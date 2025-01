Melania, reina del estilo "Old Money"

La tradición de la inauguración presidencial encarna el ritual de la democracia estadounidense y después de la ceremonia de toma de posesión de un presidente siempre llegan los bailes. Donald Trump y la primera dama, Melania Trump , cumplieron el ritual y asistieron el pasado lunes al del Comandante en Jefe, y a dos más, como manda la tradición. Danzaron al ritmo de "Battle Hymn of the Republic" y hasta se animaron con "YMCA", de los "Village People". Washington fue de nuevo una gran fiesta y los atuendos estuvieron a la altura.

El vestido elegido por la ex modelo es toda una oda al estilo "Old Money", ese que tan bien sabe llevar la esposa de Trump, sin estridencias, sin llamar la atención, siempre con un toque especial. Esta vez lo puso un espectacular broche de la casa Harry Winston, que data de 1955. Se lo puso a modo de gargantilla sobre una cinta negra de raso, compañeros perfectos del vestido palabra de honor, bicolor, blanco nieve y rematado con una banda de gazar negro a la altura del pecho que bajaba hacia la cadera, bordeando la cintura y cubriendo la apertura de la falda de forma asimétrica. La pieza estaba firmada por Hervé Pierre, que ya vistió a la "First Lady" en 2017, entonces con un vestido blanco que se exhibe en los museos Smithsonian junto a los del resto de primeras damas.

Melania no fue la única que brilló. Ivanka, la mayor de las hijas de Trump, "la primera hija", como se la conoce desde la primera legislatura de su padre, presenció la investidura con un dos piezas Dior en verde bosque y se convirtió de nuevo en una de las más elegantes. El traje, rematado con un casquete a juego lleva falda lápiz de largo midi coordinada por una chaqueta americana cruzada, inspirada en el "New Look" del fundador de la Maison. Lo combinó con gorro , bolso Lady Dior y guantes y cinturón negros. La hija del presidente también despertó admiración en uno de los bailes inaugurales, con un vestido calco del que Hubert de Givenchy de Audrey Hepburn en la película "Sabrina." en 1954, con el que Ivanka bailó con su marido, Jared Kushner, "Unchained Melody" de "The Righteous Brothers" . El vestido original perteneció a las actrices Debbie Reynolds y Carrie Fisher, madre e hija, y salió a la venta en una subasta en octubre de 2017.

La abogada Usha Vance, esposa del vicepresidente J. D . Vance, segunda dama del país, hizo volver las miradas hacia su impresionante conjunto rosa chicle, con el sello de Óscar de la Renta que ha sido comparado a los que lucía Grace Kelly en sus años de gloria.