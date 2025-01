EEUU autoriza la comercialización de 20 tipos de bolsas de nicotina, al considerar que son menos dañinas que el tabaco convencional

La Agencia del Medicamento de EEUU (FDA por sus siglas en inglés) ha autorizado la comercialización de 20 tipos de bolsas de nicotina ZYN, comercializadas por Philip Morris, tras llevar a cabo una revisión científica y concluir que cumplen el estándar de salud pública. Se trata de la primera vez que la administración estadounidense autoriza la venta de bolsitas de nicotina, que son unos pequeños saquitos con polvos, que se colocan entre el labio superior y la encía y, según se chupan, desprenden la nicotina que contienen.

Están inspiradas en los populares 'snus' suecos, pero no contienen tabaco, como el producto nórdico. La FDA estadounidense ha considerado que como contienen menos componentes nocivos que los cigarrillos y la mayoría de productos relacionados con el tabaco, presentan menos riesgo de provocar cáncer y otras enfermedades.

Además, la empresa fabricante ha presentado un estudio que demuestra que "una proporción considerable" de adultos que fuman cigarrillos convencionales y otros productos sin humo han abandonado este hábito por el del consumo de bolsas de nicotina.

"Para recibir autorizaciones de comercialización, la FDA debe tener pruebas suficientes de que los nuevos productos ofrecen mayores beneficios a la salud de la población que riesgos", ha afirmado Matthew Farrelly, Ph.D., director de la Oficina de Ciencia del Centro de Productos del Tabaco de la FDA. "En este caso, los datos muestran que estas bolsas de nicotina cumplen con ese requisito al beneficiar a adultos que usan cigarrillos y/o productos de tabaco sin humo y cambian completamente a estos productos".

Los jóvenes

Como parte de la evaluación, la FDA ha revisado los datos del consumo entre los jóvenes, ante el riesgo de que las bolsitas de nicotina les estén introduciendo en el consumo de tabaco y ante el peligro de que sea un producto de amplio consumo entre los jóvenes. Pero la Encuesta Nacional de Tabaco indica que su uso en esta franja de población es bajo, consumen bolsitas de nicotina el 1,8% de los estudiantes de secundaria y bachillerato.

No obstante, la FDA ha avisado que vigilará de cerca el mercado para evitar un aumento del consumo entre jóvenes y ha pedido al fabricante que "comercialice los productos de manera responsable" para evitar su utilización por la población juvenil. Para reducir la exposición de los jóvenes a la publicidad de las bolsitas, la autorización impone restricciones al marketing digital, en televisión y radio, para asegurar que los anuncios estén dirigidos a adultos mayores de 21 años.

La FDA también ha advertido que ningún producto relacionado con el tabaco es seguro y que los jóvenes no deben consumirlos y los adultos que no sean fumadores o consumidores de productos relacionados, no deben empezar con este hábito.