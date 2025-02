Ponce y Luis Miguel, juntos en Madrid

Luis Miguel y Enrique Ponce se han encontrado (físicamente) en un hospital en Madrid. Fue toda una coincidencia. Anda que no había morbo por saber cómo estaba la amistad entre ambos después de que el primero se haya convertido en la pareja de la exmujer del segundo, Paloma Cuevas. Pues que no cunda el pánico, la sangre no llegó al río. Según “Semana”, el encuentro fue cordial y educado, como no podía ser menos. En los amigos se refugia Pepa Flores, la añorada Marisol, tras perder a su pareja. La revista da fotos de la salida de la actriz. Hay en portada un guiño a los Goya y también unas declaraciones de Fabiola Martínez, sobre los abusos que sufrió de pequeña de un tío: “Solo quiero que mis padres entiendan mi dolor”.

Mercedes Milá habla en “Lecturas” sobre su depresión, que se acentúa y ya le cuesta combatir hasta con pastillas. La revista cuenta que Susanna Griso ha roto con su novio y que Anabel Pantoja sale a pasear con su pequeña Alma tras el susto hospitalario y judicial. Además se ofrece un repaso a los looks de los Goya.

En “Hola” también se llevan los premios del cine a portada (con foto de los acaramelados Richard Gere y Alejandra Silva), pero el espacio grande es (como no podía ser de otra forma) para la boda griega de Nicolás y Chrysi, convocada de forma exprés. La Reina Sofía acudió a casar a su sobrino a Atenas con su hija Cristina y su hermana Irene. Recoge además “Hola” el “amor y la ternura” de Anabel con su niña.

En “Diez Minutos” boda real griega en pequeño y Cristina Pedroche en grande: tendrán un niño (ella y Dabid) y quieren nombre vasco. Carlo Constanzia ha salido a pasear con su bebe (el que tiene con Alejandra Rubio) y le han hecho una sesión de fotos. Las mismas que a las y los que lucieron los mejores modelos de los Goya, un clásico del quiosco rosa.