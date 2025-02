Gran triunfo del homenaje de "Zig Zag Danza" a los emigrantes: todos los premios "Oh!" del teatro asturiano y una reivindicación del sector

La fiesta anual de las artes escénicas volvió a sumergir al sector en todo un carrusel de sentimientos, durante cerca de dos horas, en las que los nervios, las celebraciones, las risas y la emotividad se mezclaron en una nueva gala de los premios "Oh!", que coronó a la compañía "Zig Zag Danza" con su homenaje a los emigrantes, con la obra "Postales rotas", que se llevó cuatro de los once galardones entregados. "Estamos muy emocionados. Es una historia que habla de las mujeres que se fueron y construyeron un mundo mejor, y las que se quedaron y lo hicieron mirando como ‘La madre del emigrante’", resaltó Estrella García, de la compañía "Zig Zag Danza", en la intervención final.

La gran vencedora de la noche, en una gala celebrada en el teatro Jovellanos, se alzó con las distinciones en las categorías de Espectáculo y de Producción a nivel colectivo; y también en el plano individual en Dirección, en la figura de Ramón Oller, y en Diseño de Iluminación, con Félix Garma. También se llevó dos distinciones "Perendi", de "La compañía del alba"; y el mejor espectáculo infantil fue para "El gato con botas de agua", de "El callejón del gato".

Francisco Pardo, César Alonso, Ici Díaz e Isabel Marcos, de la "Westia Producciones", fueron los encargados de conducir la gala, una responsabilidad que adquirieron tras ganar la pasada edición por su espectáculo "Ada Byron: la tejedora de números". Y con esa propuesta, a modo de ensayo de cómo afrontar la gala, transcurrió su hilo conductor, con guiños a los estudiantes de la ESAD o a la Fundación Vinjoy, cuyos integrantes hicieron una parodia de "Campeones".

Luis Alija, presidente de Escena Asturias, la asociación que engloba a las compañías, reivindicó durante su discurso un mayor apoyo institucional. "Nos vemos en la obligación de exigir a las políticas actuales el objetivo de igualarnos a comunidades similares, como pueden ser Extremadura o Galicia", resaltó, al mismo tiempo que exigió que vea la luz en 2025 la prometida Red de Teatros. Y también aprovechó para reclamar una ayuda del ámbito más local: "Que los concejos apuesten y confíen en las artes escénicas".

Las compañías y las categorías "Postales rotas", de "Zig Zag Danza", con Espectáculo, Dirección, Ilumnación, y Producción y Diseño.

"Perendi", de "La compañía del alba", con Autor o coreógrafo, y con Intérprete masculino.

Espectáculo infantil para "El gato con botas de agua", de "El callejón del gato"; Intérprete femenina para "Gasolina con capullos", de "Higiénico Papel Teatro"; Banda sonora original para "Si yo fuera Federico", de "Factoría Norte"; Indumentaria para "Hormigas" de "Elektrafiktion"; y Escenografía o espacio escénico para "Bauh", de "Proyecto Piloto".

El humor y la frescura de la gala no solo se manifestó en la parte del guión. Hubo risas cuando por ejemplo Carla Armas, por la mejor Banda Sonora, tropezó y se cayó al subir al escenario. "Cuando me emocionó me caigo", subrayó. O cuando el representante del regidor apareció por la pantalla o en persona para poner fin a los discursos que se alargaban más en el tiempo.

Pero una gala de los "Oh!" mantiene siempre su parte emotiva y de reconocimiento. Saltaron entre el público algunas lágrimas cuando aparecieron imágenes en la pantalla para recordar a los fallecidos Kike Iglesias, Cristina Casado, Pablo Huerres, Isabel Friera, Jaime Luis y Bruno Petrelli. Y una profunda ovación, con gran parte del Jovellanos en pie, reconoció con afecto a Etelvino Vázquez, con el "Oh!" de Honor, por los 40 años de la compañía "Teatro del Norte". "Me queda un sueño por cumplir, que si se realiza, será una bendición para el teatro profesional asturiano. Y pasa por que cada compañía sea residente en un teatro, casa de cultura o concejo. Y que no haya una sola compañía sin teatro ni un solo teatro sin compañía", enfatizó.