Agenda: qué hacer hoy 6 de febrero en Asturias

Oviedo

Cierre de la campaña solidaria "Artistas asturianos por Valencia"

A las 19.30 horas, el Club LA NUEVA ESPAÑA acoge el gran acto final de cierre de la campaña solidaria "Artistas asturianos por Valencia". La iniciativa parte de los creadores regionales que, ante lo sucedido en el Levante español y el convencimiento de que el arte no puede dejar de lado a los afectados por la dana, donaron 37 obras para su venta y posterior entrega de la recaudación a los damnificados. La ceremonia incluye una subasta con las obras que no se hayan adjudicado directamente, las cuales se podrán ver en las dependencias del club a partir de las 18.00 horas. En la campaña colaboran el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, la Asociación de Artistas Visuales de Asturias (AAVA), el Banco Sabadell Herrero y LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre hasta completar el aforo.

RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos acoge, a las 19.00 horas, la conferencia "Acción pública: ordenación del territorio y turismo. El caso de Cudillero", impartida por el arquitecto urbanista Arturo Gutiérrez de Terán y Menéndez-Castañedo. Presenta Javier Junceda Moreno, miembro de número del RIDEA y presidente de la comisión 4ª de la institución. Entrada libre.

Real Academia de Jurisprudencia

El aula de formación del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo es escenario, a las 19.30 horas, de una conferencia titulada "Salud electrónica y salud digital: la evolución de un servicio esencial", a cargo de Juan Francisco Pérez Gálvez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería. La charla la auspicia la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Entrada libre.

Conversaciones por el clima

El Manglar Ecosistema Cultural alberga, a las 19.00 horas, dos charlas de la actividad "Conversaciones por el clima", en la que científicos de la Universidad de Oviedo y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas abordan temas actuales relacionados con el cambio climático. "La tierra es plana. Claro que sí, guapi", la pronuncia José Manuel Rico, catedrático de Ecología, mientras que "Educamos sobre el cambio climático, pero… ¿se nota?", la trae Antonio Torralba, profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Actividad impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo. Entrada libre.

Exposición homenaje a Carlos Sierra

La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra, homenaje al pintor Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. Abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30. Entrada gratuita.

Sala Borrón

La Sala Borrón acoge la muestra "Antes de después", de Covadonga Alperi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Hasta el día 14.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre durante el mes de febrero de 09.30 a 13.30 horas de miércoles a domingo.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay distintos tipos de descuentos. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Gijón

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas se proyecta, dentro del ciclo "El Cine del Sur", la película "Hola, ¿estás sola?", de Iciar Bollaín, en el CMI de Pumarín Gijón Sur.

Toma 3

A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación de "Ética en la calle", de Eduardo Infante, en el local Toma 3.

Biblioteca de La Camocha

A las 17.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "Lavanderos de Lavandera", dentro del proyecto Laboratorios Bibliotecarios de la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón. Será en la Biblioteca de La Camocha.

Antiguo Instituto

Hasta el 9 de febrero se podrá ver la 34ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Será en el Antiguo Instituto, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios del Museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva "30 + 10 Exposición aniversario". De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Fiestas del Socorro de Luanco

La jornada comenzará a las 12.00 horas con una misa por todos los marineros fallecidos en la mar en la iglesia de Santa María. Además, por el día del Socorrín, numerosos establecimientos del concejo ofrecerán calderadas. A última hora de la tarde, en el marco del XL Certamen de Canción Marinera y Habanera de Luanco, habrá actuación del coro del restaurante Las Delicias de Güela, en el bar La Marina, a las 20.30 horas. A las 21.15 actuará el coro del bar El Muelle en el restaurante Las Delicias de Güela; y a las 22.00 los del restaurante El_Tormentín harán lo propio en la sidrería El Parque.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer acogerá la proyección de "Salve María", un thriller psicológico sobre la maternidad desde un ángulo oscuro, dirigido por Mar Coll y estrenado el pasado otoño. La proyección dará comienzo a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

Presentación de libro

La coordinadora del albergue de personas sin hogar de Avilés, Cruz Fernández Heres, presenta su libro "Ahora cuéntame un cuento que sea real", en la sala polivalente de la Casa de Cultura a las 18.00 horas.

Talleres de lectura para niños

La biblioteca de Los_Canapés ofrece a las 18.00 horas un taller de animación a la lectura para niños de entre 4 y 8 años, a cargo de La Caracola.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la Factoría Cultural

Las vidas de Olympe de Gouges, Concepción Arenal, Marie Curie, Simone de Beauvoir o Toshiko Kishida y su lucha por los derechos de las mujeres inspiran la exposición "Ellas cambian el mundo: La liberación de la mujer a través de la moda". Se podrá visitar hasta el día 21, de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición en la galería Amaga

La galería Amaga acoge una muestra de la obra de la artista Esther Cuesta, que lleva por título "Sueños de un arquitecto desequilibrado" y que estará abierta hasta el día 17. Podrá visitarse de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes; sábados de 10.30 a 13.30.

Exposición de acuarelas de naturaleza en La Serrana

Como acompañamiento al XII Ciclo de conferencias "Ciencia y naturaleza", que durante los últimos años celebran conjuntamente la asociación cultura La Serrana y el grupo naturalista Mavea, se puede ver en el complejo hostelero La Serrana una colección de 27 acuarelas de naturaleza obra de Jorge López, un artista nacido en Asturias, donde sigue viviendo, que continuamente se adentra en la observación del mundo natural que nos rodea para luego plasmarlo en sus pinturas. Abre de 10.00 a 22.00 horas. Visitable hasta final de mes.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Los destellos", cine en Langreo

Hoy en el Nuevo Teatro de La Felguera se proyecta, en el ciclo "El cine de los jueves", que trae las películas más recientes a Langreo, el filme "Los destellos", dirigido por Pilar Palomero. Cuenta en su reparto con actores de primera línea, como Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre. Comienza a las 20 horas, la entrada cuesta 4 euros.

Charla sobre el cambio climático en Mieres

El director de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, Pedro Arcos, ofrece esta tarde a las 19 horas en Mieres la charla "El desafío de los desastres climáticos". Será en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la exposición que puede verse hasta el día 27 en el Cidan de Pola de Laviana, con obras de Álvaro Canella, en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo".

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, llega a Mieres. Podrá verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición fotográfica "La mar y el mar"

La exposición fotográfica "La mar, el mar", organizada por la Agrupación Fotográfica "Semeya", podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el día 16, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge hasta el día 27 la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La muestra reproduce una parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se podrán visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio

La Asociación Fotográfica "Fotomiradas" muestra hasta el día 14 su proyecto artístico "El color del blanco y negro" al público a través de dos exposiciones en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio "La Plaza", en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el día 13.

Muestra fotográfica sobre la Ruta de la Seda en Langreo

La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el día 7 sus III Jornadas de Grandes Viajes, con fotografías de Arturo del Campo, en este caso tomadas en doce países que forman parte de la Ruta de la Seda. El viernes 7 habrá una proyección y un coloquio con el autor. Será a las 18.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi) abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Conferencia en Noreña

El salón de actos de la Casa de Cultura "Severo Ochoa" de Noreña acoge esta tarde, a las 20.15 horas, la conferencia que lleva por título "Mis montañas", a cargo de Sebastián Álvaro, creador de "Al filo de lo imposible" de RTVE y escritor.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 13 de febrero la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 14 de febrero la muestra "El agrado de buscar", de Luis Vega, integrada por cuadros de diferentes formatos con diversas técnicas pictóricas y fotográficas. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Cine en Nueva de Llanes

Dentro del programa del IV Festival de cine asturiano de Llanes "Oriéntate", a las 19.00 horas, la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Nueva de Llanes, acoge la proyección de la película "Los últimos pastores" (España, 2023), del director asturiano Samu Fuentes. Entrada libre hasta completar el aforo.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Mercados en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. De lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el día 28 la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Tineo

La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película "Luna" (España, 2024), del director asturiano Pablo Casanueva. Esta actividad está enmarcada dentro del programa "La Cinemateca Ambulante" de Laboral Cinemateca. Entrada libre hasta completar aforo.

Mercados en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura Palacio de Omaña acoge hasta el día 14 la muestra fotográfica "Asturianos, indianos, emigrantes".

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

