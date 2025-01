Agenda: qué hacer hoy 8 de enero en Asturias

Oviedo

Encuentro literario en el Club LA NUEVA ESPAÑA

Tras el parón navideño, el Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) regresa hoy, a las 19.30 horas, con un encuentro literario protagonizado por el escritor, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada y ganador del premio de novela "Ateneo de Sevilla" Sixto Sánchez Lorenzo, que mantendrá un diálogo con José Antonio Álvarez Castrillón, doctor en Historia y miembro del RIDEA. Entrada libre.

Cuentacuentos en Pumarín

La biblioteca pública Sara Suárez Solís, situada en el barrio de Pumarín, será escenario hoy del cuentacuentos "Cuentos que viajan", de la compañía "Cuentos en la Maleta". La actividad dará comienzo a las 18.00 horas. El aforo es limitado y solo podrán entrar dos adultos por niños.

Muestra escultórica

La sala del Sabadell Herrero acoge la exposición "Herminio. La silenciosa seducción de la geometría", del escultor asturiano Herminio Álvarez. La muestra se puede visitar, hasta el 12 de enero, los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Los martes, cerrado. Entrada libre.

Muestra de pintura

Óscar García ofrece en el centro social de Villa Magdalena en Oviedo la exposición "Tan bella y tan cerca", que muestra paisajes asturianos y bodegones. El género que ahora cultiva este pintor es el hiperrealismo, técnica que alcanzó su máxima popularidad en la década de los sesenta, cuyo fundamento principal es "reproducir aquello que rodea al artista con la máxima fidelidad posible, como si en lugar de pinturas se tratara de fotografía", según anuncia el Ayuntamiento. Se puede visitar hasta el 20 de enero de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en la Delegación de Defensa

La muestra "Pequeñas flotas", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con ARES, es una exposición de buques de superficie, submarinos y aviación naval. Con fines pedagógicos, adecuada a niños, estará expuesta hasta el 17 de enero en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 12 de enero puede visitarse la muestra "Japón. El elogio de la elegancia –pintura, grabado y laca de los siglos XVIII y XIX–". También, hasta el 23 de marzo, se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, los sábados de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, los domingos y festivos de 11.30 a 14.30. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Galería Caicoya

La Galería Caicoya (Principado, 11) expone la muestra "Luz distante", de Mónica Dixon, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (viernes tarde, de 17.00 a 19.00 horas).

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales del próximo mes de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Espacio 451

El espacio expositivo de la calle Mon esquina Canóniga acoge la exposición "Speedy Speed Boy", del artista gijonés Pelayo Tamargo. Se puede visitar de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Alfara

La Galería Alfara (calle Carlos Casanueva, 16) acoge la muestra "Lo que se va", de Carlos Martín Aresti, en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 15 de enero.

Dos Ajolotes

El espacio de arte Dos Ajolotes (Pozos, 1) acoge la exposición colectiva "Germina2". El horario de visita es jueves y viernes, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Escuela de Arte

La muestra "Ecos", de Agustín García Benito, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 22 de enero. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la muestra "Esencia: dos conceptos", de Daniela Zanzoni.

Gijón

Concierto de "Pauline en la Playa"

El grupo "Pauline en la Playa" ofrece un concierto en el teatro Jovellanos que dará comienzo a las 20.30 horas. El dúo formado por las hermanas Mar y Alicia Álvarez estrenan álbum: "Los días largos". Las entradas cuestan 16 euros.

Cine en el Ateneo de La Calzada

Dentro del ciclo "Clásicos del cine europeo", el Ateneo de La Calzada acoge, a las 19.00 horas, la proyección de "Te querré siempre", de Roberto Rossellini. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Semana Internacional de Montaña

Dentro de la 45ª Semana Internacional de Montaña de Gijón, la Escuela de Comercio acoge una charla de la joven montañera y "youtuber" Carla Astuy García. Será a las 19.30 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Biblioteca Pública Jovellanos

Se puede visitar hasta el 19 de enero la exposición "Bosque de Letras", del poeta y grafista Fernando Menéndez. Los horarios de la Biblioteca Pública Jovellanos son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 10 de enero la exposición fotográfica "La magia de Sara Baras", de Sofía Wittert, fotógrafa de la bailaora gaditana. Los horarios de la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 11 de enero se podrá visitar la muestra "¿A qué jugamos?".

Antigua Rula

Hasta el 26 de enero estará la muestra "Tiempo y paisaje", con fotografías de ocho artistas, comisariada por Nicolás Cancio. Los horarios de visita de la sala de exposiciones de la Antigua Rula son de 17.00 a 20.00 horas de miércoles a viernes; sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 3 de mayo puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Hasta el 5 de abril se puede ver la exposición "NVSBLS. Mujeres invisibles en la historia del arte", ideada por Héctor Lasheras y comisariada por Begoña Torre. Hasta el 18 de enero puede visitarse la exposición "Rodrigo Cuevas. La gracia de la agitación folklórica". Y hasta el 11 de enero se podrá ver la muestra "Millennials, el arte multimedia de la Generación Y". Los horarios de visita a LABoral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muestra de Fotografía "Man Ray"

En el Centro municipal Integrado de La Arena está abierta la XXXIV Muestra de Fotografía "Man Ray-I Premio Gesto Natural", que se podrá visitar hasta el 9 de enero, en horario de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Museo Barjola

Hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de enero se podrá visitar la exposición "Los Vinck. Una saga de fotógrafos de Gijón (1905-2007)". También se pueden ver hasta abril las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 26 de enero puede visitarse la exposición "Intergeneracional. Un hilo en la fotografía asturiana", que pretende establecer un diálogo en la fotografía contemporánea asturiana a través de más de un centenar de imágenes y documentos datados entre 1957 y 2024. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Illustrious II", de Daniel Sueiras, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 11 de enero. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 1 de febrero se puede visitar la exposición "Limbo", de Hugo Alonso, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Biblioteca de El Natahoyo

Hasta hoy, día 8, se puede visitar la exposición "Ucrania: un lugar en el mundo". El horario es de 9.00 a 20.00 horas.

Biblioteca de Roces

Hasta hoy, día 8, puede visitarse la exposición "Palestina: un lugar en el mundo". El horario es de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Presentación teatral en Avilés

"Flashback", de Dolfo Camilo Díaz, es una obra de teatro en asturiano que ganó la primera convocatoria del premio "Pachín de Melás" del Principado en 2023; un año más tarde, la editorial Impronta publicó el texto, y hoy, todo el pack se presenta a las 19.00 horas en el complejo hostelero La Serrana (calle La Fruta). "Flashback" se anuncia como una comedia sardónica que protagoniza un antiguo líder sindical vencido por la corrupción. En la presentación participarán miembros de la compañía de teatro "El Milagru" y el autor. Este compartirá trayectoria vital y creativa y, junto a los actores presentes, recreará escenas de "Flashback" haciendo lectura dramatizada de las mismas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de modelismo en El Atrio

Una quincena de miembros de la Asociación de Modelismo de Asturias expone hasta el 15 de enero en el centro comercial El Atrio una selección de sus mejores trabajos. La muestra recoge 400 piezas de temáticas y escalas diversas: militar, naval, ciencia ficción, bustos... Se puede ver los días de apertura del centro comercial en un local de la planta inferior.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza" que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Entre otros espacios, ha expuesto su obra en la Fundación Alvargonzález, la Casa de Cultura de Llanera, CMI El Coto (Gijón) y la Casa Cultural de Bueño (Ribera de Arriba). La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 horas.

III Muestra de arte solidario dedicada a Valencia

La creación artística y la generosidad se dan la mano hasta el 17 de enero en la III Muestra de arte solidario, en la Factoría Cultural de Avilés. Dedicada a Valencia tras la catástrofe de la dana, la organiza el Rotary Club Balagares de Avilés y Comarca en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, a través de la Factoría Cultural. Se exponen y venden pinturas, esculturas, fotografías y demás creaciones realizadas por artistas de Avilés y otras partes de Asturias. El dinero recaudado se destinará al banco de alimentos de la zona afectada por las inundaciones de Valencia. La exposición abre lunes a viernes, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

La Casa de las Mujeres expone obras del alumnado de Aulas Populares

Las obras expuestas pertenecen al grupo de pintura al óleo de Aulas Populares de Avilés, un curso impartido por Diana Coanda. Son 26 obras que destacan por la diversidad de técnicas y estilos con los que cada participante ha plasmado paisajes llenos de color, detalles y emociones. Desde campos llenos de luz, cielos, montañas y marinas, cada obra refleja no solo la creatividad de las autoras y autores, sino también el aprendizaje y la dedicación que han puesto en su formación artística. En la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27), hasta el 24 de enero. Abre los días laborables de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición "On Abortion" en el Centro Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Este proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad y se trata de la primera exposición monográfica de Laia Abril en España desde que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en 2023. Abre hasta el 2 de marzo de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Ángel Vergara en el Niemeyer

Artista asturiano nacido en Mieres (1958), Ángel Vergara es el protagonista de una extensa trayectoria internacional que dio comienzo en Bruselas, su ciudad de acogida desde la infancia. Su espacio referencial es la calle, su entorno sociopolítico y económico. La muestra "El ojo pródigo", comisariada por Ángel Varela, presenta un conjunto significativo de obras realizadas en la última década nunca antes mostradas a tan gran escala aquí, en su país de origen, y otras producidas y realizadas en Avilés para esta exposición. Abre hasta el 19 de enero de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE (calle Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición sobre arte postal: "La muerte"

El palacio de Valdecarzana acoge la VIII Exposición Internacional de Arte Postal en Avilés, en esta edición con el lema "La Muerte", que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Abre de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves

El que está considerado uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Pista de patinaje sobre hielo en Laviana

La pista deportiva del parque de Los Príncipes de Pola de Laviana se convierte hasta el 12 de enero en una pista de patinaje sobre hielo. Está abierta todos los días de 16.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada es una aportación voluntaria. La recaudación irá a parar a Protección Civil del municipio valenciano de Paiporta.

Exposición de F. Gochi en Mieres

"Campos de Castilla y árboles del Norte" es la exposición pictórica del artista F. Gochi que puede verse hasta el 30 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres. El horario es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Exposición en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa acoge hasta 15 de enero la muestra del ganador y los finalistas del XXVII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. La exposición podrá visitarse del 7 al 15 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (el día 12, cerrado).

Belenes del Mundo en Pola de Siero

Hasta el 17 de enero se puede visitar en la plaza cubierta de la Pola la XI Exposición Belenes del Mundo, organizada por el Ayuntamiento de Siero junto a la familia de Juan Manuel Rodríguez en memoria de este.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 23 de febrero, acoge la muestra "Retratos del otro. Nobleza", . de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas con una duración de dos horas. Para reservas hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de enero la muestra "Los Playmobil llegan a Cangas de Onís", una exposición creada por la Asociación Asturcliks que se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Occidente

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse durante los meses de enero y febrero, de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Cerrado los fines de semana. Las entradas pueden reservarse en el correo electrónico info@museodeloro.es o en el número de teléfono 985806018.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Durante los meses de enero, febrero y marzo, abre de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge la exposición "Soldados", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con ayuntamiento de Navia. Jordi Bru (Pamplona, 1967) es un fotógrafo profesional dedicado a la recreación de ejércitos y batallas históricas. Siempre en busca de la máxima precisión histórica, en su labor se documenta meticulosamente para conseguir recreaciones tan fidedignas como memorables que acercan a los espectadores a episodios clave de la historia de España. Estará expuesta hasta el 9 de enero en horario de martes a viernes de 11.30a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas; sábados de 11.00 a 14.00 horas.

