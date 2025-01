Un matrimonio pierde casi 15.000 euros por un problema de inquiokupación: "Es una situación desesperante, estamos solos ante la administración"

La inquiokupación sucede cuando un inquilino legalmente arrendado deja de cumplir con las obligaciones contractuales, principalmente el pago de la renta, y se mantiene residiendo en la vivienda a pesar de no tener derecho a hacerlo.

Un problema que afeca a varias familias en nuestro país. en el programa de Telecinco Vamos a ver han tratado un caso concreo en Viso de San Juan, toledo, d euna familia que está realmente afectada por esta situación. Patricia y Alberto, una pareja de Toledo, están enfrentando un drama de inquiokupación que ya les ha generado una deuda de más de 14 mil euros. Todo comenzó cuando decidieron alquilar su vivienda en El Viso de San Juan para poder hacer frente a la hipoteca, pero lo que parecía una solución pronto se convirtió en una pesadilla. La familia que ocupó el piso pagó el alquiler durante el primer año, pero ya han pasado más de dos sin abonar ninguna mensualidad. En 'Vamos a ver', hemos hablado con Alberto, el propietario afectado, quien ha narrado cómo su vida familiar y económica se ha visto gravemente perjudicada.

Alberto ha explicado que, aunque presentaron una demanda por impago hace más de un año, esta fue rechazada recientemente debido a un error en la referencia catastral, lo que les ha obligado a comenzar de nuevo el proceso. "Tengo que hacerme cargo de la hipoteca, del IBI, de la comunidad, de todo. Es una situación desesperante, estamos solos ante la administración, esta es la segunda demanda que no admiten", ha señalado con frustración. "Hace un año que nos bloquearon de WhatsApp, el teléfono no me lo cogen, es imposible, ni yendo al portero puedo hablar con ellos, no hay manera", ha lamentado.

La situación está afectando gravemente a su familia: "Tengo dos niños pequeños, de 4 y 6 años, que la carta de los Reyes este año… pues imagínate. Mi mujer está con una depresión en casa, ha tenido que cerrar su peluquería y no es justo", ha confesado. Alberto también ha apuntado que los inquilinos "si no pagan el alquiler es porque no quieren, porque para vacaciones sí tienen. Aunque la deuda supera los 14 mil euros, para Alberto lo más importante es recuperar su casa. "La deuda me gustaría cobrarla, pero es lo que menos nos importa. Yo lo que quiero es que se marchen de mi vivienda", ha concluido. La familia ha tenido que recurrir a préstamos y Alberto trabaja en tres empleos simultáneamente para poder cubrir las necesidades de sus hijos pequeños.