Agenda: qué hacer hoy 8 de febrero en Asturias

Oviedo

"Mujeres, la dramedia"

El teatro Filarmónica es escenario, a las 20.00 horas, del show teatral "Mujeres, la dramedia", protagonizada por La Forte, Irene Junquera y Amagoia Eizaguirre. Entradas disponibles a 18 euros.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 20, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Entrada libre.

Kafka&Co

La librería Kakfa&Co alberga una sesión vermú a las 13.00 horas para presentar el libro de la abogada madrileña María M. Madrid, "El sol blanco del invierno". La novela muestra las dos caras de la Inteligencia Artificial y cómo estas afectan al acomodado mundo de Martina, la protagonista. La autora charlará con Diego Barceló. Acceso libre.

Kuivi Almacenes

A las 21.00 horas, el espacio cultural Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco, alberga la "Emptycore Party". En el escenario estarán los locales "As Life Burns" y "Where The Waves Are Born", los madrileños "Havenlost" y los gallegos "Her Anxiety". Entradas a 10 euros.

Exposición homenaje a Carlos Sierra

La exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, se podrá visitar en la plaza de Trascorrales hasta el 17 de febrero. La muestra se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; domingos, de 11.30 a 14.30.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada gratuita.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Abre durante el mes de febrero de 09.30 a 13.30 horas de miércoles a domingo.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. Lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico ofrecerá la obra "El Gran Teatro del Mundo".

Teatro de la Laboral

A las 20.00, Rafa Sánchez, artista de "La Unión", ofrecerá un concierto.

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas se desarrollará el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor.

Espacio Escénico El Huerto

A las 20.30 horas, "Due Teatre" ofrecerá la obra "La resta de les coses".

Librería La Revoltosa

A las 11.30 horas, se celebrará el encuentro "100 años no es nada", impulsado por la Sociedad Asturiana de Filosofía. A las 19.30 horas, además, habrá una sesión de micro abierto.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de José Luis Acebal.

Librería Toma 3

A las 22.30 horas, concierto de Felix Slim.

Sala Acapulco

A las 22.00 horas, habrá un concierto de tributo a Bon Jovi.

Jardín Botánico Atlántico

De 11.00 a 14.00 horas, tendrá lugar el taller "Arte y discapacidad: 7,83 hZ", impartido por Pablo Charcos y Ángela Nachón, del colectivo BERDE.

CMI El Llano

A las 17.00 horas, la Organización Asturiana de Kung Fu ofrece un curso para dar a conocer el estilo Wing Chun. El acceso es libre hasta completar aforo.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará en la sala Paraninfo la película "La estrella azul", de Javier Macipe. La actividad forma parte de la programación de Laboral Cinemateca.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 11.00, 12.30 y 16.00 horas, se desarrollará l a yincana familiar "Exploradores". Las plazas son limitadas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el día 21 en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. De lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 13.30.

Antiguo Instituto

Hasta el 9 de febrero se podrá ver la 34ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad", que será inaugurada esta tarde, a las 19.00 horas. Hasta el 3 de mayo, la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Hasta el 5 de abril, "NVSBLS. Mujeres invisibles en la historia del arte", ideada por Héctor Lasheras y comisariada por Begoña Torre. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Musical "Romeo y Julieta"

A las 17.00 y a las 20.00 horas, segundo y tercer pase, respectivamente, del musical "Romeo y Julieta" en el teatro Palacio Valdés. Una partitura completamente original, creada por César Belda, que convierte esta producción, que ha sido estreno absoluto en Avilés, en una nueva y deslumbrante experiencia para el espectador. En la imagen, un momento del pase de ayer.

Fiestas del Socorro de Luanco

La LV Edición del concurso de pintura infantil Cristo del Socorro, "Memorial María José Viña González", comenzará a las 10.30 horas. A partir de las 18.30 y en el Museo Marítimo, comenzará la gala de la XL edición del Certamen de la canción marinera y habanera Villa de Luanco. Se entregará el galardón "Fato del año" a José César Menéndez Álvarez y los premios del XI Concurso de ambientación marinera. Las actividades están organizadas por la Asociación Cultural Luanco Recuperación de Tradiciones.

Exhibición de cocina

Último fin de semana de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno". Hoy, a las 12.00 horas, en el palacio Valdecarzana, exhibición de cocina con "La Gitana de Gijón", ganadores del Concurso Nacional de Callos "La Callada por respuesta". La entrada es libre previa inscripción en la web www.gustatioeventos.es

La mujer y la niña en la Ciencia

Soto del Barco inaugura hoy los actos del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. En la Casa de Cultura de La Arena, a partir de las 19.00 horas, se celebrará una mesa redonda con el título "Mujeres que inspiran: de la formación al empleo".

"Hoy se sale"

En el Local Abierto Asturias se desarrolla la actividad "Taller aromático", para jóvenes de entre 12 y 16 años. Además, estará disponible la sala de juegos del local que permite realizar otro tipo de actividades más frecuentes y demandadas por los jóvenes participantes en tiempos de descanso o antes de realizar los talleres. Horario: de 17.00 a 21.00 horas.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado

Eduardo Arroyo en el Niemeyer

La exposición "Una biografía pintada", del artista Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018), se puede visitar en la Cúpula del Niemeyer hasta el 4 de mayo. Cuenta con una selección de más de sesenta obras procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Colección Fundación Azcona, la Colección Julián Castilla, la colección Isabel Azcárate, su hijo Pimpi Arroyo y otros prestadores privados. Comisariada por Marisa Oropesa.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la galería Amaga

La galería Amaga acoge una muestra de la obra de la artista Esther Cuesta, que lleva por título "Sueños de un arquitecto desequilibrado" y que estará abierta hasta el 17 de febrero. Podrá visitarse de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes; los sábados abrirá entre las 10.30 y las 13.30 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

"Hai xente pa too", sigue el ciclo de teatro asturiano en Langreo

Prosigue el XXII Ciclu de Teatru Costumista Asturianu de Langreo. Lo hará con la representación, esta tarde a las 20.15 horas de la obra "Hai xente pa too", que llevará a escena el Grupu Teatru Rosario Trabanco. La entrada vale 5 euros.

"Mieres aventura", actividades infantiles y juveniles en la villa

El patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela acogen este fin de semana el inicio de las actividades "Mieres Aventura", enfocadas a los jóvenes y a un público infantil. Hoy y mañana habrá zona de escalada y una "Fan zone". El horario es de 12 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Muestra "Poética de la escombrera" en la pinacoteca de Langreo

La artista lavianesa Natalia Pastor protagoniza una nueva exposición en la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo. Se trata de "Poética de la escombrera", que podrá verse hasta el 31 de marzo.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que puede verse hasta el día 27 en el Cidan de Pola de Laviana, con obras de Álvaro Canella, en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo".

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, llega a Mieres. Podrá verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el día 27, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas; domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Cine en Candás

El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "Bambi, una familia en el bosque, a las 17.30 horas, y "Parthenope", a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Cuentacuentos en Villaviciosa

El salón de actos del Ateneo de Villaviciosa acoge a las 18.00 horas la representación del espectáculo de cuentacuentos "Cuentos a caballo", a cargo del grupo de teatro "Los Pintores". Entrada libre hasta completar el aforo.

Ruta de la Tapa en Llanera

Hasta el día 9 el concejo de Llanera será alberga nueva edición de la Ruta de la Tapa, en la que participan 21 establecimientos. El precio de las tapas es de 4 euros. Hay disponible para los interesados un "gastromapa" para no perderse ni una sola opción. También hay un concurso para el jurado popular: deberán puntuar al menos cinco de las tapas, sellar en cada establecimiento el nombre de la tapa en el mapa y depositar el cupón de valoración en el buzón de cada local. Los participantes entran en el sorteo de tres cenas para dos personas que se podrán degustar en cualquiera de los restaurantes que participan en la ruta.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Oriente

Cine y música en Llanes

Dentro del programa del IV Festival de cine asturiano de Llanes "Oriéntate", hoy, a partir de las 17.30 horas, la Casa de Cultura de Llanes acoge la proyección de los cortometrajes "Los trazos que quedan de ti", "Luces en la oscuridad", "Guyulfo, la cueva del dios lobo" y "Ruido blanco". Posteriormente, a las 19.00 horas, se proyectarán los cortometrajes "Gregoria", "Susurros", "Soledá" y "Atardecer en París". Como clausura del festival, la cantante y compositora Julia Sariego ofrecerá un concierto. Invitación gratuita en casaculturallanes.eventbrite.com.

Concierto en Nueva de Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge a las 19.30 horas un concierto de pop-rock, blues, jazz y bossa protagonizado por el grupo burgalés "Monismáticos". Entrada libre hasta completar el aforo.

Sábado de Pinchos en Peñamellera Baja

Todos los sábados hasta el 12 de abril, entre las 13.00 y las 16.00 horas, tendrá lugar la Ruta de Pinchos de Panes patrocinada por el Ayuntamiento de Peñamellera. Por solo 3.5 euros, se disfruta de un delicioso pincho acompañado de una bebida a elegir: vino de Rioja, cerveza o agua. Restaurantes participantes: Bar La Fábula, El Rincón de la Reyna, Restaurante Covadonga y Balcao Bar. Para participar, se recoge una papeleta en cualquiera de los bares participantes, hay que sellarla en todos ellos, y cuando esté completa, se entrega en uno de los 4. Se puede participar las veces que se quieras. El sorteo se realizará una vez finalicen las jornadas (en abril), y se hará al azar, sacando dos papeletas de la urna.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Teatro en Castropol

Dentro de la programación del XI Certamen de Teatro Ría del Eo, la Casa de Cultura de Castropol, en el edificio Casino-Teatro, acoge a las 20.00 horas la representación de "Trepa, tripa, tropa", a cargo del Grupo de Teatro O Centiño.

Cine en Tapia

Tapia de Casariego acoge el ciclo de cine "Julio de la Fuente" 2025 hasta el domingo, en el auditorio de la Casa de Cultura, a partir de las 20.30 horas. Hoy se proyectará el largometraje "Os voy a cantar mi vida", en el que se desgrana la vida del cantante asturiano Danny Daniel. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro en Puerto de Vega

Dentro de la programación del XII Certamen de Teatro David Miguel que se desarrolla en el Casino de Puerto de Vega, hoy le toca el turno a la representación de la obra "Ninette y un señor de Murcia", de Miguel Mihura, protagonizada por la Asociación Cultural La Capacha.

Cine-concierto en Luarca

El Conservatorio del Occidente de Asturias, en Luarca, acoge a las 19.00 horas un espectáculo musical y cinematográfico, a cargo de César Latorre. Entrada libre hasta completar aforo.

Autos Locos en Luarca

El barrio del Cambaral de Luarca será el escenario donde los aficionados tendrá una cita con la popular carrera de Autos Locos. Los entrenamientos comenzarán a las 15.00 horas; mientras que la primera oficial se disputará a las 17.00 horas, y la segunda, a las 19.00 horas.

Presentación literaria en El Franco

Martín de Villar presenta su nuevo libro, "Mon Sarando. Salitre en la sangre" en la Sala El Pajar del Complejo Cultural As Quintas, a las 20.00 horas.

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge durante el fin de semana la proyección de la película de estreno "Mikaela". Con los siguientes horarios: hoy, a las 18.00 y a las 20.30 horas; mañana, a las 17.30 y a las 20.00, y el lunes, a las 20.30 horas.

