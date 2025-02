Agenda, qué hacer en Asturias hoy 4 de febrero de 2025

Oviedo

RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acogerá a las 19.00 horas una conferencia impartida por Lorenzo Arias Páramo, que estará acompañado por Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA, y Ángel Villa Valdés, presidente de la Comisión de Artes, Arquitectura y Urbanismo de la institución.

Cuentacuentos. «Vamos a darle una vuelta» de «Goli-Goli» llegará a las 11.30 horas a la biblioteca de Trubia. El aforo es limitado y podrán acompañar dos personas adultas a cada niño. Hace falta inscripción previa.

Taller de lectura en Cervantes. El taller de lectura «La trama oculta» es una iniciativa colaborativa entre la editorial UVE Books y Librería Cervantes, que está centrado en libros clásicos, rarezas y ediciones independientes. La primera edición, que se celebrará a las 18.00 horas, se centrará en el libro «La Bruja Lois» de Elizabeth Gaskell y correrá a cargo de Verónica García-Peña.

Librería Matadero Uno. Pepe Rivas presenta el título «Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler». Estará acompañado de Javier Lasheras y el acto tendrá lugar a las 19.00 horas.

Muestra de fotografía. Jaime Claudio García ofrece en el centro social de Villa Magdalena la exposición «Visión Móvil». La muestra exhibe el resultado con el que la tecnología nos permite ver las cosas y dejarlas reflejadas, a través del teléfono móvil. Esta exposición se podrá visitar hasta el 5 de febrero, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Exposición homenaje a Carlos Sierra. La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra, que rinde homenaje al pintor ya fallecido Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 23 de marzo se puede visitar «Landscapes of Affection», el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa «La Obra invitada» presenta, hasta el 30 de marzo, el «Díptico de la Pasión», una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Catedral. Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Estudiopablodelillo. El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva «Don’t push me ‘cause I’m close to the edge», que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

«Metro y medio de arte». La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística «Metro y medio de arte», que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Gijón

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas se celebra un concierto de «Fajardo» en el teatro Jovellanos, enmarcado en el ciclo «Encaja2».

Antiguo Instituto. A las 19.00 horas habrá una mesa redonda «Presente y futuro de la investigación en cáncer en Asturias» en el Antiguo Instituto. Participarán en la mesa Segundo González Rodríguez, jefe del Grupo de Inmunología Tumoral del IUOPA; Milagros Balbín Felechosa, responsable del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias y jefa del Grupo de Oncología Molecular del IUOPA; Victoria González Meana, Mario Fernández Fraga y Ana Gutiérrez Fernández, equipo de dirección del IUOPA; Yolanda Calero, presidenta de la AECC Asturias, y Julia Cerrillo Casero, paciente de la AECC.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas se inicia en la Escuela de Comercio el ciclo «Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos: Emigración asturiana a Hispanoamérica», con la charla «Prensa y emigración: periodistas astur-americanos a ambos lados del Atlántico», a cargo de Francisco Erice Sebares, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo.

CMI La Arena. A las 19.00 horas se inaugura la exposición «El alma de los stolpersteine», de Mariano J. Sánchez. Será en el Centro Municipal Integrado de La Arena.

Ateneo de La Calzada. A las 18.00 horas tendrá lugar una muestra de teatro de la Universidad Popular en el Ateneo de La Calzada.

Antiguo Instituto. Hasta el 9 de febrero se podrá ver la 34ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Será en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos. Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra «Gijón bajo las bombas (1936-1937)» en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres. Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición «Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones». El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola. La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, «Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras», se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Además, hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición «Barricada doméstica. De dentro a afuera», de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio «Museo Barjola». Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras «Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)», «La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968» y «A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición «Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 30 de junio estará la exposición «Impresiones y paisajes». Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra «Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura», comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva «30 + 10 Exposición aniversario». Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Biblioteca de Roces. Hasta el 10 de febrero se podrá visitar la exposición «Ucrania, en el lugar en el mundo». Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Certamen de canción marinera en chigres de Luanco. Habrá dos actuaciones. El coro de la sidrería El Parque actúa en el local que representa a las 20.30 horas y el coro del restaurante El Tormentín hará lo propio en su local a las 21.45 horas.

Fuegos artificiales en Luanco. El lanzamiento de los fuegos artificiales con motivo de las fiestas del Socorro será a las 23.00 horas.

Actuación de «Tekila» en Luanco. La carpa instalada en el parque Zapardel acoge la actuación de «Tekila» a partir de las 23.30 horas.

Cine de los Martes en Avilés. La Casa de Cultura acoge la proyección del filme «Marco» a las 20.25 horas.

Concierto en el Julián Orbón. El auditorio del Conservatorio Julián Orbón acoge a partir de las 19.00 horas un concierto de música de cámara, que contará con la participación de alumnado de diferentes especialidades de los profesores Carlos Feijoo, Rubén Menéndez y Lucas Vidal.

Exposición «La sonrisa estética». El CMAE (Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra «La sonrisa estética», que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos y festivos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la Factoría Cultural. Las vidas de Olympe de Gouges, Concepción Arenal, Marie Curie, Simone de Beauvoir o Toshiko Kishida y su lucha por los derechos de las mujeres inspiran la exposición «Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda». Se podrá visitar hasta el 21 de febrero en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes.

Exposición en la galería Amaga. La galería Amaga (José Manuel Pedregal, 4) acoge una muestra de la obra de la artista Esther Cuesta, que lleva por título «Sueños de un arquitecto desequilibrado» y que estará abierta hasta el 17 de febrero. Podrá visitarse de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes. Los sábados abrirá entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana. Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias «Ciencia y naturaleza», que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Entre otros espacios, ha expuesto su obra en la Fundación Alvargonzález, la Casa de Cultura de Llanera, CMI El Coto (Gijón) y la Casa Cultural de Bueño (Ribera de Arriba). La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 ­horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves. El que está considerado uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del Instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Cine de ciencia ficción en Langreo. El cine Felgueroso acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película «Fahrenheit 451». Será dentro del ciclo dedicado a la ciencia ficción que organiza la tertulia cinematográfica «Sala Oscura».

Lazo solidario contra el cáncer en Mieres. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Mieres organiza hoy una obra de teatro solidaria y un acto simbólico en el que alumnado de distintos centros y vecinos harán un gran lazo verde en la plaza del Ayuntamiento. Quienes quieran participar deben estar en la plaza a las 11.30 horas. La obra de teatro será a las 20.00 en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres. La exposición fotográfica «Asturies con Palestina», de Daniela Cohen, llega a Mieres. Podrá verse hasta el 2 de marzo, en horario de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición fotográfica «La mar y el mar». La exposición fotográfica «La mar, el mar», organizada por la Agrupación Fotográfica «Semeya», podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el 16 de febrero. En horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición «Mazcaraes» en Langreo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica «Mazcaraes», de Iván G. Fernández. La muestra reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición «Herminio, correspondencias y procesos». Los trabajos del artista asturiano se podrán visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 ­horas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio. La Asociación Fotográfica «Fotomiradas» muestra hasta el 14 de febrero su proyecto artístico «El color del blanco y negro» al público a través de dos muestras en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio «La Plaza», en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón. El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta el 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. El viernes 7 de febrero además habrá una proyección y un coloquio con el autor. Será a las 18.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Antroxu en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge a partir de las 15.00 horas un actividad del próximo Antroxu que incluye pintacaras, globoflexia, desfile, concurso, chocolatada y más... Información adicional en la web www.ayto-siero.es.

Exposición en Lugo de Llanera. La sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 14 de febrero la muestra «El agrado de buscar», de Luis Vega, integrada por cuadros de diferentes formatos con diversas técnicas pictóricas y fotográficas. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 23 de febrero, acoge la muestra «Retratos del otro. Nobleza», . de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Oriente

Cine en Cangas de Onís. El salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 18.30 horas la proyección de la película «Luna» (España, 2024), del director asturiano Pablo Casanueva, que mantendrá un encuentro con los espectadores. Está actividad está enmarcada dentro del programa «La Cinemateca Ambulante» de Laboral Cinemateca. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine en Infiesto. El salón de actos de la Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 18.00 horas la proyección de la película «Retaguardia» (España, 2024), del director asturiano Ramón Lluís Bande, que mantendrá un encuentro con los espectadores. Está actividad está enmarcada dentro del programa «La Cinemateca Ambulante» de Laboral Cinemateca. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Arriondas. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica «Retazos de autor», de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Hoy, a las 20.00 horas, se inaugura la muestra con la proyección de un audiovisual. Entrada libre.

Exposiciones en Llanes. El espacio Llanes AC de la Casa de Cultura llanisca acoge la exposición «Mapas de Mágicos Azares», de la artista Martina Rodríguez Morán. También la Casa de Cultura acoge la exposición «Aurelio Suárez, el genial surrealista asturiano», una muestra integrada por once óleos y cuatro guaches. Ambas muestras se pueden visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposiciones en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición «Aqua & Vita», una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el 21 de febrero, también se puede visitar la exposición fotográfica «Picos de Europa, las montañas de luz», de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres (horario hasta el 30 de junio). Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Presentación en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura Palacio de Omaña acoge a las 12.00 horas el acto de presentación de la exposición fotográfica «Asturianos, indianos, emigrantes», que contará con las intervenciones de Olaya Gómez Romano, directora general de Emigración del Principado, y Tania Rodríguez Rodríguez, concejala de Cultura.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Parque de la Vida en Luarca. El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 18.30 horas (Para cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada llamando a los teléfonos 660.660.660 y 689.570.708).