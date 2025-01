El fiestón en Abu Dabi del Rey Juan Carlos

No todos los días se cumplen 87 años. Son los que tiene desde el 4 de enero el Rey Juan Carlos I, instalado en Abu Dabi desde hace un tiempo por voluntad ajena. Para que no se sienta solo, más en una fecha tan señalada como el cumpleaños, hasta allí viajaron sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y los hijas de éstas al completo: Froilán, Victoria Federica, Pablo, Juan, Nicolás e Irene. La fiesta la recoge “Hola” en un amplio reportaje que ocupa toda su portada sin ninguna llamada más. En la foto se ve al monarca con sus hijas y sus nietos, incluidos novias y novios de estos, que también viajaron a Oriente Medio para la celebración, con espectáculo de magia incluido.

En “Lecturas” dan cuenta de la buena evolución de la hija de Anabel Pantoja, Alma, ingresada desde hace varios días en el hospital de Las Palmas La pequeña se recupera lenta, dice su madre, que se ha llevado un buen susto junto al resto de la familia, que la apoyó como una piña. De Canarias es precisamente el nuevo novio de Sara Carbonero, que ha sido pillada durante un paseo con el chico, como se ve en la foto. Problemas para Ana Obregón, a la que acusan de maltrato a una compañera. La revista también está pendiente de Reino Unido y la última aparición de Kate Middleton, quien visitó el hospital donde se trató del cáncer y contó detalles de su ingreso pasado y su evolución.

La salud de Alma y la denuncia contra Ana Obregón ocupan también la portada de “Semana”, donde dan cuenta de un accidente de la infanta Cristina (más datos, en el interior). Y también entrevistan al presentador Roberto Leal, que dice que su mayor reto ha sido la paternidad.

María José Suárez está de vuelta al candelero y concede entrevista a “Diez Minutos”. Admite su mala suerte para los noviazgos (“me han sido infiel muchas veces”) y confía en no tener que presentar “muchos más novios” a su hijo. La revista cuela a su lado, no sin esa cierta maldad de la prensa rosa, una foto de su ex Álvaro Muñoz Escassi, cuyo noviazgo con Sheila Casas va viento en popa. “Diez Minutos” también exhibe las fotos de Carbonero con su pareja, un empresario canario.