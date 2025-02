Agenda: qué hacer hoy 15 de febrero en Asturias

Oviedo

"The Best of Soul", desde Nueva York

"The Best of Soul" deleitará con las canciones más emblemáticas de la historia del soul. Los clásicos de Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin, The Temptations... serán interpretados por cinco poderosas y carismáticas voces que, acompañadas por contrabajo, chelo, violín, viola, batería, percusión, piano y saxo, prometen cautivar los sentidos del espectador. El concierto tendrá lugar a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica y la butaca de patio tiene un precio de 50 euros; la de entresuelo, 47.

Concierto Uniendo Barrios

La Banda de Música de la Escuela Municipal de Música María Teresa Prieto" ofrece un concierto en el centro social Vallobín dirigido por Jesús Alberto Alonso Pacheco. Será a las siete de la tarde y el acceso es libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el 20 de febrero, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Trascorrales

La plaza de Trascorrales acoge una doble exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, que se podrá visitar hasta el 17 de febrero. La muestra, en memoria de Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita es de lunes a sábado, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico

El museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La obra invitada" presenta hasta el 30 de marzo el "Díptico de la Pasión", una obra datada en el siglo XIV y propiedad de la Catedral de Oviedo. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Entrada gratuita.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas pero no guiadas y tienen un precio de 10 euros, sin incluir el acceso al resto de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) se celebra hasta el próximo 21 de febrero con diferentes actividades. Estas son las representaciones que se podrán ver hoy. A las 17.30 horas, en la Colegiata San Juan Bautista, "L’Horta Teatre" con "Toca, Toca". A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, "Panduro Producciones" con "La isla del tesoro". A las 18.15 horas, en el Paseo de Begoña, "Ángeles de Trapo" con "Mi gran caracol". Y a las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, "Faltan7" con "SinSolo".

Museo Evaristo Valle

A las 12.00 horas se celebra el taller de la ficha autónoma "Merienda por partida doble", para público infantil, dirigido por Carmen Estrada Fernández.

LABoral Centro de Arte

A las 12.00 horas habrá una visita guiada a la obra "Calculando Imperios".

Jardín Botánico

A las 12.00 horas se celebra el taller para adultos "Cosmética vegana", a cargo de Luis Sánchez

Laboral Cinemateca

A las 17.30 horas se proyecta en el Paraninfo de la Laboral "Elli y el equipo de monstruos".

Sala Acapulco

"LNDC" dará un concierto a las 20.00 horas en la Sala Acapulco.

Teatro Albéniz

Pablo Senator actuará en el teatro Albéniz a partir de las 21.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas el Dúo Nueva Onda actuará en la sede de la agrupación.

Sala Tizón

"Charnego" y Pena Máxima" actuarán a las 21.00 horas.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas Lea Poldo ofrecerá el concierto "Con el corazón". La formación la integran Sofía Fernández (arpa y voz), Marcos Muslera (piano, guitarra y bajo) y Agustín Pilarte (batería).

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 21 de febrero la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones", de martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se puede visitar hasta el 28 de febrero, y la muestra "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, hasta el 23 de febrero. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se puede visitar la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio de 2025 estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería ATMe

Se podrá visitar hasta el 16 de febrero la exposición titulada "Nova Domus", de Pablo de Lillo. El artista, profesor y galerista avilesino hace coexistir en la muestra instalaciones, esculturas y obras en papel de su producción desde hace 15 años.

Avilés y comarca

"Electra" en el Palacio Valdés

El mito de Electra bajo la palabra de Sófocles, piedra angular de la tragedia griega y por tanto de la cultura occidental, brotará sobre el escenario del teatro Palacio Valdés en la multipremiada versión de Fernanda Orazi. La obra arranca a las 20.00 horas. Entradas en las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es, la taquilla de la Casa de Cultura, y desde dos horas antes del comienzo, en la del teatro. Los precios, los habituales, de 12 a 22 euros

Bebecuentos en Bances Candamo

La compañía "Tras la Puerta Títeres" ofrece a las 12.00 horas una sesión de cuentacuentos dirigida a niños de entre 6 meses y 3 años, que deberán estar acompañados por un único adulto. Inscripciones en la propia biblioteca.

Ocio juvenil en "Hoy se sale"

Hoy, torneo de voleibol de 18.00 a 20.00 horas. Si el tiempo acompaña será en la Pista de La Exposición, en Las Meanas, y si no, en el polideportivo del colegio El Quirinal. Para jóvenes de entre 12 y 16 años.

Patio patín

Aprende a patinar en línea con la familia. Para todos los públicos los sábados en el Patio del Espacio Joven de 12.00 a 14.00 horas (si no llueve).

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest", de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas, y viernes y sábado de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición "La sonrisa estética"

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) y la Casa de Cultura de Avilés acogen la muestra "La sonrisa estética", con obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposiciones en el Niemeyer

La exposición "Una biografía pintada", del artista Eduardo Arroyo y comisariada por Marisa Oropesa, se puede visitar en la Cúpula hasta el 4 de mayo. Y la exposición "On Abortion", de la fotógrafa y artista multidisciplinar Laia Abril, se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural. El horario es de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala de Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Las Cuencas

"Espérote nel puertu", teatro asturiano en La Felguera

Langreo prosigue con su ciclo de teatro asturiano. Hoy tendrá lugar la representación de la obra "Espérote nel puertu", que representa el grupo "Santa Bárbara Teatru". Será a las 20.15 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera, con entradas a 5 euros.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 23 de febrero sus jornadas de los callos, en las que participan catorce restaurantes del concejo.

Concierto de "La Voz Kids" contra el cáncer infantil

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge a partir de las 20.00 horas un concierto solidario de "La Voz Kids" organizado por la Asociación Galbán para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. Actuarán algunos de los participantes en la última edición del concurso, como Lucas, Luis, Martina, Aitana, Inés, Estefanía, Lucía, Triana o Kyra. Presenta Arantxa Nieto. Las entradas valen 15 euros y hay fila "cero" para poder colaborar.

Concierto de la Big Band de Llanera en Pola de Laviana

La Big Band de Llanera ofrece hoy un concierto en la Casa de Cultura de la Pola. El espectáculo comienza a las 19.30 horas y la entrada cuesta 5 euros. Organiza la Asociación Cultural "Amigos de la Música" de Laviana.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", con las mejores imágenes del concurso fotográfico que organiza Festejos "San Pedro".

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta el 21 de febrero la exposición de maquetas de satélites españoles, obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

"Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Centro

Concierto en Pola de Siero

El teatro Auditorio de la Pola acoge a las 20.00 horas un concierto en formato acústico de Nando Agüeros dentro de su gira "Canciones desnudas", en el que se podrán escuchar sus mejores canciones de una forma más íntima y cercana. Entradas agotadas.

Presentación en Candás

El Conceyu Cultural La Rexa acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Diarios d’na panderetera", de Leticia Baselgas, integrante del dúo "L-R" y una de las pandereteras más destacadas del panorama de la música tradicional asturiana. Interviene, además de la autora, Alicia Álvarez, editora.

Cine en Candás

El teatro Prendes proyecta a las 17.00 horas la cautivadora y maravillosa historia de animación "Flow, un mundo que salvar", dirigida por Gints Zilbalodis, y, en sesión doble, a las 19.00 y a las 22.30 horas, se podrá ver la película "The Brutalist", de Brady Corbet, ganadora de tres "Globos de Oro" y con diez nominaciones a los "Oscar". Dirigida a mayores de 16 años.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "El maestro que prometió el mar", de la directora Patricia Font, organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Se trata de una producción del año 2023 basada en hechos reales, en la que Ariadna (Laia Costa) descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto en Pimiango (Ribadedeva)

La Librería de Pimiango presenta a las 21.00 horas a Frédéric Bougouin con su "L’electric-concert", en un recital de arpa eléctrica y celta con composiciones propias y versiones de temas jazz, rock o pop.

Cine en Carreña de Cabrales

Dentro del ciclo de itinerancias de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa Bárcena de Carreña acoge, a las 19.00 horas, la proyección de la película "Luna", de Pablo Casanueva. El director busca las huellas y la memoria de sus familiares represaliados en fronteras, campos y cárceles. Dentro del archivo, el familiar y el público, vuelven a ser miradas las imágenes y leídos los documentos. La película construye un puente intergeneracional, puente que resiste, en las palabras de Walter Benjamin, a que nada de lo que ha acontecido pueda darse por perdido para la historia. Entrada libre hasta completar aforo.

Occidente

Teatro en Castropol

Dentro de la programación del XI Certamen de Teatro "Ría del Eo", la Casa de Cultura de Castropol, en el edificio Casino-Teatro, acoge, a partir de las 20.00 horas, la representación de la obra "Radio Carbayín, el humor de nuestra vida", a cargo del Grupo de Teatro Carbayín.

Concierto solidario en Tapia

El Auditorio de Tapia acoge, a partir de las 20.30 horas, un concierto del popular dúo "Son Dos" a beneficio de Sofitapia. El donativo será de 5 euros y con la entrada se participará en un sorteo.

Cine en Navia

El Fantasio acoge hoy una doble sesión de cine: a las 18.00 horas los más pequeños podrán ver la divertida película de animación "Los exploradores", y a las 20.30 horas se proyectará el filme "Vermiglio", dirigido por Maura Delpero, un fascinante viaje a los Alpes italianos de finales de la Segunda Guerra Mundial, para conocer una emocionante historia de lucha y destinos inciertos.

Exposición de camelias en Luarca

La X Exposición de Camelias Villa de Luarca - Memorial Laura Rodríguez, organizada por el Ayuntamiento de Valdés, se celebra este fin de semana en la Plaza Alfonso X el Sabio, donde se instalarán más de 150 expositores con los mejores coleccionistas de camelias de España. Hoy se puede visitar de 13.30 a 21.00 horas.

Feria de Stocks de Luarca

La Sala Portizuelo del Casino acoge de 12.00 a 19.00 horas la Feria de Stocks, en la que participarán negocios de Luarca y Trevías.

Encuentro de bolillos en Vegadeo

El VI Encuentro de Bolillos de Vegadeo se celebra en el recinto ferial, donde se podrá disfrutar con las creaciones de ese arte de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Inauguración de una exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, inaugura a las 19.00 horas la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra, que recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. La muestra, que se prolongará hasta el 15 de marzo, se podrá visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo