Agenda: qué hacer hoy 11 de febrero en Asturias

Oviedo

Dos actos en el Club LA NUEVA ESPAÑA: Mesa de análisis de cuatro investigadoras acerca de su carrera y coloquio sobre el bádminton

A las 18.00 horas, se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una mesa de análisis en la que conversarán cuatro investigadoras en distintos puntos de su carrera. Intervienen la bióloga Claudia María Martis Valle, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología; Judith González Lavín, del Instituto del Carbono; Cristina Santín Nuño, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, y Noemí Pinilla Alonso, investigadora en la NASA y astrónoma del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. La conversación la dirige María Fernández, directora del IPLA y delegada institucional del CSIC en Asturias. El acto se realiza en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A las 19.30 horas, el bádminton será el tema central con un coloquio con Kristina Sotomayor-Dzhanhobekova, Lucía Soto y Marcos García, integrantes de la plantilla del CB Oviedo. Presenta César González, director técnico del club, y Nicolás García, su presidente. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero es escenario, a las 19.00 horas, de la inauguración de la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre.

ExpoPeregrina

La quinta edición de ExpoPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del auditorio Príncipe Felipe, hasta el día 28, de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 20, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Trascorrales

La plaza de Trascorrales acoge una doble exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, que se podrá visitar hasta el 17 de febrero. La muestra, en memoria de Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Sala Borrón

La Sala Borrón (Plácido Arango Arias, 3) acoge la muestra "Antes de después", de Covadonga Alperi, en horario de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Hasta el 14 de febrero.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay distintos tipos de descuentos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas dará comienzo la tertulia fotográfica "Kortografías: una retrospectiva del autor", con Ángel Fidalgo, en el Ateneo de La Calzada. Organiza la asociación "Foto-cine Asemeya".

Centro Maker

De 12.00 a 14.00 horas, jornada de puertas abiertas del "Centro Maker", en el edificio Cristasa.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, el grupo de lectura dramatizada del Ateneo Jovellanos presenta "La perla", del japonés Yukio Mishima, con motivo del centenario del nacimiento de su autor. El proyecto es de Antolina Gutiérrez del Castro, con las voces de Rosario Fernández Llano y Blanca González Ordóñez. La cita tendrá lugar en el vestíbulo de la 2ª planta de la antigua Escuela de Comercio.

Sala Tizón

A las 21.00 horas arrancará el concierto de "Televisionaries".

CMI El Llano

El taller de improvisación teatral "3, 2, 1 ¡A improvisar!" se llevará a cabo de 16.30 a 18.00 horas en la ludoteca el Centro Municipal Integrado de El Llano. La actividad, que forma parte de "Esparciendo Cultura", está dirigida para niños de 5 a 8 años. Hay 9 plazas y el precio es de 14 euros.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el día 21 en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Hasta el 18 de febrero puede visitarse la muestra colectiva "30 + 10 Exposición aniversario". Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad", que será inaugurada esta tarde, a las 19.00 horas. Hasta el 3 de mayo puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Hasta el 5 de abril se puede ver la exposición "NVSBLS. Mujeres invisibles en la historia del arte", ideada por Héctor Lasheras y comisariada por Begoña Torre. Los horarios de visita a LABoral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el día 28 en el Museo Barjola. Además, hasta el día 23 puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30.

Galería ATM

Se podrá visitar hasta el día 16 la exposición "Nova Domus", de Pablo de Lillo. El artista, profesor y galerista avilesino hace coexistir en la muestra instalaciones, esculturas y obras en papel de su producción desde hace 15 años.

Avilés y comarca

Taller de Igualdad en Avilés

"Aprender a detectar la influencia de los demás en las decisiones que tomamos" es el título del taller que comienza a las 17.00 horas en la Casa de las Mujeres, en La Ferrería. Se desarrollará hasta el 8 de abril. Cuenta con 20 plazas.

Concierto del alumnado del "Julián Orbón"

Concierto de alumnado de contrabajo del Conservatorio municipal profesional "Julián Orbón" bajo la dirección del profesor Philippe Giresse. A partir de las 19.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

El CMAE y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00).

Eduardo Arroyo en el Niemeyer

La exposición "Una biografía pintada", del artista Eduardo Arroyo (Madrid, 1937-2018), se puede visitar en la Cúpula del Niemeyer hasta el 4 de mayo. Cuenta con una selección de más de sesenta obras procedentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), del Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (MURAM), el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la Colección Fundación Azcona, la Colección Julián Castilla, la colección Isabel Azcárate, su hijo Pimpi Arroyo y otros prestadores privados. Comisariada por Marisa Oropesa.

Exposición "On Abortion" en el Centro Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Este proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad y se trata de la primera exposición monográfica de Laia Abril en España desde que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en 2023. Hasta el 2 de marzo de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición solidaria en la Factoría

"CuidArte" es el título de una exposición producto de una colaboración de la Factoría Cultural de Avilés con la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, que tiene como objetivo solidario el recaudar fondos que se destinarán a la investigación oncológica. Conformada principalmente por obra gráfica (sobre todo grabados), aunque también están presentes obra pictórica, fotografía, escultura, cerámica y otras técnicas artísticas. Entre 60 y 65 piezas creadas por alumnado de los talleres de la Factoría Cultural y también por conocidos profesionales de las distintas disciplinas artísticas (Samuel Armas en pintura, José Ferrero en fotografía...) que han colaborado desinteresadamente aportando sus creaciones. A precios muy populares y para todos los bolsillos se pueden adquirir las obras expuestas en la sala y la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el cáncer. De lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Cuencas

"2001, una odisea del espacio", cine clásico en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama alberga esta tarde, a las 19 horas, la película "2001, una odisea del espacio", dirigida en 1968 por Stanley Kubrick. Se enmarca dentro del ciclo de ciencia ficción clásica organizado por la tertulia cinematográfica Sala Oscura. La entrada es libre.

"Luna", ciclo de la Cinemateca Ambulante en Mieres

Prosigue el ciclo de la Laboral Cinemateca Ambulante con la proyección de la película "Luna", de Pablo Casanueva. Puede verse hoy a las 20 horas en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. La entrada es libre.

Muestra "Poética de la escombrera" en la pinacoteca de Langreo

La artista lavianesa Natalia Pastor protagoniza una nueva exposición en la pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo. Se trata de "Poética de la escombrera", que podrá verse hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que puede verse hasta el día 27 en el Cidan de Pola de Laviana, con obras de Álvaro Canella, en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. También los jueves por la tarde, de 16 a 20 horas.

Exposición fotográfica "La mar y el mar"

La exposición fotográfica "La mar, el mar", organizada por la Agrupación Fotográfica "Semeya", podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres hasta el 16 de febrero, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el día 27 , la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La muestra reproduce una parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se podrán visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposiciones fotográficas en Sotrondio

La Asociación Fotográfica "Fotomiradas" muestra hasta el día 14 su proyecto artístico "El color del blanco y negro" al público a través de dos exposiciones en Sotrondio que estarán abiertas simultáneamente en la Casa de la Juventud (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas) y en el Espacio "La Plaza", en horario comercial.

Muestra de los premios nacionales de fotografía en el Hospital Valle del Nalón

El Hospital Valle del Nalón se convierte en sala de exposiciones con la muestra que recoge fotografías de los premios nacionales de este año, con imágenes del ganador, Rodrigo Núñez, y del finalista, Juan Laguna. Hasta el día 13.

Centro

Cine en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de la localidad, dentro del ciclo de itinerancias de Laboral Cinemateca Ambulante, acoge, a las 20.00 horas, la proyección de "Dahomey", cinta senegalesa que se alzó con el "Oso de Oro" a mejor película en el Festival de Berlín 2024. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Cine en Llanera

La Casa de Cultura de Posada de Llanera acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Las sombras de poder", un thriller policiaco ambientado en la década de 1930 en Tel Aviv. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales. Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el día 24 la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 13 la muestra "Canteros del sonido", que cuenta como pieza estrella con la Rota de Arlós, un instrumento de cuerda punteado con plectro o con los dedos, recuperado en el concejo desde hace algunos años y que, cada vez, cuenta con más éxito entre los amantes de la música. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el día 14 la muestra "El agrado de buscar", de Luis Vega, integrada por cuadros de diferentes formatos con diversas técnicas pictóricas y fotográficas. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Nava

La Casa de Cultura "Marta Portal" de Nava acoge hasta el día 14 la exposición "Once científicas para salvar un planeta", dentro de los actos organizados con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes de 08.30 a 20.30 h.

Oriente

Cine Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís, acoge a las 18.30 horas la proyección de la película "Retaguardia", de Ramón Lluís Bande. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante este mes la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Hasta el día 21, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el día 28 la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00.

Exposición en Llanes

El espacio Llanes AC de la Casa de Cultura llanisca acoge la exposición "Mapas de Mágicos Azares", de la artista Martina Rodríguez Morán, que se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes

La Casa de Cultura del Ayuntamiento de Llanes acoge la exposición "Aurelio Suárez, el genial surrealista asturiano", una muestra integrada por once óleos y cuatro guaches que se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio de Navia acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Luna", de Pablo Casanueva. Entrada libre hasta completar aforo. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

