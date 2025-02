El acusado de humillar a una mujer trans en Cáceres: "Jamás le falté el respeto"

"Jamás. Nunca he hecho nada para provocarle el llanto ni para faltarle el respeto". Rotundo contestó a la fiscal durante el juicio el acusado de humillar a una mujer trans en Cáceres. Después de que el mes pasado las partes, acusación pública y defensa, mantuvieran un encuentro previo que acabó sin acuerdo, este jueves la Audiencia Provincial acogió la vista que sentó en el banquillo de los acusados a D. C., imputado por un delito de trato degradante que él negó a lo largo de todo el interrogatorio.

A lo largo de una hora, respondió a preguntas tanto del ministerio público, la única acusación, como de su propio abogado. En todo momento, manifestó su sorpresa y su malestar por lo que él consideraba una acusación injusta. El escrito de fiscalía recoge que durante al menos los dos meses en los que ambos compartieron espacio de trabajo en una tapería del casco histórico, él le profirió a ella insultos y comentarios despectivos en relación a su identidad y se dirigió a ella en términos masculinos para humillarla. El texto recopila que le dijo comentarios como "eres un inútil" o "porque lo diga Irene Montero las vacas van a tener rabo". De todas estas acusaciones se desmarcó el acusado, que recriminó a la denunciante que él en todo momento mantuvo una actitud de respeto y apoyo hacia ella y que él no manifiesta ningún odio hacia las personas trans. "La apoyamos, con nosotros se sentía una persona querida, respeto a a cualquier persona sea cual sea su identidad". En relación a por qué la llamaba ‘mi niña’, aseguró que era un término que empleaba con frecuencia para dirigirse a todas las personas sin excepción. También describió un episodio concreto de una cena de empresa en la que él aseguró haber sido objeto de una situación de humillación por parte de la denunciante.

Contrastó, sin embargo, este testimonio con el de la denunciante, Nerea G. que fue citada por el tribunal en calidad de testigo tras el interrogatorio al acusado y que relató la situación de violencia que aseguraba sufrir en su entorno laboral. En concreto, manifestó que sufría intervalos de amabilidad alternados con episodios de violencia e hizo constar ante la Sala que el acusado le profirió los comentarios que se recogen en el escrito de la fiscalía. Aseguró también que a consecuencia de esa situación tuvo que recibir asistencia psicológica debido a que presentaba un cuadro ansioso depresivo. "Me destrozó, iba a trabajar con ansiedad, no sabía qué me iba a encontrar cada día", relató al tiempo que insistió en que "algunos de los insultos iban dirigidos hacia su realidad como mujer trans". "Primero se mostraba distante y más tarde la situación se volvió violenta, me apartaba o me daba un empujón", manifestó.

El acusado se enfrenta a un año de prisión por el delito de trato degradante que se encuentra contemplado en el artículo 173 del Código Penal que recoge que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años" y cuenta con un apartado relacionado con el ámbito laboral que recopila que "serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima".

También pedía la fiscalía una pena de un año y seis meses por un delito de odio recogido en el artículo 510.2 que hace mención al castigo para "las personas que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente a la hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por ideología, religión o creencias, sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

