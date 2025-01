Agenda: qué hacer hoy 10 de enero en Asturias

Oviedo

Charla sobre el riesgo de inundaciones

"Las crecidas en Asturias: el caso de Bueño". El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy, a las 19.30 horas, una mesa de análisis sobre el riesgo de inundaciones en Asturias, con la mirada puesta en el caso de Bueño (Ribera de Arriba). Intervendrán Belarmino Fernández, presidente de la Asociación Cultural de Bueño; Juan José Tielve e Ignacio García-Arango, ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y José Manuel Vaquero Tresguerres, consejero de Prensa Ibérica y miembro del RIDEA.

Cuentacuentos en La Corredoria

La biblioteca de La Corredoria acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "Cuentos que viajan". El aforo está limitado a dos personas adultas por niño y hace falta inscripción previa en la biblioteca.

Librería Matadero Uno

Dos son los actos para hoy en la Librería Matadero Uno, de la plaza de Riego. Por un lado, Héctor Braga presenta a las siete de la tarde su ensayo sobre las asturianadas tradicionales que se titula "Nel cantu la memoria". Por el otro, la artista Verónica Grech hace un recorrido a sus diez años de obra en una exposición.

Muestra de pintura

Óscar García ofrece en el centro social de Villa Magdalena en Oviedo la exposición "Tan bella y tan cerca", que muestra paisajes asturianos y bodegones. El género que ahora cultiva este pintor es el hiperrealismo, técnica cuyo fundamento principal es "reproducir aquello que rodea al artista con la máxima fidelidad posible, como si en lugar de pinturas se tratara de fotografía", según anuncia el Ayuntamiento. Hasta el día 20 de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00.

Escuela de Arte

La muestra "Ecos", de Agustín García Benito, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el día 22, de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Galería Alfara

La Galería Alfara (Carlos Casanueva, 16) acoge la muestra "Lo que se va", de Carlos Martín Aresti. De lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 15 de enero.

Exposición en la Delegación de Defensa

La muestra "Pequeñas flotas", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con ARES, es una exposición de buques de superficie, submarinos y aviación naval. Con fines pedagógicos, adecuada a niños, estará expuesta hasta el día 17 en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Muestra escultórica

La sala del Sabadell Herrero acoge la exposición "Herminio. La silenciosa seducción de la geometría", del escultor asturiano Herminio Álvarez. Se puede visitar, hasta el día 12, hoy y mañana, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingo, de 11.00 a 14.00. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el domingo puede visitarse la muestra "Japón. El elogio de la elegancia –pintura, grabado y laca de los siglos XVIII y XIX–". Hasta el 23 de marzo, se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos de 11.30 a 14.30. La entrada es gratuita.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas actuará "El Consorcio" en el teatro Jovellanos, dentro de su gira "De Mocedades a El Consorcio".

Teatro de La Laboral

A las 19.00 y 21.30 horas habrá una doble función del show cómico "Mentes Peligrosas" en el teatro de la Laboral, con la participación de Leo Harlem, Álex Clavero, Ana Morgade y David Cepo. Será en el teatro de la Laboral.

Sala Acapulco

A las 21.00 horas habrá un concierto de "Tarque & La Asociación del Riff" en la Sala Acapulco.

Escuela de Comercio

El periodista José Luis Argüelles entrevistará al escritor Alfonso López Alfonso, autor del libro "De ida y vuelta. Una mirada sobre la vida y la obra de Alejandro Casona", y editor de "Federico García Lorca. El tiempo compartido", que reúne textos de Pablo Suero. El acto será a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gijonesa y Sociedad Cultural Gesto.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas tendrá lugar un concierto de "Raf Ferrari Quartet" en el Meidinerz Jazz Club. La formación la integran Raf Ferrari (piano, composición), Vito Stano (violoncello), Claudio Sbrolli (batería) y Andrea Colella (contrabajo).

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas se celebra un festival en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en el que participarán Laura Marín, Pepín y su guitarra, María Cano, Alejandro Nosti y Susana Vallés, junto al artista invitado José Luis Acebal.

Librería de Bolsillo

A las 20.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "Albedo", de Rafa Cofiño, en la Librería de Bolsillo.

Café de Macondo

A las 20.30 horas se celebrará un concierto de "Pájaros en la cabeza" en el Café de Macondo.

Tertulias botánicas

A las 20.00 horas se celebrará una nueva entrega de las "Tertulias botánicas" de la Asociación Festuca Jierru. Será en el Ateneo de La Calzada.

LABoral Centro de Arte

El colectivo BERDE, como parte de los laboratorios ciudadanos de LABoral Centro de Arte, presentará durante sus jornadas de puertas abiertas, a las 11.00 y 13.30 horas, los procesos creativos que ha desarrollado a lo largo de 2024.

Espacio Local

A las 20.00 horas se inaugura la exposición "Hold Do You Think It Feels?", de Juan Fernández Álava, en Espacio Local.

Biblioteca Pública Jovellanos

Se puede visitar hasta el día 19 la exposición "Bosque de Letras", del poeta y grafista Fernando Menéndez. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta hoy la exposición fotográfica "La magia de Sara Baras", de Sofía Wittert, fotógrafa de la bailaora gaditana, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Antigua Rula

Hasta el día 26 estará la muestra "Tiempo y paisaje", con fotografías de ocho artistas, comisariada por Nicolás Cancio. De 17.00 a 20.00 horas de miércoles a viernes; sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

Hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 26 de enero puede visitarse la exposición "Intergeneracional. Un hilo en la fotografía asturiana", que pretende establecer un diálogo en la fotografía contemporánea asturiana a través de más de un centenar de imágenes y documentos datados entre 1957 y 2024. De martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca de El Natahoyo

Hasta hoy, día 8, se puede visitar la exposición "Ucrania: un lugar en el mundo". El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Biblioteca de Roces

Hasta hoy, día 8, puede visitarse la exposición "Palestina: un lugar en el mundo". El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Actividad juvenil "Hoy se sale" en José Cueto

Los más jóvenes de Avilés hoy tienen cita, de 17.00 a 21.00 horas, en el local de Abierto Asturias, en el número 46 de José Cueto. En este enclave se desarrollan actividades de ocio juvenil.

Talleres de estiramientos en Llaranes

Los mayores de Avilés pueden participar en una actividad de estiramientos corporales en el centro sociocultural de Llaranes. El taller, que se celebra de once a doce del mediodía, está organizado por la asociación de vecinos "Santa Bárbara".

Taichí en Las Meanas

El centro sociocultural de Las Meanas acoge un taller de taichí para mayores con dos sesiones en horario vespertino: de 17.00 a 18.00 y de 18.15 a 19.15 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición "On Abortion" en el Centro Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entrada: 4 euros.

Ángel Vergara en el Niemeyer

Artista asturiano nacido en Mieres (1958), Ángel Vergara es el protagonista de una extensa trayectoria internacional que dio comienzo en Bruselas, su ciudad de acogida desde la infancia. Su espacio referencial es la calle, su entorno sociopolítico y económico. La muestra "El ojo pródigo", comisariada por Ángel Varela, presenta un conjunto significativo de obras realizadas en la última década. Hasta el 19 de enero de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

III Muestra de arte solidario dedicada a Valencia

La creación artística y la generosidad se dan la mano hasta el día 17 en la III Muestra de arte solidario, en la Factoría Cultural de Avilés. Dedicada a Valencia tras la catástrofe de la dana, la organiza el Rotary Club Balagares de Avilés y Comarca en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, a través de la Factoría Cultural. Se exponen y venden pinturas, esculturas, fotografías y demás creaciones realizadas por artistas de Avilés y otras partes de Asturias. El dinero recaudado se destinará al Banco de Alimentos de la zona afectada por las inundaciones de Valencia. Abre lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00.

La Casa de las Mujeres expone obras del alumnado de Aulas Populares

Las obras expuestas pertenecen al grupo de pintura al óleo de Aulas Populares de Avilés, un curso impartido por Diana Coanda. Son 26 obras que destacan por la diversidad de técnicas y estilos con los que cada participante ha plasmado paisajes llenos de color, detalles y emociones. En la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27), hasta el 24 de enero. Abre los días laborables de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición sobre arte postal: "La muerte"

El palacio de Valdecarzana acoge la VIII Exposición Internacional de Arte Postal en Avilés, en esta edición con el lema "La Muerte", que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Abre de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de modelismo en El Atrio

Una quincena de miembros de la Asociación de Modelismo de Asturias expone hasta el día 15 en el centro comercial El Atrio una selección de sus mejores trabajos. La muestra recoge 400 piezas de temáticas y escalas diversas: militar, naval, ciencia ficción, bustos... Se puede ver los días de apertura del centro comercial en un local de la planta inferior.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza" que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López. La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves

El que está considerado uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Comienza la Muestra de Cine Social de Asturias en Mieres con "La cocina"

Hoy se celebra, a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Mieres, la inauguración de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (MUSOC). Además, tras el acto se proyectará la película "La cocina", dirigida por Alonso Ruizpalacios. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en 12 países que forman parte de la Ruta de la Seda. Los viernes además (días 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero) habrá una proyección y un coloquio con el autor, centrado en varios países concretos: Pakistán, Tayikistán, Kirguizistán y Georgia y Armenia.

Charla sobre la situación de la sanidad asturiana en Sotrondio

La asociación "Cauce" organiza hoy en el aula cultural Onofre Rojo de Sotrondio una charla titulada "Situación actual de la sanidad en Asturias", cuya ponente es la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra. Empieza a las 19.30 horas.

Pista de patinaje sobre hielo en Laviana

La pista deportiva del parque de Los Príncipes de Pola de Laviana se convierte hasta el 12 de enero en una pista de patinaje sobre hielo. Está abierta todos los días de 16.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada es una aportación voluntaria. La recaudación irá a parar a Protección Civil de Paiporta (Valencia).

Exposición de F. Gochi en Mieres

"Campos de Castilla y árboles del Norte" es la exposición pictórica del artista F. Gochi que puede verse hasta el 30 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres. De lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada baja (hasta el 31 de marzo) los viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y sábados, domingos, festivos y puentes, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 18.30 horas. Los horarios de trenes son los viernes, a las 10.00 y las 11.00 horas solo grupos, y a las 12.00 horas, todos los públicos; los fines de semana y festivos, los horarios son a las 11.00, 12.00 y 16.00.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería, inaugurado 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Musical en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de la localidad acoge a las 19.30 horas el espectáculo "Quiero ser María Jiménez", sobre la vida de la artista.

Teatro en La Fresneda

La joven compañía "La Northa Teatro" pone en escena "5677", una obra de teatro cuya dramaturgia nace a partir de dos textos de Federico García Lorca: Impresiones y paisajes y Poeta en Nueva York. La cita tiene lugar a las 19.30 horas, en el Centro Cultural de la localidad. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa acoge hasta 15 de enero la muestra del ganador y los finalistas del XXVII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. La exposición podrá visitarse del 7 al 15 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (el día 12, cerrado).

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Feria de Invierno de Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís organiza del 10 al 12 de este mes, ambos inclusive, en una carpa ubicada en la plaza Camila Beceña, la III edición de la Feria de Invierno, donde varios comercios del concejo ofrecerán sus productos con importantes rebajas. Además, dispondrá de bar, ludoteca, y calefacción. Horario: el viernes 10 y el sábado 11, de 11.00 a 21.00 horas; el domingo 12, desde las 11.00 hasta las 17.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el día 15 la exposición "Los Playmobil llegan a Cangas de Onís", una muestra creada por la Asociación Asturcliks que se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre indumentaria tradicional del Oriente de Asturias (Llanes)

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes" se puede visitar en la Casa de Cultura de Llanes, en horario de 18.00 a 20.30 horas. La muestra surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes y cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Se puede visitar de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Presentación en El Franco

El salón de actos del Ayuntamiento de El Franco acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Los olvidados de 1937. El exilio republicano asturiano", y la charla "Evacuados del Noroccidente". Intervienen: Antonio Muñoz Sánchez, Ramón García Piñeiro, Victoria Zarcero Sánchez, concejala de Cultura y Begoña Collado Villa, directora general de Memoria Democrática.

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdés acoge hasta el 31 de enero la exposición itinerante "Colere", con obras de Cristina Ferrández, Kela Coto, Marcos Morilla y Sergio Abello. podrá visitarse de lunes a viernes, de 10 s 13.30 y fr 16.00 s 20.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 horas; domingos y festivos, cerrado.

Belén popular en Zardaín (Tineo)

La localidad de Zardaín muestra, como cada año, su precioso belén popular, en el que se plasma el paisaje asturiano, con una gran variedad de figuras móviles. Permanecerá expuesto hasta el 19 de enero, y podrá visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura en noviembre es de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas. El precio de la entrada general es de 4 euros.

