La artista Marjane Satrapi, premio "Princesa de Asturias", da la espalda a la Legión de Honor francesa

La artista franco-iraní Marjane Satrapi ha decidido rechazar la Legión de Honor, la máxima condecoración oficial en Francia, por la actitud "hipócrita" de su país de acogida, que, a su juicio, no trata con la consideración que debería a la disidencia iraní y es condescendiente con el régimen. Una decisión que en nada se parece a su aceptación del pasado premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, a cuya ceremonia de entrega en el teatro Campoamor asistió sin disimular su alegría y gratitud. En su discurso abogó porque en la dualidad del ser humano prevalezca "siempre" la benevolencia sobre la violencia.

En una carta a la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, publicada en su cuenta de Instagram, y luego en un vídeo, la historietista, cineasta y pintora dice que le cuesta "entender la política de Francia con Irán".

De forma muy particular, se queja de que mientras "a los jóvenes iraníes amantes de la libertad, a los disidentes y a los artistas se les niegan visados", incluso por motivos turísticos, los hijos de los "oligarcas iraníes" pueden pasear "por París y Saint Tropez (en la Costa Azul) sin ningún problema".

A su parecer, el apoyo a "la revolución de las mujeres no puede limitarse a fotos con las víctimas o con celebridades en conmemoraciones por la muerte de Masha Amini", la joven detenida en 2022 por no llevar el velo islámico según el código reglamentario del régimen iraní, y que murió a manos de la policía.

Algunos de los dibujos de Patricia Bolaños en LA NUEVA ESPAÑA para un cuento ilustrado sobre su admiración por Satrapi. / LNE

"No puedo ignorar lo que me parece una actitud hipócrita de Francia con Irán", subraya la artista, que insiste en que "los iraníes no necesitan comunicación, necesitamos acciones concretas". Puntualiza que su negativa a recibir la Legión de Honor "no es en ningún caso una acción o un pensamiento contra Francia. Por el contrario, amo profundamente a este país, que es el mío". Y añade que se sentirá honrada "cuando todos los defensores de la libertad estén a mi lado".

Nacida en 1969 en la ciudad iraní de Racht en una familia de simpatizantes comunistas, Marjane Satrapi pasó su niñez en ese país, antes de ser enviada a un liceo en Austria a los 14 años.

Volvió a Irán para cursar una formación de Bellas Artes en Teherán, donde se tituló a finales de los años ochenta, y se marchó a Francia en 1994, primero a Estrasburgo y luego a París, donde entró de lleno en el mundo del cómic. De 2000 a 2003 publicó los cuatro tomos del que ha sido su gran éxito, "Persépolis".

Satrapi trasladó sus felicitaciones a la ilustradora española afincada en Nueva York Patricia Bolaños por la biografía dibujada que, como homenaje, publicó en LA NUEVA ESPAÑA. Bajo el título "Razones por las que admiro a Marjane Satrapi", Bolaños explicaba cómo conoció a la iraní y los méritos que reúne para que sus proyectos artísticos –en uno de los cuales participó Bolaños a propuesta de Satrapi– tengan tanto calado.

La galardonada iraní hizo llegar a Bolaños su entusiasmo: "Gracias por tu hermoso trabajo sobre mí. Nunca me habían dibujado mejor que tú. Lo digo en serio. Bravo".