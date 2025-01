La directora científica del CNIO denuncia ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación

La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, ha anunciado este martes que ha trasladado a la Fiscalía una denuncia por dos "posibles irregularidades" en la contratación del Centro, que dependen del director gerente del CNIO, Juan Arroyo.

De este modo, Blasco ha explicado en una rueda de prensa que ha sido informada por distintos trabajadores del CNIO de que se han publicado los contratos menores correspondientes al primer trimestre de 2024 con una cuantía que supera los 1,5 millones de euros: "Habiéndose producido una parte significativa de las adjudicaciones de estos contratos en un grupo coincidente de empresas que a su vez comparte administradores entre ellas", ha manifestado.

"Lo que como mínimo arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación", ha señalado Blasco, quien ha detallado que la información de estos contratos está publicada en el portal de transparencia del Centro.

Por otra parte, Blasco también ha denunciado que se está produciendo una contratación a través de acuerdos marco con el mismo grupo de empresas que a su vez comparten administradores entre ellas "por importes que alcanzan más de 2,5 millones de euros solo en el primer trimestre de 2024". "Esta información está recogida en la comunicación que esta misma mañana he hecho a la Fiscalía", ha agregado la directora del CNIO.

En este punto, Blasco ha vuelto mostrar su rechazo a la "bicefalia" del CNIO, que cuenta con dos directores: una directora científica, María Blasco, a cargo de la estrategia científica, y un director gerente, Juan Arroyo, que tiene las competencias económicas y de contratación.

Al hilo, Blasco ha recordado que su responsabilidad es la "estrategia científica" del CNIO, algo que "no tiene que ver ni con las contrataciones, ni con los asuntos de personal, ni nada por el estilo", ya que "esto es lo que hace" el director gerente, Juan Arroyo.

Asimismo, ha comunicado que también ha denunciado ante la Fiscalía a tres medios de comunicación por no rectificar varias noticias publicadas sobre ella. "Respecto a las denuncias a los medios, ya ha sido comunicada por la Abogacía del Estado por no hacer las rectificaciones pedidas", ha añadido la directora científica.

María Blasco también ha informado de que no podrá participar en la reunión del Patronato de CNIO, que se celebra mañana 29 de enero, y en la que se decidirá si continúa en el cargo. "Me han comunicado oficialmente que mañana no podré estar en el patronato para explicar mi informe. Nos han pedido un informe de 12 páginas y el director gerente ha presentado un anexo con 600 páginas. Hay miembros del patronato que sostienen que acuden a ciegas a la reunión", ha subrayado.

En este punto, Blasco, que ha pedido participar en el encuentro, ha asegurado que habitualmente acude a este tipo de reuniones: "De hecho, en la reunión del Patronato ordinaria del 17 de diciembre estuve presente. No había ningún punto de cambio de la dirección ni de la gerencia", ha señalado.

"El Patronato tiene en su mano elegir entre la ciencia y la bicefalia, entre servicio público y la capacidad de un gerente que no da explicaciones públicas", ha apostillado Blasco, quien espera que en el encuentro "se evalúe la estrategia científica del centro". Además, al ser preguntada sobre si ha perdido el apoyo del Ministerio de Ciencia, Blasco ha respondido que "eso se verá" en la reunión del Patronato.

"No había acoso laboral ni moral"

En cuanto a las acusaciones de acoso por parte de algunos trabajadores del CNIO, Blasco se ha mostrado tajante y ha negado cualquier denuncia. Así, ha declarado que en caso de haberse producido las denuncias, tendrían que "haber seguido el correspondiente protocolo que debe activar el director gerente, Juan Arroyo".

La directora científica ha reconocido que ha recibido una denuncia de acoso, pero que se ha "dirimido", ya que "se ha visto que no había acoso laboral ni moral, ni se podía determinar si había abuso de autoridad". "Entre otras cosas, porque yo a esta persona que me denunciaba ni siquiera la conozco personalmente", ha finalizado.