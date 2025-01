Pablo de Lillo transforma el arte en hogar en una exposición en Gijón

Pablo de Lillo (Avilés, 1969) reúne, en "Nova Domus", la exposición que inaugurará hoy, a las 12.30 horas, en la galería ATM (Carretera de Deva, 675, Gijón), el fruto de 10 años de exploración artística sobre los espacios domésticos que ha cobrado formas diversas. "Hay esculturas –o ensamblaje–, hay dibujo, hay una instalación en colaboración con los niños de mi estudio y otra pieza en colaboración con Enebro Estudio, que hace arte floral", enumera el artista.

Cristina Ramos, la gestora de programación de la galería ATM, refiere que, en esta nueva exposición, Pablo de Lillo investiga "cómo la disposición espacial de las piezas está sincronizada con el paso del tiempo" y explica que, con mobiliario, objetos y antiguas revistas de decoración, compone "la iconología del nuevo hogar, ‘Nova Domus’, de lo doméstico, definido como lo que es cercano física y espiritualmente".

En ATM reparan en las facetas docente y como galerista de Pablo de Lillo, que ejerce en su estudio ovetense, "estudiopablodelillo", desde 2018, y que están representadas en la exposición a través de las dos piezas colaborativas.

La obra de Pablo de Lillo, que atesora ya una larga trayectoria creativa, se ha expuesto, como enumeran desde la galería gijonesa, en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, la Sala Rekalde de Bilbao, el Stadtiches Museum de Leverkusen, el Zollverein Ausstellungen de Essen en Alemania, The Albuquerque Museum of Art and History de Nuevo México, en el Centro Cultural Cajastur-Palacio Revillagigedo de Gijón, el CAMCO de Oviedo, la Junta General del Principado, el Centro de Cultura Antiguo Instituto y el Barjola de Gijón, y está presente en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias.