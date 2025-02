Agenda: qué hacer hoy 5 de febrero en Asturias

Oviedo

Encuentro literario con José Ángel Mañas

A las 19.30 horas, José Ángel Mañas presenta "Una historia del Kronen: autobiografía generacional", donde cuenta su visión acerca de los cambios que su generación maldita ha sufrido en las últimas décadas. Treinta años después de publicar "Historias del Kronen", este autor echa la mirada hacia atrás y cuenta la intrahistoria de aquel bombazo editorial y de lo que supuso para él vivir y convivir con ese libro. Le acompañará Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cuentacuentos

El cuentacuentos "Vamos a darle una vuelta", de "Goli-Goli", llega a las 18.00 horas a la biblioteca Sara Suárez Solís (Pumarín-Teatinos). El aforo es limitado y podrán acompañar dos personas adultas a cada niño. Hace falta inscripción previa en el centro.

Librería Cervantes

La librería Cervantes es escenario, a las 19.30 horas, de un taller de escritura creativa, que corre a cargo de la escritora Azahara Alonso. Los asistentes descubrirán un mundo de palabras, historias y expresión literaria en una sesión que transportará a los asistentes a un viaje hacia la mejora de sus textos y el desbloqueo de su potencial creativo.

Exposición homenaje a Carlos Sierra

La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra, que rinde homenaje al pintor ya fallecido Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

Muestra de fotografía

Última jornada de la muestra de fotografía que Jaime Claudio García ofrece en el centro social de Villa Magdalena, bajo el título "Visión Móvil". La muestra exhibe el resultado con el que la tecnología nos permite ver las cosas y dejarlas reflejadas a través del teléfono móvil. Horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala Borrón

La Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) acoge la muestra "Antes de después", de Covadonga Alperi, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Hasta el 14 de febrero.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre durante el mes de febrero de 09.30 a 13.30 horas de miércoles a domingo.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas se celebrará un concierto de piano de Franco Broggi en el teatro Jovellanos, organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Jazz en el Centro

Dentro del ciclo "Jazz en el Centro", Iago Fernández, "Luzada", actuará a las 19.30 horas en el Antiguo Instituto. La formación la integran Iago Fernández (batería y composiciones), José Pedro Coelho (saxo tenor), Xan Campos (teclados), Miguel Meirinhos (piano) y Demian Cabaud (contrabajo).

CMI El Llano

A las 19.30 horas tendrá lugar el espectáculo "Aventar", de coreografía, en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Toma 3

A las 20.00 horas tendrá lugar la presentación de la exposición "Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler", de Pepe Ribas, en el local Toma 3.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se proyectará "La paradoja de Antares" en la Escuela de Comercio, dentro del ciclo "Ficción del mes".

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, dentro del ciclo "El Cine del Ateneo", se podrá ver "53 días de invierno". Será en el Ateneo de la Calzada.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "Retrato de un jardín", de Elena Olay y Beltrán Pedregal. El acto será en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Jovellanos.

Antiguo Instituto

Hasta el 9 de febrero se podrá ver la 34ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Será en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Además, hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva "30 + 10 Exposición aniversario". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Biblioteca de Roces

Hasta el 10 de febrero se podrá visitar la exposición "Ucrania, en el lugar en el mundo". Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Fiestas del Socorro de Luanco

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la diana floreada por las calles de Luanco a cargo de la Banda de Gaitas "Cabo Peñas". A las 11.30, procesión cívica desde la plaza de la Villa hasta la iglesia de Santa María de Luanco, con la asistencia de autoridades, la Cofradía de Pescadores y público en general, la Banda de Gaitas "Cabo Peñas", Grupo de Danzas de Luanco y la Banda de San Martín del Rey Aurelio. A continuación, procesión religiosa y misa en la iglesia de Santa María de Luanco. A las 13.00 horas comenzará el pasacalles por Luanco a cargo de la Banda de San Martín del Rey Aurelio. Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, espectáculo infantil con "El Show de Susana" en la carpa situada en el parque Zapardel, y a las 19.00 horas será el desfile de cabezudos acompañados por la charanga "Pepe el Chelo", desde la plaza Miramar hasta el parque Zapardel.

"Tardes para la Innovación"

"El almacenamiento energético en Asturias. Los parques de baterías" es el título del primer encuentro de una nueva edición de "Tardes para la Innovación", que se desarrollará a partir de las 18.00 horas en el Espacio Maqua. Se trata de una mesa redonda en la que participarán Javier Fernández-Font, vicepresidente de Unión Española Fotovoltaica, UNEF; Paco Ramos, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, y Xavier Cugat, director técnico de Seraphim Solar.

Taller de igualdad

"Hilando el relato" es el nombre del taller de igualdad que comenzará a las 17.00 horas en la Casa de las Mujeres (La Ferrería, 27). Organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés, se han programado ocho talleres gratuitos para mujeres empadronadas en el concejo. Se impartirán de febrero a abril de manera presencia. Es necesario inscribirse. Se plantea como un juego para perder el miedo a escribir, con técnicas para desbloquear la escritura y facilitar la creación de textos.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE (Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la Factoría Cultural

Las vidas de Olympe de Gouges, Concepción Arenal, Marie Curie, Simone de Beauvoir o Toshiko Kishida y su lucha por los derechos de las mujeres inspiran la exposición "Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda". Se podrá visitar hasta el 21 de febrero en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes.

Exposición "On Abortion" en el Centro Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Este proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad y se trata de la primera exposición monográfica de Laia Abril en España desde que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en 2023. Abre hasta el 2 de marzo de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Exposición en la galería Amaga

La galería Amaga (José Manuel Pedregal, 4) acoge una muestra de la obra de la artista Esther Cuesta, que lleva por título "Sueños de un arquitecto desequilibrado" y que estará abierta hasta el 17 de febrero. Podrá visitarse de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes; los sábados abrirá entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Estos días y como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana (calle la Fruta) una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López. La exposición, visitable hasta final de mes, abre de 10.00 a 22.00 horas.

La biblioteca de Salinas expone fotos de aves

El que está considerado uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, Mario Suárez Porras, se ha sumado al 50º aniversario del Instituto de Salinas (donde estudió) con una exposición de algunos de sus trabajos que se puede ver en la biblioteca de Salinas hasta el 30 de enero. Abre los días laborables de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Cine en Mieres

Dentro del ciclo de cine "Laboral Cinemateca Ambulante" Mieres acoge hoy la proyección de la película "Dahomey", de Mati Diop. Será en el Auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo, a las 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, llega a Mieres. Podrá verse hasta el 2 de marzo, en horario de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición fotográfica "La mar y el mar"

La exposición fotográfica "La mar, el mar", organizada por la Agrupación Fotográfica "Semeya", podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el 16 de febrero. En horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se podrán visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio

La Asociación Fotográfica "Fotomiradas" muestra hasta el 14 de febrero su proyecto artístico "El color del blanco y negro" al público a través de dos exposiciones en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio "La Plaza", en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el 7 de febrero sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. El viernes 7 de febrero además habrá una proyección y un coloquio con el autor. Será a las 18.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 13 de febrero la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 14 de febrero la muestra "El agrado de buscar", de Luis Vega, integrada por cuadros de diferentes formatos con diversas técnicas pictóricas y fotográficas. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 23 de febrero, acoge la muestra "Retratos del otro. Nobleza", de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Nueva de Llanes

Dentro del programa del IV Festival de cine asturiano de Llanes "Oriéntate", hoy, a partir de las 19.00 horas, la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, acoge la proyección de los cortometrajes "Café", "Fuiste París", "¿Cuándo vuelve mamá?", "Blow Down: Colapso", "Todo dicho" y "El lavadero de Robaley". Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el 21 de febrero, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Occidente

Charla y proyección de fotografías en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura de Cangas del Narcea acoge a las 19.00 horas una charla y proyección de fotografías, a cargo de Tito Casado Agudín e Inés Gómez Feito, a propósito de la exposición fotográfica "Asturianos, indianos, emigrantes", que puede visitarse en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea hasta el 14 de febrero. Entrada libre.

Charla sobre psicología en Puerto de Vega

El Casino de Puerto de Vega acoge a las 18.00 horas una charla de la psicóloga Laura López Iglesias que lleva por título "Relacionarnos con los demás de forma positiva", a la que seguirá una tertulia acompañada de café. La inscripción previa se puede formalizar en el teléfono 620486105.

Museo del Calamar Gigante en ­Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Durante los meses de febrero y marzo, abre de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

