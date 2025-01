Lino Camprubí: "Cada vez es más difícil imaginar un futuro que no sea lúgubre"

Los profesores de Filosofía de la Universidad de Sevilla Lino Camprubí y Javier Pérez Jara sostienen que "los terrores del apocalipsis están profundamente arraigados en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI" y que "desde comienzos del siglo XX cada vez es más difícil imaginar un futuro que no sea lúgubre". La guerra de Ucrania y la amenaza nuclear rusa reavivaron el arcaico temor a la destrucción total y la escalada bélica sigue alimentándolo. En "Science and Apocalypse in Bertrand Russell: A Cultural Sociology" (Lexington Books, 2022) –un libro que aún no ha sido traducido al español–, Camprubí, nieto del filósofo riojano Gustavo Bueno, y Pérez Jara, ambos en el círculo de influencia de la Escuela de Filosofía de Oviedo, dan claves para entender las raíces de ese arcaico miedo al fin del mundo y su utilización política.

"Todos confían en el poder disuasorio del miedo para obtener sus objetivos geopolíticos", sostienen. "Esto sirve a las potencias para presentarse como víctimas que se defienden ante amenazas: Putin argumenta que la OTAN pone base militares cada vez más cerca de sus fronteras y la OTAN insiste en que sus bases rodeando a Rusia son puramente defensivas ante la amenaza rusa", explican. En cambio, Bertrand Russell y algunos de sus contemporáneos, según Camprubí y Pérez Jara, acabaron sugiriendo que era más efectivo desmantelar el arsenal de armas de destrucción masiva y acabar con "la espiral de miedos mutuos".

Russell, que nació en 1872, vivió casi un siglo y fue testigo de las dos guerras mundiales y de la guerra fría, es el protagonista absoluto del ensayo de Camprubí y Pérez Jara. "Además de ser un gigante filosófico, Russell destacó como activista y como intelectual público", afirman los dos autores. El filósofo británico siempre "destacó el papel central de la ciencia y la tecnología en la configuración de la sociedad", pero sus opiniones cambiaron mucho a lo largo de su vida, pasando de una veneración casi religiosa al escepticismo, y, finalmente, a alertar de sus peligros.

En 1936 Russell afirmaba que, en caso de invasión alemana, era mejor rendirse que hacer la guerra, pues el coste total en términos de sufrimiento siempre sería menor. A partir de 1938 se radicalizó: Hitler, Mussolini y Stalin son la personificación del mal absoluto y los grandes enemigos de las democracias liberales, lo que justificaba el recurso de la guerra. En 1945 fue más allá, al defender que Estados Unidos debería declarar la guerra a la Unión Soviética, para evitar un mal mayor. Cuando en 1949 los soviéticos anunciaron que disponían de sus propia bomba atómica, Bertrand Russell "se convirtió en un defensor activo del desarme nuclear global".

Una de las cuestiones centrales del libro "Science and Apocalypse in Bertrand Russell" es la indagación sobre el papel del intelectual público, como lo fue Russell. En su caso, Camprubí y Pérez Jara perciben "una tensión estructural" entre el rigor y la precisión de sus análisis filosóficos y un enfoque "más maniqueo, simplista y, en ocasiones, abiertamente demagógico".

Los dos pensadores españoles son de la opinión de que "para analizar y contestar problemas filosóficos es imprescindible tomarse las ciencias en serio", y a la inversa. En ese sentido, afirman que la faceta verdaderamente filosófica de Bertrand Russell "nos enseña precisamente a valorar la importancia de la filosofía sustentada por la ciencia".

