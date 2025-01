Agenda: qué hacer hoy 13 de enero en Asturias

Oviedo

Mesa redonda y presentación literaria

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) empieza la semana con dos actos. A las 18.00 horas, acoge una charla-coloquio en la que se abordarán las políticas de reasignación de género. Intervienen María Cruz Almaraz, médica, especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina Familiar y Comunitaria; el psicólogo Marino Pérez, que ha sido catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo y es miembro de la Academia de Psicología de España, y Nagore de Arquer, psicóloga, feminista y detransicionadora. A las 19.30 horas, Xuan Xosé Sánchez Vicente presenta su nuevo título, "De los sueños hicimos pesadilla". Lo hace acompañado de Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre hasta completar el aforo.

RIDEA

A las 19.00 horas, en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), se presenta el libro "Colletanea in honorem Avgvstini Hevia Ballina". Intervienen Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA; Andrés Martínez Vega, subdirector del RIDEA; Francisco Javier Fernández Conde, miembro de número del RIDEA, y Adolfo Mariño Gutiérrez, vicario general de la diócesis de Oviedo. Entrada libre.

Muestra de pintura

Óscar García ofrece en el centro social de Villa Magdalena la exposición "Tan bella y tan cerca", que muestra paisajes asturianos y bodegones. El género que ahora cultiva este pintor es el hiperrealismo, técnica que alcanzó su máxima popularidad en la década de los sesenta y cuyo fundamento principal es "reproducir aquello que rodea al artista con la máxima fidelidad posible, como si en lugar de pinturas se tratara de fotografía", según anuncia el Ayuntamiento. Se puede visitar hasta el 20 de enero, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Bebecuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco acoge, a las 12.00 horas, el bebecuentos "Cuentos para crecer", que ofrece "Puppy’s". Aforo limitado, dos personas adultas por niño/a. Inscripción previa obligatoria en la biblioteca.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición en la Delegación de Defensa

La muestra "Pequeñas flotas", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con ARES, es una exposición de buques de superficie, submarinos y aviación naval. Con fines pedagógicos, adecuada a niños, estará expuesta hasta el 17 de enero en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Galería Caicoya

La Galería Caicoya (Principado, 11) expone la muestra "Luz distante", de Mónica Dixon, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (viernes tarde, de 17.00 a 19.00 horas). Hasta el 20 de enero.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales del próximo mes de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Alfara

La Galería Alfara (Carlos Casanueva, 16) acoge la muestra "Lo que se va", de Carlos Martín Aresti, en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 15 de enero.

Escuela de Arte

La muestra "Ecos", de Agustín García Benito, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 22 de enero. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la muestra "Esencia: dos conceptos", de Daniela Zanzoni.

Gijón

Charla sobre una de las mejores escaladas del mundo

A las 20.00 horas Edu Marín ofrecerá la charla "Keep it burning. Eternal flame", sobre la escalada a la Torre sin Nombre del Karakórum paquistaní. Edu Marín realizó la primera repetición en libre formando cordada con su hermano y su padre de 71 años. Será en el teatro Jovellanos, dentro de la 45ª Semana Internacional de Montaña, que organiza la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo.

Edu Marín. / JUAN PLAZA

MUSOC

A las 19.00 horas, dentro de la XIII Edición de MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias), se proyectará en la Escuela de Comercio "The hearing", de Lisa Gerig.

CMI El Coto

Enmarcado en el ciclo "El Cine de El Coto", se videoproyectará a las 19.00 horas "El silencio de un hombre". Será en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se celebrará la charla-taller "Testamento vital. Cómo y dónde formalizarlo". Será en la Escuela de Comercio, organizado por DMD-Asturias (Asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias).

Premios "María Elvira Muñiz"

El Antiguo Instituto acoge la entrega de los premios "María Elvira Muñiz" 2024, galardones que llevan el nombre de esta recordada profesora en homenaje a su trayectoria profesional y a las cualidades humanas de esta estudiosa y catedrática de Literatura que contagió, a tantas generaciones de alumnos gijoneses, su amor por los libros y su pasión por la lectura. A las 18.30 horas será la presentación del proyecto singular a favor de la lectura desarrollado por un centro educativo del Principado de Asturias, en este caso para el IES Ramón Menéndez Pidal. A las 19.00 horas habrá un coloquio para el premio Trayectoria Literaria 2024, que recae en José Avello a título póstumo, con la participación de Rafael Gutiérrez Testón, Milagros Gonzalvo, Ricardo Labra y Elena de Lorenzo, moderado por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. Y a las 20.00 horas será la entrega del galardón a los Encuentros de Verines, a la que seguirá una conversación entre Luis García Jambrina y Miguel Rojo.

Biblioteca Pública Jovellanos

Se puede visitar hasta el 19 de enero la exposición "Bosque de Letras", del poeta y grafista Fernando Menéndez. Los horarios de la Biblioteca Pública Jovellanos son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 1 de febrero se puede visitar la exposición "Limbo", de Hugo Alonso, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Arrancan las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura

La Casa de Cultura acoge a partir de las 20.00 horas la primera de las sesiones organizadas por el montañero y aventurero avilesino Jonatán González. El protagonista de hoy es el montañero y fotógrafo leonés Valentín Costo, que hablará de su ascensión a la montaña más alta de África, el Kilimanjaro.

La biodiversidad de los bosques cantábricos, a examen en La Serrana

El catedrático de Botánica Tomás Emilio Díaz hablará sobre "Biodiversidad de nuestros bosques" en La Serrana, a partir de las 19.00 horas, en el marco del ciclo sobre "Ciencia y Naturaleza", organizado en colaboración con ­Mavea.

Mercado semanal en Avilés

Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximada­mente.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE (Llano Ponte, 49) y en la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición sobre arte postal: "La muerte"

El palacio de Valdecarzana acoge la VIII Exposición Internacional de Arte Postal en Avilés, en esta edición con el lema "La Muerte", que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Abre de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de modelismo en El Atrio

Una quincena de miembros de la Asociación de Modelismo de Asturias expone hasta el 15 de enero en el centro comercial El Atrio una selección de sus mejores trabajos. La muestra recoge 400 piezas de temáticas y escalas diversas: militar, naval, ciencia ficción, bustos... Se puede ver los días de apertura del centro comercial en un local de la planta inferior.

La Casa de las Mujeres expone obras del alumnado de Aulas Populares

Las obras expuestas pertenecen al grupo de pintura al óleo de Aulas Populares de Avilés, un curso impartido por Diana Coanda. Son 26 obras que destacan por la diversidad de técnicas y estilos con los que cada participante ha plasmado paisajes llenos de color, detalles y emociones. Desde campos llenos de luz, cielos, montañas y marinas, cada obra refleja no solo la creatividad de las autoras y autores, sino también el aprendizaje y la dedicación que han puesto en su formación artística. En la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27) hasta el 24 de enero. Abre los días laborables, de 9.00 a 14.00 ­horas.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Entre otros espacios, ha expuesto su obra en la Fundación Alvargonzález, la Casa de Cultura de Llanera, CMI El Coto (Gijón) y la Casa Cultural de Bueño (Ribera de Arriba). La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 ­horas.

III Muestra de arte solidario dedicada a Valencia

La creación artística y la generosidad se dan la mano hasta el 17 de enero en la III Muestra de arte solidario, en la Factoría Cultural de Avilés. Dedicada a Valencia tras la catástrofe de la dana, la organiza el Rotary Club Balagares de Avilés y Comarca en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, a través de la Factoría Cultural. Se exponen y venden pinturas, esculturas, fotografías y demás creaciones realizadas por artistas de Avilés y otras partes de Asturias. El dinero recaudado se destinará al banco de alimentos de la zona afectada por las inundaciones de Valencia. La exposición abre lunes a viernes, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves

El que está considerado uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del Instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la Biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre todos los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica sobre Egipto en el Centro Álvarez-Nóvoa de La Felguera

El Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge la exposición "Tawy sekhem en kemet. Egipto en dos visiones", un viaje fotográfico a este país visto por Eva Fernández y Lujó Semeyes. La muestra puede verse hasta el próximo 31 de enero.

Exposición sobre arte asturiano de los años 80 y 90 en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el 31 de enero la exposición "Obras de artistas asturianos de los años 80 y 90", que incluye piezas de creadores como Paco Cao, Cuco Suárez, Eduardo Úrculo, María Jesús Rodríguez, Lombardía de Lillo o Eugenia Suárez. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. Los viernes además (días 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero) habrá una proyección y un coloquio con el autor, centrado en varios países concretos: Pakistán, Tayikistán, Kirguizistán y Georgia y Ar­menia.

Exposición de F. Gochi en Mieres

"Campos de Castilla y árboles del Norte" es la exposición pictórica del artista F. Gochi que puede verse hasta el jueves 30 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres. El horario de la muestra es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Pozo Fondón de Hunosa

El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el número de teléfono 630119642.

Centro

Exposición en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa acoge hasta el próximo 15 de enero la muestra del ganador y los finalistas del XXVII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. La exposición podrá visitarse del 7 al 15 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge la exposición de pintura "Redondeces II", de Julián Muñoz, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Belenes del Mundo en Pola de Siero

Hasta el 17 de enero se puede visitar en la plaza cubierta de la Pola la XI Exposición Belenes del Mundo, organizada por el Ayuntamiento de Siero junto a la familia de Juan Manuel Rodríguez en memoria de este.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (en Lugones y en Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservar u obtener más información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Noreña.

Oriente

Exposición en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el miércoles 15 de enero la exposición "Los Playmobil llegan a Cangas de Onís", una muestra creada por la Asociación Asturcliks que se puede visitar de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas (los meses de enero y febrero, de jueves a domingo). Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge a las 20.30 horas la proyección de la película de suspense psicológico "Cónclave", dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straughan, en la que se descubrirán los misteriosos entresijos de la elección de un nuevo Papa.

Club de lectura en La Caridad

El Club de Lectura Infantil de la Biblioteca de As Quintas retomará sus divertidas reuniones esta tarde, a las 18.00 horas, con una sesión dirigida a niños de 8 a 12 años en torno al cuento "La gran prueba".

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, en Luarca, acoge hasta el 31 de enero la exposición colectiva de fotografía "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", impulsada por el Centro Niemeyer. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Belén popular en Zardaín (Tineo)

La localidad tinetense de Zardaín muestra, como cada año, su precioso belén popular, en el que se plasma el paisaje asturiano, con una gran variedad de figuras móviles. Permanecerá expuesto hasta el 19 de enero, y podrá visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento de la villa tapiega).

Parque de la Vida en Luarca

El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 18.30 horas (Para cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada llamando a los teléfonos 660 660 660 y 689 570 708).

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

