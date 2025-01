El año 2025 se presenta movidito para el cine y el mundo editorial en Asturias. Hay muchos títulos por venir en todos los géneros literarios (novela, ensayo, biografía, poesía…) y el floreciente talento audiovisual inspira proyectos de todo tipo y proyección. Algunos, en fase de ejecución. Lo que sigue es una agenda no exhaustiva pero sí elocuente del buen estado de salud de la creación asturiana.

Cine y libros de firma asturiana con mucho por venir

Empecemos por los libros.

Un plato fuerte en camino: en mayo o junio saldrá un volumen de unas 800 páginas consistente en una suerte de "memorias dialogadas" de Pedro de Silva con César Iglesias. Será en la editorial Trea, que además publicará una biografía de la histórica sindicalista Anita Sirgo realizada por Rubén Vega y Héctor González. Más: un trabajo de investigación titulado "El misterio de Santa Cristina. Historia y arqueología de un asentamiento prerrománico", de Iván Muñiz, y el volumen de "Relatos reunidos" de José Avello.

Alfonso Zapico trabaja en "Flor de octubre", un cómic documental de 300 páginas que narra las vivencias, exilio y regreso de un grupo de españoles desde la Francia de finales de los 70 a Asturias, con un personaje central: Pepe Mata. No es novela sino documental y con tomo único.

Armando Murias publicará con Velasco Ediciones la novela "Una tierra tan lejana". Juan Ramón Lucas trabaja en su cuarta novela, una historia de amor y misterio que también tiene Asturias como escenario. Miguel A. Delgado tendrá novela en el mercado a finales de año aunque solo está autorizado a decir que la publicará en Roca editorial.

Francisco Bescós, entregará en julio un manuscrito de una nueva novela negra a Reservoir Books. Por primera vez en su trayectoria, no será un policial, sino un "hardboiled" con más acción que misterio y un protagonista bastante peculiar. Rodolfo Martínez rematará la reedición en bolsillo de sus novelas de Sherlock Holmes que inició el año pasado bajo el título "Los archivos perdidos de Sherlock Holmes". Lleva cuatro volúmenes y a lo largo de este año saldrán los seis que faltan. Además, el segundo volumen de "Los apócrifos cimerios", donde toma los relatos de Conan que Howard dejó inacabados a su muerte. Y "El largo y tortuoso camino", segundo de los dos volúmenes que complementan la novela "El hueco al final del mundo".

La poesía de Aurelio González Ovies saldrá en dos poemarios, uno para el mundo infantil, mientras que Martín López-Vega publicará la próxima semana en Renacimiento una antología con muchos poemas nuevos, "Ábrete, Sésamo", y en febrero "Los andamios del mund" en Visor, una antología que ha traducido del poeta brasileño Lêdo Ivo. Jordi Doce tiene una nueva entrega de sus diarios/cuadernos de notas, "La insistencia". Sergio C. Fanjul tiene previsto un poemario ciberpunk, sobre la destrucción de la ciudad contemporánea, en primavera, y un ensayo literario sobre la cronofobia y el paso del tiempo en otoño.

La editorial Pez de Plata tiene en sus previsiones la "Crónica de luz y de la sombra", de Antón García, traducción del asturiano del premio "Xosefa Xovellanos" 2014, y cuenta la historia novelada del último hombre ajusticiado públicamente por garrote vil en Asturias. En marzo, "Líneas paralelas", de Jorge Alonso. En junio, "Todos los hijos punkis que nunca tuvimos", de Javier Pillastre, un libro de relatos muy original. Ya en noviembre, la nueva novela de Aitana Castaño: "Las madrinas de Cleopatra", sobre una joven de un pueblo de la cuenca minera a la que echan de casa después de quedarse embarazada.

Miguel Barrero está corrigiendo las galeradas de "El guitarrista de Montreal", que saldrá el 7 de mayo en Galaxia Gutenberg, una novela híbrida en torno a dos momentos epifánicos de la adolescencia de Leonard Cohen, el que lo condujo a la poesía de Lorca y el que lo llevó a descubrir la guitarra española.

Impronta editorial editará una síntesis del periodismo sobre la cultura asturiana de José Luis Argüelles, "Acercamientos naturales". Y lo último de Sidoro Villa, "Dípteros", además de "El asesino de Sargadelos", de Cristóbal Ruitiña, novela histórica de indagación.

Alejandro Gallo publicará las 609 páginas de "Vallekas 2084" el segundo semestre, en Reino de Cordelia, una distopía a ritmo de novela negra. Leticia Sierra sacará con Planeta el 5 de febrero la novela "Lo que oculta la tierra". Y Pepe Monteserín llegará a las estanterías con una narración sobre el Diluvio Universal, otra sobre "El hombre foca" (un malabarista), y la biografía de encargo sobre un empresario asturiano de la construcción, "Quiero hacer cosas".

La excelente autora de literatura infantil Fátima Fernández Méndez tiene a punto de publicación el álbum "The book of hands", con la editorial de New York Reycraft Books, ilustrado por Violeta Cano.

Cine con mucha proyección

Los cineastas asturianos tienen un año bastante ajetreado en proyectos y propuestas. Samu Fuentes está moviendo con alguna productora el guion del largo "13 primaveras y un verano", mirada nostálgica a una pandilla de chavales en un verano muy importante. El paso de la EGB al BUP. Del colegio al instituto. Y reescribe un guión para un thriller "Mear contra el viento". Además está moviendo la serie de ficción "Las de Ike" y preparando un cortometraje.

Ramón Lluís Bande tiene dos proyectos, uno que continúa su trabajo de los últimos años, "Una mirada soviética", y el largometraje "Romance de La L.laneza", partiendo del caso real de Tomasín, el tinetense que mató al hermano y estuvo 53 días escondido en el monte. Quiere proponer una ficción que reflexione sobre el abandono de la Asturias rural, la necesidad humana de comunidad y de cómo el territorio conserva la memoria de su historia. La película quiere proponer una superación formal del "true-crime" al través del juego con diferentes lenguajes de la ficción y la no-ficción cinematográfica contemporánea.

Tomasín también está en la agenda del productor Juan Gona, que prepara el estreno de "La bala", dirigida por Carlos Iglesias, y busca financiación para para el largometraje "Tomasín y el bosque interior", dirigido por la asturiana Eva Gallego. Marcos Merino acaba de empezar el montaje de su tercer largometraje de no ficción. Se titula "Plaza Mayor", tras casi tres años rodando en Gijón.

Álex Galán desborda planes: rodar un documental en Polinesia sobre la primera nación que desaparecerá bajo el nivel del mar: Tuvalu; estrenar su cuarto largometraje, "Valle Blanco Gallo Negro", un surrealista cuento de invierno rodado con los vecinos del pueblo de Zarréu, una mezcla entre el falso documental y las locas historias de Berlanga; y el rodaje de una expedición pionera al interior de Groenlandia en busca las últimas montañas que aparecieron bajo el hielo.

José Antonio Quirós está cerrando la posproducción de "La placa, una familia", una película documental sobre una familia judía. A Lía Lugilde solo le falta una secuencia para terminar el corto documental "Saltar". Antonio Llaneza, Pablo Casanueva e Iván Ladeiras también tendrán listos cortos de ficción y Diego Llorente se enrolará en un nuevo largometraje.

El productor Jaime Gona estrena el documental "Mitología de barrio" que ha ganado el premio del público en DocumentaMadrid. A finales de año, "Día de caza", una revisión de "La caza" de Carlos Saura protagonizada por Carmen Machi, Blanca Portillo y Rossy de Palma. Y entre octubre y noviembre rodará (quizás en Asturias una parte) "El profesor", una comedia protagonizada por el asturiano Javier Gutiérrez y segunda película del guionista y director Daniel Castro.

