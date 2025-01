Mónica García admite que el Estatuto Marco presentado por Sanidad es "un texto complejo" y se necesita "diálogo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido este lunes en rueda de prensa tras reunirse con los sindicatos para analizar el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. "Un tema que es prioritario para el funcionamiento y para la dignificación de nuestro sistema sanitario", ha dicho. El texto, ha admitido, es "complejo" y se necesita "diálogo". Las negociaciones, ha recordado, han estado en marcha en los dos últimos años y el objetivo de Sanidad es "continuar trabajando para lograr un acuerdo que beneficie tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía y a los pacientes". Sindicatos como UGT ya han mostrado su recelo al texto por considerar que no da respuesta a todas las necesidades del Sistema Nacional de Salud.

Al encuentro, estaban convocadas las organizaciones sindicales representadas en el ámbito sanitario: la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, FSES (que incluye Satse y CESM), CCOO, UGT, CSIF y CIG-SAUDE. Acudirán también representantes de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía Social, Transformación Digital y Función Pública.

En el arranque de su comparecencia, la titular de Sanidad ha vuelto a reafirmar el compromiso de España con la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Nuestro compromiso con la OMS es total, y de hecho yo misma como ministra voy a pasar a formar parte del Consejo Ejecutivo, que es su organismo de gobernanza, en breve, y ahí es donde vamos a representar los desafíos y los retos que tiene la salud global. Además, fruto de ese compromiso, España va a destinar 60 millones de euros a la OMS, que es un apoyo financiero que no tiene precedentes", ha dicho.

22 años

García recordó que el Estatuto Marco lleva sin actualizarse desde el año 2003. "22 años, y somos plenamente conscientes de que su actualización es tan urgente como compleja, pero también su actualización es absolutamente inaplazable. La única receta para poderlo llevar a buen puerto es el diálogo".

La ministra dijo estar "muy satisfecha" del tono en el que han trascurrido "las conversaciones y el diálogo de hoy" de la reunión de este miércoles. "Existe una amplia sintonía en la necesidad de promover medidas que faciliten la estabilidad laboral y garanticen la calidad, sin olvidar los principios fundamentales como son la conciliación y la ampliación de los derechos", ha añadido. Y, ha precisado, es un documento "para mejorar las condiciones laborales del conjunto de todos los profesionales que trabajan en nuestro Sistema Nacional de Salud: médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, investigadores, etcétera".

Primeras reacciones

Sin embargo, tras la reunión algunos sindicatos han mostrado sus primeras reacciones. UGT Servicios Públicos ha trasladado a Mónica García su desacuerdo inicial con el nuevo texto, ya que deja sin resolver cuestiones esenciales para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta propuesta, señalan, no incluye medidas clave como recuperar la jornada laboral máxima de 35 horas semanales; el cobro de las pagas extraordinarias completas, el compromiso real para actualizar las funciones de los profesionales o el desempeño de las enfermeras en todos los puestos de carácter directivo.

Además, "en un tema clave como la reclasificación profesional, el Ministerio plantea una adaptación al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente, pero sin la necesaria mejora retributiva. Esta falta de avances supone una solución insuficiente y poco innovadora para un colectivo que necesita un reconocimiento justo tras veinte años de espera".

Adecuada reclasificación

CSIF, por su parte, ha urgido al Ministerio de Sanidad a priorizar "una adecuada reclasificación de todas las categorías" de la sanidad, especialmente los técnicos medios y superiores (Técnicos de laboratorio, TCAEs, entre otros). El sindicato trasladó las "líneas rojas" de la organización "defendiendo un acuerdo que satisfaga las expectativas económicas y laborales de todo el personal de la Sanidad, así como salarios que permitan la exclusividad laboral en el Sistema Nacional de Salud, para evitar una fuga de personal a la privada".

El Sindicato de Enfermería, SATSE, por su parte, reconoce "avances" tras observar que la última versión recoge distintas mejoras demandadas por la organización sindical desde el inicio de las negociaciones. No obstante, advierte de que "hay aún mucho por mejorar y concretar". "Estamos ante una oportunidad histórica para actualizar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública y necesitamos un marco normativo que asegure una fuerza laboral de Enfermería y Fisioterapia fuerte, motivada y justamente reconocida en todos los servicios de salud", señalan.

CCOO, por su lado, considera "obligatorio un periodo suficiente de negociación del nuevo texto presentado, puesto que en él se han incluido temas nuevos relacionados con la jornada, horarios y régimen de descansos, donde se incluyen las guardias médicas y su reducción en horas, así como otros como la evaluación del desempeño para el personal estatutario".

Entre los aspectos más comentados del texto, la reducción de las guardias médicas de 24 a 17 horas, por la que aboga el ministerio o la petición de exclusividad para los jefes de servicio de los hospitales públicos, una propuesta que ha encendido a los sindicatos médicos. "Es totalmente entendible. Esta medida se lleva debatiendo mucho tiempo", ha señalado la ministra. "Nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y en Pepsi a la vez", señaló hace apenas unas horas. Eso sí, ha aclarado que la exclusividad vendría acompañada de una mejora de las retribuciones.

Las diferencias

"Más allá de las legítimas diferencias, disparidades de opinión, compartimos un objetivo común entre todos los actores del ámbito, que es mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios, avanzar de forma decidida en una mayor estabilidad en el empleo y lo más importante, mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes", ha enfatizado la ministra.

"Se acabaron los contratos precarios y se acabó el abuso de las eventualidades. Quiero poner énfasis en esto, porque esto ya se venía trabajando y es uno de los grandes logros que trae este Estatuto Marco", ha señalado. El texto, subrayó, también "reconoce y fortalece" el papel de los investigadores e investigadoras como una de las piedras angulares para el avance de nuestro sistema sanitario", lo que, dijo, es una novedad.

Discriminación histórica

Además, el documento "regula una discriminación que es histórica. Es el acceso de las mujeres a los cargos de responsabilidad y cargos directivos en una profesión donde el 70% son las mujeres y solamente el 25% de los cargos de responsabilidad y dirección pertenecen a las mujeres".

En cuanto a la reducción de la jornada de las guardias, que es una prioridad para este Ministerio de Sanidad acentuó, responde a tres objetivos fundamentales: proteger la salud de los profesionales; garantizar la seguridad de la atención sanitaria y regular las condiciones laborales. "Hemos puesto que la suma de la jornada ordinaria y de la guardia no exceda a las 17 horas asegurando además que las horas de descanso no tengan que ser, en ningún caso, repito, en ningún caso recuperables. Esto no es así a día de hoy", ha dicho la ministra.

"A día de hoy, los profesionales tienen que recuperar todas las guardias que hacen. Esto lo vamos a cambiar y como ya he dicho en numerosas ocasiones, esto es uno de los compromisos de este Ministerio, pero sobre todo es un compromiso mío. Hoy está vigente que cuanto más guardias haces, más horas le debes a la Administración", ha apostillado.

A las comunidades

"Ahora tenemos una oportunidad histórica. Después de este texto complejo vienen otros textos complejos", ha señalado García que, además, dijo que este miércoles marca el inicio de las reuniones. Algunas de las propuestas, ha aclarado, son del Ministerio y otras, de los sindicatos. Un texto que se dará a conocer a las comunidades autónomas los días 6 y 7. "Nuestra Directora General de Recursos Humanos que se va a reunir para aclarar todas las dudas", ha explicado.

Este martes, en vísperas de la reunión, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se quejaba: "Han sido dos años de negociaciones en el Ámbito en las que apenas se han tenido en cuenta las propuestas del único sindicato profesional médico, dejando los capítulos más conflictivos (el 2 sobre Clasificación y el 10 sobre Jornada Laboral) pendientes de abordarse".

También este lunes, tras una "lectura minuciosa" del borrador elaborado por el Ministerio de Sanidad, Metges de Cataluña (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) consideraban que el texto evidencia que el recorrido de la regulación conjunta de las condiciones de trabajo de los sanitarios "ha llegado a su fin".