Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 3 de febrero

Oviedo

Conferencia sobre el genoma

El Club LA NUEVA ESPAÑA será escenario hoy de la conferencia "Epigenética: más allá del genoma. El ADN que redefine la biología", que correrá a cargo de María Berdasco, doctora en Biología Molecular y especialista en terapias epigenéticas. El encargado de presentar el acto y a la conferenciante será Mario Fernández Fraga, profesor de Investigación del CSIC.

Cine en el Filarmónica

El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Lo imposible", dirigida por Juan Antonio Bayona. La película forma parte del ciclo "La química en nuestras vidas", que hoy lleva por tema "Cambios climáticos previsibles". Entrada libre hasta completar el aforo

Presentación en el RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos acoge hoy la presentación del libro "Saunas protohistóricas en Iberia". En el acto, que dará comienzo a las 19.00 horas, estarán presentes los encargados de la edición del libro, Ángel Villa Valdés y Marco V. García Quintela. Además, también participarán Miguel Ángel de Blas Cortina, miembro de número del RIDEA, y Ramón Rodríguez Álvarez, director de la entidad.

Muestra de fotografía

Jaime Claudio García ofrece, en el centro social de Villa Magdalena, la exposición "Visión Móvil". La muestra exhibe el resultado con el que la tecnología nos permite ver las cosas y dejarlas reflejadas, a través del teléfono móvil. Esta exposición se podrá visitar hasta el 5 de febrero, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición homenaje a Carlos Sierra

La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra, que rinde homenaje al pintor ya fallecido Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón, y por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por la muestra "Esencia: dos conceptos", de Daniela Zanzoni.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con veinte personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros, y no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas Luis Rubio ofrece en la Escuela de Comercio la charla "Canciones para nostálgicos", dentro de su ciclo "Música e imágenes". El acto está organizado por el Ateneo Jovellanos.

CMI El Coto

A las 19.00 horas se proyectará "Flores de otro mundo", dentro del ciclo "El Cine de El Coto". Será en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

Aula Popular José Luis García Rúa

A las 19.00 horas se cierran en el Antiguo Instituto los actos del Aula Popular José Luis García Rúa. Será con un breve documental y la presentación del "libro Memoria reciente. Lucha antifranquista y democracia", con la intervención de Enrique del Olmo, Ana Carpintero y Boni Ortiz.

Ateneo de La Calzada

A partir de las 18.00 horas tendrá lugar una muestra de teatro de la Universidad Popular en el Ateneo de La Calzada.

Antiguo Instituto

Hasta el 9 de febrero se puede visitar la 34ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Será en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas; los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se puede visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas; los sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva "30 + 10 Exposición aniversario", Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Biblioteca de Roces

Hasta el 10 de febrero se puede visitar la exposición "Ucrania, en el lugar en el mundo". Los horarios son de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Jornadas de montaña

La Casa de Cultura acoge esta tarde, a partir de las 20.00 horas, la charla titulada "565 kilómetros. El sueño de Alaska. De Lanzarote a Iditarod", a cargo de la montañera Susana Gómez, que hablará de su participación en la dura prueba Iditarod Trail, en la que se compite entre los -10º, los -25º y hasta los -40ºC, con nieve constante y hielo en todo el recorrido, que la montañera cubrió en 8 días, 21 horas y 14 minutos.

Mercado semanal en Avilés

Se instala cada lunes en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Certamen de canción marinera en chigres de Luanco

El Certamen de canción marinera que se celebra en Luanco con motivo de las fiestas del socorro contará hoy con dos actuaciones: el coro de la sidrería El Parque actúa en el restaurante El Tormentín a partir de las 21.00 horas y el coro del restaurante La Ribera hará lo propio en el negocio al que representa a las 21.45 horas.

Charla sobre naturaleza

El hotel La Serrana acoge hoy a las 19.00 horas la última de las conferencias del ciclo "Ciencia y naturaleza". El botánico Borja Jiménez-Alfaro hablará sobre "Turberas: funciones vitales para la biodiversidad".

Exposición en la Factoría Cultural

Las vidas de Olympe de Gouges, Concepción Arenal, Marie Curie, Simone de Beauvoir o Toshiko Kishida y su lucha por los derechos de las mujeres inspiran la exposición "Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda". Se puede visitar hasta el 21 de febrero en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes.

Exposición en la galería Amaga

La galería Amaga (José Manuel Pedregal, 4) acoge una muestra de la obra de la artista Esther Cuesta que lleva por título "Sueños de un arquitecto desequilibrado" y que estará abierta hasta el 17 de febrero. Puede visitarse de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes. Los sábados abre entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica "La mar y el mar"

La muestra fotográfica "La mar, el mar", organizada por la Agrupación Fotográfica Semeya, podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el 16 de febrero, en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes. Se trata de una colección de imágenes que capturan la esencia del océano en todas sus formas.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La muestra reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se podrán ver en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio

La Asociación Fotográfica "Fotomiradas" muestra hasta el 14 de febrero su proyecto artístico "El color del blanco y negro" al público a través de dos exposiciones en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio "La Plaza", en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El complejo hospitalario del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con la exhibición de imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge hasta el próximo viernes, 7 de febrero, sus III Jornadas de Grandes Viajes, con la exhibición de fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. El viernes, 7 de febrero, habrá, además, una proyección y un coloquio con el autor, en el que se hablará sobre países como Pakistán, Tayikistán, Kirguizistán y Georgia y Armenia. Será a partir de las 18.30 horas.

Centro

Teatro en Lugones

El Centro Polivalente Integrado Lunes acoge a las 18.00 horas la representación de la obra "Alicia en el país de las maravillas", a cargo de "Fantastique Company", adaptación del clásico de Lewis Carroll donde tres intérpretes dan vida a los personajes más emblemáticos de la novela. Además, el espectáculo incorpora divertidas coreografías y uso de nuevas tecnologías como el videomapping o las proyecciones con las que interactúan las actrices, dando lugar a una puesta en escena mágica, envolvente y estimulante que hace disfrutar a toda la familia. Edad recomendada: a partir de 6 años. Entrada: 3 euros.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 13 de febrero la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el próximo 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr titulada "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados por la mañana, de 11.00 a 13.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. La Casa del Oso se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Centro de Escultura Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte piezas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración aproximada de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado

La Oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado)

La oficina de turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el sepulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado

El grupo escolar "María Josefa" acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más importancia en la localidad. La exposición se puede visitar concertando cita en la Oficina de Turismo.

Mercado semanal en Proaza

Hoy, lunes, se celebra en Proaza el mercadillo semanal al aire libre en la plaza de la Abadía, donde se pueden encontrar puestos de venta ambulante con productos del campo, artesanía y textil.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en Posada Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís prolonga durante todo el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta exposición reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Cada pincelada evoca la humedad, la vitalidad y el atractivo de Asturias. La muestra está abierta al público en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

La gran pantalla del Fantasio proyectará a las 20.30 horas la comedia española "Un lío de millones", dirigida por Susan Béjar y protagonizada por Antonio Resines, Gracia Olayo, Alberto Olmo y Clara Lago. Se trata de una comedia española protagonizada por personajes estereotipados hace hincapié en la importancia de cuidar a la familia, especialmente a los padres.

Talleres en Castropol

La Científica Quimi ofrecerá, bajo el lema "La ciencia te necesita, Castropol, vamos a cacharrear", sendos talleres para público infantil, a partir de 4 años, en el polideportivo de Barres de 10.00 a 13.00 horas. El primero se titula "Alerta, nevada de colorines en Castropol", y el segundo es el taller de pigmentación "El secreto de la pintora Antocianina". Es necesaria inscripción previa.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento), puestos de venta ambulante de frutas, charcutería, bisutería, ropa, etcétera.