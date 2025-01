Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 20 de enero

Oviedo

Orientación universitaria

El Palacio de Congresos y Exposiciones acoge el Salón de Orientación Universitaria cuyo horario de 10.00 a 14.00 horas estará limitado a aquellos colegios que han solicitado cita. En cambio, de 15.30 a 17.30 estará abierto al resto del público. En la imagen, el Salón de Orientación Universitaria en una edición anterior.

Exposición centros sociales

El centro social de Buenavista acoge hasta el próximo viernes, día 24 de enero, una exposición de trajes argentinos. Esta actividad se enmarca dentro de la programación "Oviedo intercultural".

Muestra de pintura

Óscar García ofrece en el centro social de "Villa Magdalena" la exposición "Tan bella y tan cerca", que muestra paisajes asturianos y bodegones. El género que ahora cultiva este pintor es el hiperrealismo, técnica que alcanzó su máxima popularidad en la década de los sesenta y cuyo fundamento principal es "reproducir aquello que rodea al artista con la máxima fidelidad posible, como si en lugar de pinturas se tratara de fotografía", según anuncia el Ayuntamiento. Se puede visitar hasta hoy último día, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Galería Caicoya

La Galería Caicoya (calle Principado, número 11) expone la muestra "Luz distante", de Mónica Dixon. Se puede visitar en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas (viernes tarde, de 17.00 a 19.00 horas). Hasta el 31 de enero.

Escuela de Arte

La muestra "Ecos", de Agustín García Benito, puede visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela de Arte de Oviedo (calle Julián Clavería, 12) hasta el próximo 22 de enero. El horario de la sala es de lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Exposición homenaje a Carlos Sierra

La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra, que rinda homenaje al pintor ya fallecido Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario para poder visitar la exposición es de lunes a sábado de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la muestra "Esencia: dos conceptos", de Daniela Zanzoni.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (calle General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales del próximo mes de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Gijón

Muestra de Artes Plásticas del Principado

La 34.ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias estará disponible en la sala 1 del Antiguo Instituto hasta el 9 de febrero. Hasta hoy, día 20, puede visitarse la exposición «Andrés Solar: el llabrador de pallabres». Además, en el Antiguo Instituto también se puede visitar la exposición «Dobles Lecturas. Identidades y ficciones», a partir de las colecciones Circa XX y Nueva Colección Pilar Citoler. Estará abierta al público hasta el 26 de enero. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. En la imagen, público en la presentación de la exposición.

MUSOC

Esta tarde, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio, la programación de MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos) acogerá la sesión del Premio "Chema Castiello". La proyección tendrá una duración setenta y ocho minutos con los cortos "La voix des autres" (2024), "Villa Madjo" (2024), "Blood like water" (2024) y "Emilia" (2024). Tras la proyección tendrá lugar la entrega del premio.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el próximo 31 de enero la exposición de pintura "Manos que hablan", del artista Pelayo Suárez Alvargonzález. Los horarios de la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, mientras que los sábados el horario es de 12.00 a 13.30 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el próximo 3 de febrero se podrá visitar la exposición colectiva de fotografías de Fotocine Asemeya Villa de Gijón 2025.

Galería Llamazares

Hasta el próximo día 1 de febrero se puede visitar la exposición "Limbo", de Hugo Alonso, en la Galería Llamazares. Los horarios para poder visitar la exposición son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 30 de enero se podrá visitar la exposición "Mundo posible", de Elena García Laso, en la sala de exposiciones del centro municipal integrado de La Arena.

Biblioteca de Roces

Hasta el 10 de febrero se podrá ver la muestra "Ucrania: un lugar en el mundo". Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen abiertos entras las 9.00 y las 14.00 horas, aproximadamente.

Actividades del Centro de Mayores de Las Meanas

El Centro de Mayores de las Meanas contará mañana con cuatro talleres: taller de baile activo (4 grupos), de 17.00 a 18.00 y de 18.15 a 19.15 horas; taller de movimiento consciente y creativo, de 10.15 a 11.15 y de 11.30 a 12.30 horas; sesiones de movimiento saludable basadas en técnicas de expresión corporal y corrección postural y formación de cuidadores, equipo psicosocial, que se celebra de 10.00 a 13.00 horas.

Exposición sobre arte postal: "La muerte"

El palacio de Valdecarzana acoge la VIII Exposición Internacional de Arte Postal en Avilés, en esta edición con el lema "La muerte", que se podrá visitar hasta el 31 de enero. Abre de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Entre otros espacios, el artista ha expuesto su obra en la Fundación Alvargonzález, la Casa de Cultura de Llanera, CMI El Coto (Gijón) y la Casa Cultural de Bueño (Ribera de Arriba). La exposición, visitable hasta final de este mes, abre de 10.00 a 22.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El Museo Marítimo de Luanco acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. El museo se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador Rodrigo Núñez y del finalista Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Exposición fotográfica sobre Egipto en el Centro Álvarez-Nóvoa de La Felguera

El Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa de La Felguera acoge la exposición "Tawy sekhem en kemet. Egipto en dos visiones", un viaje fotográfico a este país visto por Eva Fernández y Lujó Semeyes. La muestra puede verse hasta el próximo 31 de enero.

Exposición sobre arte asturiano de los años 80 y 90 en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el próximo 31 de enero la exposición "Obras de artistas asturianos de los años 80 y 90", que incluye piezas de creadores como Paco Cao, Cuco Suárez, Eduardo Úrculo, María Jesús Rodríguez, Lombardía de Lillo o Eugenia Suárez. La muestra puede verse los días laborables, en horario de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el próximo 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. Los viernes (días 24 y 31 de enero y 7 de febrero) además habrá una proyección y un coloquio con el autor, centrado en varios países concretos: Pakistán, Tayikistán, Kirguizistán y Georgia y Armenia. Será a las 18.30 horas.

Exposición de F. Gochi en Mieres

"Campos de Castilla y árboles del Norte" es la exposición pictórica del artista F. Gochi que puede verse hasta el 30 de enero en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en Mieres. El horario para poder visitar la muestra es de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross

Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito que hay habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al "running". Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio en el que hay rampas de tierra y peldaños, entre otros variados obstáculos.

Centro

Mercado en Proaza

Hoy, como cada lunes, se celebra en Proaza el mercadillo semanal al aire libre en la plaza de la Abadía, donde se pueden encontrar puestos de venta ambulante con productos del campo, frutas, verduras, hortalizas, artesanía textil.

Exposición en Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge desde hoy la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede bien por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días en horario de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y obtener más información hay que ponerse en contacto llamando a los números de teléfono 670333111, 602600000 y 984100100.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado

La Oficina de Turismo de la villa moscona organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la localidad, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del número de teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado

El grupo escolar "María Josefa" acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado)

La Oficina de Turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el sepulcro de Santo Dolfo. Las reservas se pueden realizar a través del número teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal alberga una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. Esta exposición ha sido posible gracias a las familias de los antiguos zapateros de Noreña. La muestra se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo de Noreña

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, unos talleres infantiles dirigidos a niños de 4 a 12 años. Para más información, llamar al número de teléfono 985861123 (Casa de Cultura).

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición sobre indumentaria tradicional del Oriente de Asturias (Llanes)

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes" se puede visitar en la Casa de Cultura de Llanes, en horario de 18.00 a 20.30 horas. La muestra surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes y cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etc., así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas que hay en la exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

Exposición en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge desde el 20 al 30 de enero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta exposición reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Cada pincelada evoca la humedad, la vitalidad y el atractivo de Asturias. La exposición estará abierta al público en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge esta tarde, a las 20.30 horas, la proyección de la película "Mufasa", precuela de "El Rey León" (2019). Cuenta la historia de origen del padre de Simba, Mufasa, explorando su infancia al crecer con su hermano Scar.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Exposición en Luarca

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Valdés, en Luarca, acoge hasta el 31 de enero la exposición colectiva de fotografía "Asturias Colere. Arquitectura y territorio", impulsada por el Centro Niemeyer. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.