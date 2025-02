Agenda: qué hacer hoy 17 de febrero en Asturias

Oviedo

Ciclo de cine

El ciclo "La química en nuestras vidas" continúa con la película "Ordet", que se proyectará a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica. Dirigida por Carl Theodor Dreyer, narra la vida de la familia Borgen mientras se enfrentan a problemas internos, así como a conflictos religiosos entre ellos y con el resto de la ciudad.

Trascorrales

La plaza de Trascorrales acoge una doble exposición, organizada por la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de Arte Contemporáneo en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, que se podrá visitar hasta hoy. La muestra, en memoria de Carlos Sierra, se divide en dos partes. Por un lado, predomina la temática del bodegón y, por el otro, los paisajes asturianos. Los artistas participantes son: Armando Pedrosa, Avelino Mallo, Consuelo Vallina, Encarnación Domingo, Francisco Velasco, Gil Morán, Herminio, Humberto, Josefina Junco, Juan Monte, Kiker, Manolo Linares, María Braña, Miguel Ángel Lombardía, Miguel Galano, Ramón Rodríguez, Ricardo Mojardín, Vicente Iglesias y Vicente Pastor. El horario de visita hoy, último día, es de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el 20 de febrero, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por lugares emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo y la concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo en horario de mañana.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio.

Gijón

Feten ofrece un variado programa en distintas sedes de la ciudad

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) se celebra hasta el próximo 21 de febrero con diferentes actividades. Estas son las representaciones que se podrán ver hoy. A las 16.30 y 18.15 horas, en la Colegiata San Juan Bautista, "Sharon Fridman" con "Paisajes de oro". A las 12.00 y 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, "Cor de Teatre", con "Operetta". A las 13.00, 16.30 y 18.30 horas, en el Colegio Jovellanos, "Rauxa Compañía" con "Anónimos". A las 16.30 y 18.30 horas (para niños de 1 a 6 años con capacidades diversas), en la sala 2A del Antiguo Instituto, "Dansema Dance Theater" con "Unseen world"; y en la sala 2B "Desplegándose" con "Preludio, una experiencia para ti". De 16.30 a 19.00 y de 21.00 a 23.00 horas, en la sala 3 del Antiguo Instituto, la "Compañía Arrels de Bosc" con "Arbre (Árbol)". En la Escuela de Comercio, entre las 16.30 y 19.30 horas, pases de 20 minutos de "Factoría Norte" y "El Encuentro Teatro" con "Dormiyosos"; y en el mismo espacio "Taun Taun Teatroa" con "Tinglaua". A las 17.00 horas, en el Paseo de Begoña, "Curolles", con "Tot bé". A las 17.30 horas, en la plaza del Seis de Agosto, "Toti Toronell" con "Paquets". A las 17.30 y 22.15 horas, en el Antiguo Instituto, "La Canica" con "El Mago de Oz". A las 18.15 horas, en el Paseo de Begoña, "La Zigurat Circus Band" con Monsieur Florian (Zapato grande ande) y a las 20.45 horas en el mismo espacio "Ángeles de Trapo" con "Mi gran caracol". Y a las 23.15 horas, en el Antiguo Instituto, "Patio Chicharrón Circo Flamenco" con "Empaque".

CMI La Arena

De 18.00 a 19.30 horas, en el Centro Municipal Integrado de La Arena, se ofrecerá el taller para niños de 7 a 11 años "Leer la ciencia ¿Cómo ser exploradora del mundo?".

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el próximo 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios para ver la exposición son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 21 de febrero en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes por la tarde a sábado por la mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

El club de lectura "Una habitación propia" analiza "Todos los perros de mi vida"

El club de lectura de mujeres "Una habitación propia" continúa con el ciclo "Animalario", que pretende hacer un recorrido por distintas obras narrativas de autoras que, teniendo a los animales como centro de la historia, tratan temas muy humanos como la disyuntiva entre cultura y naturaleza, la otredad y el sometimiento. Los planteamientos clásicos asocian al hombre con la cultura mientras entienden a la mujer como un ser vinculado a la naturaleza; y por tanto a la animalidad. Hoy abordarán la obra "Todos los perros de mi vida", autobiografía de la escritora británica Elizabeth von Arnim, en la Casa de las Mujeres a partir de las 17.30 horas.

IV Jornadas de Montaña, viajes y aventura

Hoy tendrá lugar la sexta y última charla del programa, en la que la protagonista será Irene Ribelles, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León, profesora del CIFP del Deporte de Avilés, federada en montaña desde 1993. Practica deportes de montaña en todas sus modalidades: escalada, esquí de montaña, barrancos, senderismo, alpinismo… El título de su charla es "Mujeres en la cumbre". Las jornadas se completan con la exposición fotográfica "Miradas de África", de Luz Vidal, que se puede ver hoy por último día.

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest". Horario: de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas. De viernes a domingo, de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición solidaria en la Factoría

"CuidArte" es el título de una exposición producto de una colaboración de la Factoría Cultural de Avilés con la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, que tiene como objetivo solidario el recaudar fondos que se destinarán a la investigación oncológica. Conformada principalmente por obra gráfica (sobre todo grabados), aunque también están presentes obra pictórica, fotografía, escultura, cerámica y otras técnicas artísticas. Entre 60 y 65 piezas creadas por alumnado de los talleres de la Factoría Cultural y también por conocidos profesionales de las distintas disciplinas artísticas (Samuel Armas en pintura, José Ferrero en fotografía...) que han colaborado desinteresadamente aportando sus creaciones. A precios muy populares y para todos los bolsillos se pueden adquirir las obras expuestas en la sala y la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el cáncer. De lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Las Cuencas

Charla de Montserrat García sobre mujer y ciencia

Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia Mieres acoge la conferencia "Las mujeres científicas cambian el mundo", a cargo de Montserrat García Díaz. Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos "San Pedro".

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta el 21 de febrero la exposición de maquetas de satélites españoles, con obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el 27 de febrero en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el próximo 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Nueva exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge desde hoy hasta el 28 de febrero la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Nueva exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Centro de Escultura Museo Antón de Candás y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte piezas pertenecientes a artistas contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano, al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Oriente

Jornadas de montaña en Cangas de Onís

La Casa de Cultura acoge a partir de las 20.00 horas la ponencia a cargo de Alberto Lastra titulada "Picos de Europa, las Montañas de la Luz" dentro de la XXVII Semana de Montaña de Cangas de Onís, un evento imprescindible para los amantes de la naturaleza y la aventura, organizada por el grupo de montaña Peña Santa y que se prolongará hasta el 21 de febrero. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el 21 de febrero, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Llanes

El espacio Llanes AC de la Casa de Cultura llanisca acoge la exposición "Mapas de Mágicos Azares", de la artista Martina Rodríguez Morán, que se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio acoge hoy a las 20.30 horas la proyección de la película "Vermiglio", un fascinante viaje a los Alpes italianos de finales de la Segunda Guerra Mundial, para conocer una emocionante historia de lucha y destinos inciertos. Dirigida por Maura Delpero e interpretada por Giuseppe De Domenico, Martina Scrinzi, Tommaso Ragno.

Club de lectura en La Caridad

La biblioteca pública municipal As Quintas acoge a las 18:00 horas un club de lectura para hablar sobre una de las obras más carismáticas de Eloy Moreno, "Cuentos para entender el mundo". Sesión dirigida a niños de 8 a 12 años.

Nueva exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge a las 12.30 horas la inauguración de la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", a la que asistirán 54 alumnos segundo de ESO del Instituto de Tineo que recibirán una charla didáctica del profesor de Arqueología de la Universidad de Oviedo Alejandro García. La exposición, organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias), presenta ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar hasta el 7 de marzo, de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Semana de la música en Cangas del Narcea

La VIII Semana de la Música de Cangas se prolongará hasta el día 21 de febrero, inundando la villa con las mejores melodías, con las mejores voces. La primera cita será hoy, a las 20.00 horas, en el teatro Toreno, con el concierto protagonizado por "The Duellists".

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

