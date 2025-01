Agenda: qué hacer hoy 14 de enero en Asturias

Oviedo

La Vuelta a Asturias, en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, un acto protagonizado por las etapas del Occidente de la Vuelta a Asturias. Participan Marcos Niño Gayoso, director general de Reto Demográfico del Principado; Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado; Ana Isabel Fernández, alcaldesa de Navia; Francisco Javier Vinjoy, alcalde de Castropol; César Álvarez Fernández, alcalde de Vegadeo, y Cristina Mendo, directora de la Vuelta Ciclista a Asturias. La presentación correrá a cargo de Fernando Delgado, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

RIDEA

A las 19.00 horas, en el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) tendrá lugar la inauguración del ciclo "Energías renovables y transición industrial en Asturias", con la conferencia "La transición de Hunosa". Correrá a cargo de María Lorenzo Conto, directora de Energía y Desarrollo de Negocio del Grupo Hunosa. Entrada libre.

Kafka&Co

La librería Kakfa&Co organiza la presentación del libro "Leyendas e historias singulares de Oviedo", del historiador David Estévez Villalón, con dos actos. A las 18.00, en la plaza de Feijoo, el autor relatará una de las historias que figuran en su obra y, después, ejercerá de guía en un pequeño recorrido por Oviedo. A las 19.00 horas, se realizará la presentación del tomo propiamente dicha en la librería, que contará con la presencia de la escritora y prologuista del texto Carmen Ruiz-Tilve Arias. Ambas actividades son de libre acceso.

Muestra de pintura

Óscar García ofrece en el centro social de "Villa Magdalena" la exposición "Tan bella y tan cerca", que muestra paisajes asturianos y bodegones. El género que ahora cultiva este pintor es el hiperrealismo, técnica que alcanzó su máxima popularidad en la década de los sesenta y cuyo fundamento principal es "reproducir aquello que rodea al artista con la máxima fidelidad posible, como si en lugar de pinturas se tratara de fotografía", según anuncia el Ayuntamiento. Se puede visitar hasta el 20 de enero, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición en la Delegación de Defensa

La muestra "Pequeñas flotas", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con ARES, es una exposición de buques de superficie, submarinos y aviación naval. Con fines pedagógicos, adecuada a niños, estará expuesta hasta el 17 de enero en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Escuela de Arte

La muestra "Ecos", de Agustín García Benito, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (Julián Clavería, 12) hasta el 22 de enero. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Galería Alfara

La Galería Alfara (Carlos Casanueva, 16) acoge la muestra "Lo que se va", de Carlos Martín Aresti, en horario de lunes a viernes, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. Hasta el 15 de enero.

Galería Caicoya

La Galería Caicoya (Principado, 11) expone la muestra "Luz distante", de Mónica Dixon, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (viernes tarde, de 17.00 a 19.00 horas). Hasta el 20 de enero.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales del próximo mes de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la muestra "Esencia: dos conceptos", de Daniela Zanzoni.

Gijón

MUSOC

A las 19.00 horas, dentro de la XIII Edición de MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias), se proyectará en la Escuela de Comercio "Prefiero condenarme", de Margarita Ledo.

Documental del mes

A las 19.00 horas se podrá ver el documental "Casa Reynal" en el Antiguo Instituto, incluido en la programación del "Documental del mes".

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas se celebra la tertulia fotográfica "Un paseo por París", con J. M. Duart. Será en el Ateneo de La Calzada.

45ª Semana Internacional de Montaña

A las 20.00 horas tendrá lugar la charla ""Slovak Direct". Denali", con Marc Toralles y Bru Busom. Será en el teatro Jovellanos, dentro de la 45ª Semana Internacional de Montaña, que organiza la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo.

Ateneo Obrero

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Ástura y el Ateneo Obrero organizan la conferencia "Cultura sidrera d’Asturies: historia y retos d’un ésitu", a cargu de Eduardo Vázquez Coto.

Biblioteca Pública Jovellanos

Se puede visitar hasta el 19 de enero la exposición "Bosque de Letras", del poeta y grafista Fernando Menéndez. Los horarios de la Biblioteca Pública Jovellanos son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

Hasta el 26 de enero estará la muestra "Tiempo y paisaje", con fotografías de ocho artistas, comisariada por Nicolás Cancio. Los horarios de visita de la sala de exposiciones de la Antigua Rula son de 17.00 a 20.00 horas de miércoles a viernes; sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

Hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de enero se podrá visitar la exposición "Los Vinck. Una saga de fotógrafos de Gijón (1905-2007)". También se pueden ver hasta abril las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 ­horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 26 de enero puede visitarse la exposición "Intergeneracional. Un hilo en la fotografía asturiana", que pretende establecer un diálogo en la fotografía contemporánea asturiana a través de más de un centenar de imágenes y documentos datados entre 1957 y 2024. Además, hasta el 20 de abril, se expone la muestra "Evaristo Valle: Las dos meriendas", que reúne los lienzos "Le goûter" y "La merienda", además de las visiones del paisaje normando presentes en el Retrato de Luis Bonafoux y "En la playa" y otros dibujos y documentos del archivo personal del pintor gijonés. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 1 de febrero se puede visitar la exposición "Limbo", de Hugo Alonso, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva "30 + 10 Exposición aniversario", Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Galería Espacio Líquido

Hasta el 31 de enero puede visitarse la exposición "WIP", de Isabel Gil. El horario de la galería Espacio Líquido es de martes a sábado, de 12.00 a 14.00 y 18.00 a 21.00 horas.

Avilés y comarca

Actividades para mayores

El centro de mayores de Las Meanas acoge talleres en horario de mañana y tarde. Por la mañana habrá de memoria y movimiento activo y por la tarde de baile, movimiento, teatro terapéutico.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE (Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición sobre arte postal: "La muerte"

El palacio de Valdecarzana acoge la VIII Exposición Internacional de Arte Postal en Avilés, en esta edición con el lema "La muerte", que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Abre de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de modelismo en El Atrio

Una quincena de miembros de la Asociación de Modelismo de Asturias expone hasta mañana, miércoles, 15 de enero en el centro comercial El Atrio una selección de sus mejores trabajos. La muestra recoge 400 piezas de temáticas y escalas diversas: militar, naval, ciencia ficción, bustos... Se puede ver los días de apertura del centro comercial, en su horario habitual, en un local de la planta inferior.

La Casa de las Mujeres expone obras del alumnado de Aulas Populares

Las obras expuestas pertenecen al grupo de pintura al óleo de Aulas Populares de Avilés, un curso impartido por Diana Coanda. Son 26 obras que destacan por la diversidad de técnicas y estilos con los que cada participante ha plasmado paisajes llenos de color, detalles y emociones. Desde campos llenos de luz, cielos, montañas y marinas, cada obra refleja no solo la creatividad de las autoras y autores, sino también el aprendizaje y la dedicación que han puesto en su formación artística. En la Casa de las Mujeres (La Ferrería, 27) hasta el 24 de enero. Abre los días laborables, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Entre otros espacios, ha expuesto su obra en la Fundación Alvargonzález, la Casa de Cultura de Llanera, CMI El Coto (Gijón) y la Casa Cultural de Bueño (Ribera de Arriba). La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 horas.

III Muestra de arte solidario dedicada a Valencia

La creación artística y la generosidad se dan la mano hasta el 17 de enero en la III Muestra de arte solidario, en la Factoría Cultural de Avilés. Dedicada a Valencia tras la catástrofe de la dana, la organiza el Rotary Club Balagares de Avilés y Comarca en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, a través de la Factoría Cultural. Se exponen y venden pinturas, esculturas, fotografías y demás creaciones artísticas realizadas por creadores de Avilés y otras partes de Asturias. El dinero recaudado se destinará al banco de alimentos de la zona afectada por las inundaciones de Valencia. La exposición abre lunes a viernes, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves

El que está considerado como uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del Instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la Biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Las Cuencas

Ciclo de cine de ciencia ficción clásica en el Felgueroso de Sama

Prosigue el ciclo de cine de ciencia ficción clásica organizado por la tertulia cinematográfica "Sala Oscura". Hoy, a las 19.00 horas, podrá verse la película "20.000 leguas de viaje submarino", dirigida por Richard Fleischer en 1954. Será en el Cine Felgueroso de Sama.

Exposición fotográfica sobre Egipto en el Centro Álvarez-Nóvoa de La Felguera

El Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge la exposición "Tawy sekhem en kemet. Egipto en dos visiones", un viaje fotográfico a este país visto por Eva Fernández y Lujó Semeyes. La muestra puede verse hasta el 31 de enero.

Exposición sobre arte asturiano de los años 80 y 90 en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el 31 de enero la exposición "Obras de artistas asturianos de los años 80 y 90", que incluye piezas de creadores como Paco Cao, Cuco Suárez, Eduardo Úrculo, María Jesús Rodríguez, Lombardía de Lillo o Eugenia Suárez. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. Los viernes (días 17, 24 y 31 de enero y 7 de febrero) además habrá una proyección y un coloquio con el autor, centrado en varios países concretos: Pakistán, Tayikistán, Kirguizistán y Georgia y Ar­menia.

Exposición de F. Gochi en Mieres

"Campos de Castilla y árboles del Norte" es la exposición pictórica del artista F. Gochi que puede verse hasta el 30 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres. El horario es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa

El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630119642.

Centro

Cine en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de Pola de Siero, dentro de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC), acoge a las 20.00 horas la proyección de la película documental "Luna" (2024), del director asturiano Pablo Casanueva. Posteriormente habrá un coloquio con el cineasta. Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa acoge hasta 15 de enero la muestra del ganador y los finalistas del XXVII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. La exposición podrá visitarse del 7 al 15 de enero, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la Biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge la exposición de pintura "Redondeces II", de Julián Muñoz, en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 23 de febrero, acoge la muestra "Retratos del otro. Nobleza", . de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Exposiciones en Llanes

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Llanes acoge la exposición "Aurelio Suárez, el genial surrealista asturiano", una muestra integrada por once óleos y cuatro guaches. Además, el espacio Llanes AC, ubicado en la misma Casa de Cultura, acoge la exposición "Mapas de Mágicos Azares", de la artista Martina Rodríguez Morán. El horario de visita de ambas muestras es de martes a viernes, de 11:00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 15 de enero la exposición "Los Playmobil llegan a Cangas de Onís", una muestra creada por la Asociación Asturcliks que se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias presenta la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra, organizada por la Asociación "The Legacy" en colaboración con la Delegación de Defensa y el Ayuntamiento de Navia, está inspirada en postales tradicionales, que recoge algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Entre ellos destacan la excepcional aportación de Asturias a este legado, una piedra angular que perdura hasta nuestros días. Estará expuesta hasta el 30 de enero en horario de martes a viernes, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, en Luarca, acoge hasta el 31 de enero la exposición colectiva de fotografía "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", impulsada por el Centro Niemeyer. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Belén popular en Zardaín (Tineo)

La localidad de Zardaín muestra, como cada año, su precioso belén popular, en el que se plasma el paisaje asturiano, con una gran variedad de figuras móviles. Permanecerá expuesto hasta el 19 de enero, y podrá visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

