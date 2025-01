Los "cibercacos" amplían su objetivo: la población de 30 a 55 años también es una diana frecuente

Según el Observatorio Español de Delitos Informáticos, en 2022 (último año que puede consultarse en su web) se produjeron 374.737 ciberdelitos en España, entre estos, el robo de datos. Para crear una primera barrera de protección frente a las ciberamenazas y minimizar riesgos, el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Galicia (CPEIG) recomienda seguir una serie de medidas básicas: no interaccionar con archivos adjuntos procedentes de correos sospechosos ni descargarse aplicaciones no oficiales; mantener el sistema operativo (software, antivirus...), así como los plugins y extensiones del navegador actualizados; ajustar la privacidad de los perfiles de las redes sociales; usar contraseñas complejas y únicas; ser cautos a la hora de conectar dispositivos extraíbles a un equipo cuando procede de terceros; no conectarse a redes públicas y, en su lugar, emplear una red privada (VPN); saber que los móviles son pueden ser rastreados aunque estén apagados, y avisar de los incidentes de seguridad.