado una fotografía de la realidad del maltrato en España gracias al Programa Informático de gestión de Casos de Abuso y Maltrato a personas mayores (PICAM). De esta forma, han visto que el maltrato psicológico (28,4%), el abandono (16,8%), el maltrato económico (15,6%) y la negligencia (10,9%) siguen siendo los motivos principales de las llamadas.

Hay muchas conductas que consideramos normales pero no lo son, son maltrato

"Para comprender estas cifras debemos tener en cuenta que cuando se produce una situación de maltrato, no suele darse un único tipo, sino que mínimo combinan dos de ellas", explica la Confederación, que recuerda que las agresiones físicas suponen un 10,5% de las situaciones notificadas. "Ante este tipo de situaciones sí somos conscientes de estar presenciando un maltrato, pero cuando se trata de gritos, vejaciones, infantilizaciones o incluso insultos, no pensamos en la trascendencia que eso puede tener para la mente de quien los recibe, especialmente si se trata de personas con deterioro cognitivo", añaden.

Por ello, explican que no desisten a la hora de repetir que "el maltrato psicológico es el más peligroso, porque no deja señales y que hay muchas conductas que consideramos normales pero no lo son, son maltrato".

"El maltrato psicológico tiene muchas formas. Puede darse a través de insulto, vejaciones, humillaciones, amenazas... Es el más común porque es el que nos abre la puerta a otros tipos de abusos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si alguien viene y te pega una torta, aunque te paralice terminas por reaccionar. Sin embargo, cuando a la persona la tienes totalmente machacada, porque le has estado diciendo durante tiempo que no vale para nada, o que es una carga y estás deseando que se muera, llega un momento en que su autoestima está tan mermada que no se va a extrañar ante un empujón o una torta", apunta Del Río.

Quién notifica

Pese a que la mayoría de casos de abuso vienen de la familia, un año más han observado que las situaciones notificadas provienen, en mayor medida, del ámbito familiar (69,8%). De hecho, son las hijas e hijos (33,1%) los que más llaman para recibir asesoramiento e información ante situaciones de maltrato.

"Sin embargo, desde Confemac nos gustaría resaltar algo inédito y que nos parece altamente esperanzador, y es que a lo largo de este año ha aumentado el número de víctimas que se han puesto en contacto con el Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores solicitando asesoramiento y orientación. Un 25% de las llamadas recibidas han sido de las propias víctimas", aclaran. Fueron 150.

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, las tres que más situaciones de maltrato notifican siguen siendo Andalucía (31,9%), la Comunidad de Madrid (18,5%) y Cataluña (11,9%).

En consonancia con estos datos, las provincias que más situaciones de maltrato notifican son Madrid (110); Barcelona (60) y Sevilla (49).

Por comunidades, les siguen la Comunidad Valenciana (8,7%); Galicia (4,8%); Islas Canarias (4,7%); Castilla-León (4,2%); Castilla La Mancha y Extremadura (2,7%); País Vasco (1,8%) Región de Murcia (1,7%); Asturias y Aragón (1,5%); Cantabria (1,2%); Islas Baleares (1%); La Rioja, Navarra y Ceuta (0,3%) y Melilla (0,2%), de las que han recibido llamadas por primera vez.