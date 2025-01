El nuevo diccionario de los 'machos alfa' de Silicon Valley: de "energía masculina" a "virus 'woke'"

La ultraderecha, sus acólitos digitales —como Joe Rogan o Andrew Tate— y los ‘tech bro’, que últimamente están acomodándose bajo el ala del trumpismo, han adoptado un lenguaje común. Expresiones que resumen su ideología y que se han convertido ya en un mantra que repiten sus feligreses. Estas son algunas de las más relevantes.

Palabra compuesta entre oligarca y ‘bro’ (diminutivo de hermano, en inglés, término con connotaciones muy masculinas que empezó a usarse en la comunidad negra y que en los últimos últimos tiempos ha sido ampliamente adoptado por el espectro de la ultraderecha). Uno de los primeros 'broligarcas' fue Peter Thiel, cofundador de PayPal, que dio su apoyo a Trump tras su victoria, en 2016. Fue una rara avis: entonces, la oligarquía tecnológica de Silicon Valley era aparentemente de izquierdas y temía asociarse con el trumpismo. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Amazon, Spotify, Google, Apple, Meta, Tesla y un largo etcétera han apoyado a Trump, de forma más o menos explícita, para este segundo mandato. Son los 'broligarcas', los oligarcas de derechas que, además, son ‘bros’: no solo exudan energía masculina, sino que la hacen desfilar como un trofeo.

El último CEO en referenciar la castración cultural ha sido Zuckerberg, pero no es el único. Musk también ha citado este fenómeno que viene a decir que, en un intento de conseguir la igualdad en la sociedad, los rasgos que hacían “hombres a los hombres” (como la violencia, la competitividad y la agresividad) se han demonizado y “ahora cualquier masculinidad es tóxica”, con lo cual, se ha castrado a la sociedad. Aplicable desde el sector empresarial hasta el mundo del cine, creen que en la sociedad “ya no hay testosterona” porque no se respeta la división entre lugares que requieren energía femenina (el hogar) y los que requieren masculina (el empleo).