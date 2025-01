CSIF pide a Sanidad revisar el régimen de incompatibilidades de los médicos para "evitar la fuga a la privada"

El sindicato CSIF ha analizado este lunes en rueda de prensa la actualidad sanitaria con varios temas como la epidemia de gripe que en las últimas semanas tensiona los hospitales y los centros de salud y las propuestas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en el nuevo Estatuto Marco sanitario. El miércoles 22 de enero, los sindicatos se reúnen con el Ministerio de Sanidad para analizar los detalles del documento. El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, señaló que, entre otras reclamaciones, CSIF pide revisar el régimen de incompatibilidades para evitar la fuga a la sanidad privada.

La vicepresidenta del sector de Sanidad de CSIF, Sacramento Rodríguez, aludió a la próxima reunión y detalló las exigencias del sindicato: adecuada reclasificación del nivel de las diferentes profesiones sanitarias, acorde a su responsabilidad y formación, con la debida retribución económica (Sanidad vincula esta exigencia a unos Presupuestos Generales del Estado que están muy cuestionados por la falta de apoyo parlamentario del Gobierno, precisan); jornada de 35 horas en el conjunto de las comunidades autónomas o reducción de las horas de guardias, sin merma retributiva.

"Mercadeo" de profesionales

Piden también igualdad salarial en el conjunto de las comunidades para acabar con el "mercadeo" de profesionales, que se trasladan a las regiones con mejores condiciones: recuperación de la estructura salarial previa a la bajada de sueldo de 2010 con el cobro de la paga extra íntegra o desarrollo de la carrera profesional en todas las regiones.

Concentración de CSIF en Madrid. / N.S.

"Es una norma básica para el personal que trabaja en SNS y fundamental para mejorar las condiciones de todas las categorías, sanitarias y no sanitarias", señaló Fernando Hontangas. "Es un documento vivo y no se puede tener prisa para su trámite parlamentario porque hay puntos que requieren reflexión y no se va a poder cerrar en una o dos reuniones. CSIF hará todo lo posible para que el texto "recoja condiciones atractivas para atraer a los profesionales a la sanidad pública", añadió.

Incompatibilidad

Sobre la propuesta de Sanidad de prohibir a los médicos jefes de servicio de los hospitales públicos trabajar en la privada, abundó que "se quiere exclusividad para trabajar en SNS y a coste cero. Con la incompatibilidad, no nos negamos, pero bien retribuida", añadió.

La ministra Mónica García. / Ministerio de Sanidad

Sacramento Rodríguez añadió que el sindicato lleva "años reivindicando una verdadera actualización" y que se ha estado negociando con el Ministerio durante 17 meses, en dos fases. También mostró su confianza en que el departamento que encabeza Mónica García "mejore el documento que presentan".

Urgencias colapsadas

La gripe -que ya ha alcanzado el nivel de epidemia- y otras enfermedades respiratorias asociadas a esta época del año, junto con los virus gastrointestinales y el covid, han saturado los servicios de urgencias de los hospitales de toda España, tal y como ha constatado CSIF) y viene denunciando desde hace días. Es otro de los temas que se ha abordado en la rueda de prensa.

El sindicato se remite al último informe de vigilancia de infecciones respiratorias agudas (SiVIRA) en España, publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha revelado un constante aumento en la tasa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) y en la tasa de hospitalización por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG). En concreto, la tasa de síndrome gripal es de 118,8 casos (62,6 casos en la semana previa) y se han registrado 328 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 213,5 de la semana anterior).

Una situación recurrente

Fernando Hontangas ha señalado que es una situación recurrente que se repite todos los años: camillas en los pasillos, doblaje de turnos, desesperación de pacientes por las horas de espera que a menudo pagan con el personal de la Sanidad, agotamiento de las plantillas y falta generalizada de personal y medios. CSIF pide al Ministerio y comunidades autónomas "un refuerzo urgente de plantillas y un acuerdo de Estado que permita solventar la crisis de profesionales que afronta nuestro Sistema Nacional de Salud por las deficientes condiciones laborales y económicas". "Es un panorama desolador", resumió y apuntó también a la situación en Atención Primaria donde, dijo, hay que esperar entre tres semanas y un mes "para que te vea el médico".

El sindicato pide incrementar la dotación y el refuerzo en la atención especializada, principalmente en las unidades de Urgencias, UCI, Medicina Interna, y Geriatría, así como en servicios centrales (radiodiagnóstico, laboratorios) "para gestionar adecuadamente pruebas y muestras. Igualmente, en Atención Primaria es necesario reforzar las plantillas, ya que no se cuenta habitualmente con una dotación suficiente".

Como muestra del déficit de personal, concluyen, en el próximo examen de pruebas para Formación Sanitaria Especializada, que se celebrará este sábado 25, cerca de 6.000 aspirantes en Medicina y 8.000 de Enfermería se quedarán fuera, por la diferencia entre plazas ofertadas y aspirantes, pese a las necesidades que afronta nuestra sanidad pública. Además, según los últimos datos de la Seguridad Social, se han perdido 34.000 empleos en la sanidad desde el pasado mes de septiembre.