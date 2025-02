LA NUEVA ESPAÑA triunfa en los premios europeos de diseño

LA NUEVA ESPAÑA corona un año más la cumbre del diseño periodístico. Así lo han puesto de manifiesto los "European Newspaper Awards" (ENA), los galardones europeos más importantes en lo que se refiere al diseño de periódicos, y que han distinguido a este diario en cinco de las categorías más importantes.

Mapa de concejos de la Asturias exterior, premiado en infografía impresa / LNE

Suplementos y diarios de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, han logrado 35 galardones en esta vigesimosexta edición, lo que lo confirma como uno de los grupos editoriales europeos más atractivos por la "arquitectura" de sus páginas. La entrega de premios será los días 23 y 24 de junio en el Palais Niederösterreich de Viena.

Trabajo sobre el trazado de la variante de Pajares, premiado en infografía impresa / LNE

Este año han participado 22 países de toda Europa para ver reconocidos sus esfuerzos en el ejercicio del periodismo. La competición está compuesta por más de 3.000 entradas repartidas en 20 categorías, lo que la convierte en uno de los certámenes de diseño más importantes del mundo.

Los contenidos que conforman los textos, imágenes e infografías elaborados por los periodistas de LA NUEVA ESPAÑA han cobrado otro sentido acompañados de la creatividad del diseño periodístico gracias al imaginativo y esforzado trabajo del equipo de diseño del periódico.

La categoría de primeras planas de un periódico regional distinguió dos del suplemento "Siglo XXI" y una del especial dedicado al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. / LNE

Una caricatura de Pablo García dedicada a la gran escritora Virginia Woolf en el suplemento "Cultura" de este periódico ha sido la elegida en la categoría de ilustración.

Dos trabajos sobre el trazado de la variante de Pajares y el mapa de concejos de la Asturias exterior, premiados como infografía impresa.

En la categoría de visualizaciones fue premiada una página del suplemento "Salud" dedicada a un artículo sobre la necesidad de implementar proyectos de bienestar comunitario en los que estén presentes la melodía y el canto.

Página del suplemento "Salud" premiada en el apartado de visualizaciones. / LNE

Por último, en la categoría de primera plana de un periódico regional se distinguió a dos portadas del suplemento "Siglo XXI" dedicadas a "Magnum, el fotoperiodismo de la inteligencia humana", y a la ley de protección animal, y otra a un especial sobre el 25N, Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres.

Premio a la ilustración de Pablo García para el suplemento "Cultura" dedicada a Virginia Woolf / LNE

Los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos han ganado un total de 35 premios. "La Provincia", el diario de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 13 galardones. Le siguen los suplementos "Abril" y "Activos", con 7 premios, y el diario regional gallego "Faro de Vigo", con 7. Asimismo, el periódico valenciano "Levante-EMV" ha sido distinguido con 3 galardones. "El Periódico de Cataluña" se ha llevado el galardón más importante, el "European Newspaper of the Year", que lo reconoce como mejor diario europeo del año. Al ser el premio principal, no ha concursado en las demás categorías.