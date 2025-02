Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 10 de febrero

Oviedo

Coloquio sobre el lobo en España y Portugal

El Club LA NUEVA ESPAÑA recibe esta tarde, a las 19.30 horas, la visita de Andoni Canela, periodista, naturalista y uno de los fotógrafos más importantes de Europa, que ha inmortalizado lobos en toda la Península y está considerado uno de los mayores especialistas en España. En el libro "Territorio lobo" reúne imágenes inéditas que recorren la vida de la especie y desvela detalles sorprendentes. Al autor le acompañará David Álvarez, profesor del área de Zoología de la Universidad de Oviedo, que colabora en la obra. Entrada libre. En la imagen, Andoni Canela.

RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro "Fuentes documentales para el estudio biográfico de un obispo ovetense: Diego Ramírez de Guzmán (1412-1441)". Junto a la autora, Patricia Herrero Sánchez, estarán Carmen Rodríguez López, de la Universidad de León, Francisco Javier Fernández Conde, miembro de número del Ridea. Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de Ciudad Naranco acoge, a las 12.00 horas, el bebecuentos "Cuentos cantados", de "Puppy’s". Aforo limitado, dos personas adultas por niño. Inscripción previa obligatoria en cada biblioteca.

Cine

El teatro Filarmónica es escenario, a las 19.30 horas, de la proyección de la película "Deliciosa Martha", del ciclo de cine "La química de nuestras vidas". Entrada libre hasta completar aforo.

ExpoPeregrina

La quinta edición de ExpoPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el 20 de febrero, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales

La plaza de Trascorrales acoge una doble exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, que se podrá visitar hasta el 17 de febrero. La muestra, en memoria de Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Sala Borrón

La Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) acoge la muestra "Antes de después", de Covadonga Alperi, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Hasta el 14 de febrero.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, se presentará el libro "La vida es la vida. Soy gracias a ti", de Amin Sheikh. Organiza "Green Zone".

Librería Toma 3

Esta tarde, a las 20.00 horas, se presentará el libro "Escrito en la Tierra", de Francesc Miralles.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla-taller sobre cómo formalizar el testamento vital. Organiza la asociación Derecho a Morir Dignamente de Asturias.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 21 de febrero en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Biblioteca de Roces

Último día para visitar la exposición "Ucrania: un lugar en el mundo". Los horarios son de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Se instala en la plaza de Hermanos Orbón. Los puestos permanecen abiertos desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, aproximadamente.

Jornadas de montaña

Pedro Partal, del Greim (Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña), presentará una proyección en la que repasará sus 31 años de servicio en este cuerpo especial de la Guardia Civil. Partal es autor del blog de seguridad en montaña "Encorda2", un referente en este ámbito. A partir de las 20.00 horas en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre y gratuita.

"El Baluarte" en Avilés

La asociación "Amigos de Cudillero" presenta una nueva edición de la revista "El Baluarte" en Avilés. A partir de las 19.00 horas en el hotel La Serrana, en la calle de La Fruta. La entrada es libre y gratuita.

Eduardo Arroyo en el Niemeyer

La exposición "Una biografía pintada", del artista Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018), se puede visitar en la Cúpula del Niemeyer hasta el 4 de mayo. Cuenta con una selección de más de sesenta obras procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAM), el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Colección Fundación Azcona, la Colección Julián Castilla, la colección Isabel Azcárate, su hijo Pimpi Arroyo y otros prestadores privados. Comisariada por Marisa Oropesa.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Exposición de Herminio

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se podrán visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. En la imagen, un detalle de la exposición.

"Dahomey", cine social en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama alberga esta tarde, desde las 19.30 horas, la película "Dahomey", dirigida por Mati Diop en 2024. Se enmarca dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante. La entrada es libre.

Muestra "Poética de la escombrera" en la pinacoteca de Langreo

La artista lavianesa Natalia Pastor protagoniza una nueva exposición en la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo. Se trata de "Poética de la escombrera", que podrá verse hasta el 31 de marzo. El horario es de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que puede verse hasta el 27 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana, con obras de Álvaro Canella, en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. También los jueves por la tarde, de 16 a 20 horas.

Exposición fotográfica "La mar y el mar"

La exposición fotográfica "La mar, el mar", organizada por la Agrupación Fotográfica "Semeya", podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el 16 de febrero. En horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio

La Asociación Fotográfica "Fotomiradas" muestra hasta el 14 de febrero su proyecto artístico "El color del blanco y negro" al público a través de dos exposiciones en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio "La Plaza", en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Pueden verse hasta el 13 de febrero.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross

Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al "running". Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Mercado semanal en Proaza

Hoy, lunes, se celebra en Proaza el mercadillo semanal al aire libre en la plaza de la Abadía, donde se pueden encontrar puestos de venta ambulante con productos del campo, frutas, verduras, hortalizas, artesanía textil.

Exposición en Nava

La Casa de Cultura "Marta Portal" de Nava acoge hasta el día 14 la exposición "Once científicas para salvar un planeta", dentro de los actos organizados con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes de 08.30 a 20.30 horas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 13 la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 14 de febrero la muestra "El agrado de buscar", de Luis Vega, integrada por cuadros de diferentes formatos con diversas técnicas pictóricas y fotográficas. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y más información hay que llamar a 670333111, 602600000 y 984100100.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado

La Oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado)

La oficina de turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el sepulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo turismo@ayto.grado.es.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el 21 de febrero, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge hoy, a las 20.30 horas la proyección de la película de estreno "Mikaela".

Club de lectura en Taramundi

La Casa de la Cultura Eduardo Lastra Pérez de Taramundi acoge esta tarde, a las 18.00 horas, una sesión del Club de Lectura dedicado a la novela "Donde el corazón te lleve", de Susanna Tamaro. Para más información en el teléfono o WhatsApp del programa Rompiendo Distancias: 685194364.

Cuentacuentos en El Franco

La Biblioteca Pública Municipal As Quintas acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos "¡Los osos no comparten!", de Lorna Scobie. Plazas limitadas, es necesaria inscripción previa en el número de teléfono 985637233.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Exposición en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura Palacio de Omaña acoge hasta el 14 de febrero la exposición fotográfica "Asturianos, indianos, emigrantes". El horario de la Casa de Cultura es de lunes a Viernes de 08.30 a 15.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.