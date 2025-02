Agenda: qué hacer hoy 18 de febrero en Asturias

Oviedo

Charla y presentación literaria en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias es un inmueble singular con una interesante historia. De todo ello, hablarán 18.00 horas Margarita García Moreno, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa; Juan Luis González, delegado del Ministerio de Defensa en Asturias, y Juan Carlos García Palacio e Isaac Cuello Rey, autores de un libro que recoge la historia del edificio, obra del arquitecto ovetense Juan Vallaure Fernández-Peña. Una hora y media más tarde, Leticia Sierra presentará su novela "Lo que oculta la tierra" y estará acompañada de María Estébanez, periodista digital.

Concierto de clarinete

El aula de clarinete de la Escuela Municipal de Música "María Teresa Prieto" dará un concierto a las 19.00 horas en las instalaciones municipales de la calle Rosal. Acceso libre hasta completar aforo.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge hasta el 20 de febrero una exposición de treinta acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Puede visitarse, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en el horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo, ubicado en la calle General Zuvillaga, 12, acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de la artista Noemi Iglesias Barrios. Además, el programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Asimismo, se puede visitar la amplia exposición permanente del museo. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro, ubicada en la calle Cervantes, 12, expone en su escaparate, para que se pueda observar en cualquier momento, la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con veinte personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) se celebra hasta el próximo 21 de febrero, con diferentes actividades. Estas son las representaciones que se podrán ver hoy. A las 16.30 y 18.15 horas, en la Colegiata San Juan Bautista, "La Menuda" con "Madame Lumière". A las 12.00 y las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, "Aracaladanza" con "Va de Bach". A las 12.30, 16.30 y 18.30 horas, en el colegio Jovellanos, "Cía. Infinit" con "Nilu". A las 16.30 y 18.30 horas (para niños de 1 a 6 años con capacidades diversas), en la sala 2A del Antiguo Instituto, "Dansema Dance Theater" con "Unseen world"; y en la sala 2B, "Desplegándose" con "Preludio, una experiencia para ti". De 16.30 a 19.00 y de 21.00 a 23.00 horas, en la sala 3 del Antiguo Instituto, la "Compañía Arrels de Bosc" con "Arbre (Árbol)". En la Escuela de Comercio, entre las 16.30 y 19.30 horas, pases de 20 minutos de "Factoría Norte" y "El Encuentro Teatro" con "Dormiyosos"; y en el mismo espacio, "Taun Taun Teatroa" con "Tinglaua". A las 17.00 horas, en el Paseo de Begoña, "Ganso&Cía" con "Welcome & Sorry". A las 17.30 horas, en la plaza del Seis de Agosto, "Toti Toronell" con "Paquets". A las 17.30 y 22.15 horas, en el Antiguo Instituto, "Zero en Conducta" con "La Tormenta". A las 18.00 horas, en los Jardines del Náutico, "La Trócola Circ" con "R.E.M."; en el Ateneo de La Calzada, "La Canica" con "El Mago de Oz"; y en Pumarín Gijón Sur, "Nacho Diago" con "Producciones en la Luna". A las 18.30 horas, en el Paseo de Begoña, "Bot Project" con "Collage 2024". Y a las 23.15 horas, en el Antiguo Instituto, "Zen del Sur" con "Xpectro".

Sala Tizón

A las 20.15 horas habrá un concierto de "Tigre y Diamante", "Pétalo" y "Sangrientos" en la Sala Tizón.

CMI El Llano

A las 19.00 horas se proyectará, dentro de "El ciclo del Llano", la película "Cuando vuelvas a mi lado", dirigida por Gracia Querejeta, autora del guion junto a su padre, Elías Querejeta, e interpretada por Mercedes Sampietro, Julieta Serrano, Adriana Ozores, Marta Belaustegui, Rosa Mariscal, Jorge Perugorría y Ramón Barea. La película gira en torno a un reencuentro de tres hermanas tras la muerte de su madre, que había dispuesto que sus cenizas fueran divididas en tres partes y entregadas a un destinatario distinto.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Además, hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios de visita del Museo Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 21 de febrero en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Homenaje a Manolo Díaz

La sala Santa Cecilia de Galiana acoge esta tarde, a partir de las 17.30 horas, un concierto-homenaje a Manolo Díaz con el cantante Diego Ramos. Entradas a 30 euros, a la venta en el Santa Cecilia.

Música en la "biblio"

Alumnado del Conservatorio Julián Orbón ofrece un concierto a partir de las 18.00 horas en la biblioteca de Bances Candamo.

Cine de los martes

El auditorio de la Casa de Cultura acoge la proyección de "Bodegón con fantasmas", a partir de las 20.15 horas. Entradas a tres euros.

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest". Horario: de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas. De viernes a domingo, de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición "La sonrisa estética"

Hasta el 30 de marzo se puede visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (calle Llano Ponte, 49) y en la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes, cerrado.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Proyección en Mieres de la película "Retaguardia"

El ciclo Laboral Cinemateca Ambulante regresa hoy a Mieres con la proyección del documental "Retaguardia", de Ramón Lluís Bande. Será a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

"El planeta de los simios" se proyecta en Langreo

"El planeta de los simios" es la película que hoy se proyecta en el cine Felgueroso de Sama en el marco del ciclo que Sala Oscura dedica a la ciencia ficción. Será a partir de las 19.00 horas con entrada gratuita.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza la Sociedad de Festejos "San Pedro".

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta el 21 de febrero la exposición de maquetas de satélites españoles, obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la exposición que se puede ver hasta el 27 de febrero en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería (Mumi) está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Cine en Posada de Llanera

Dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de Posada acoge, a las 19.00 horas, la proyección de "Dahomey", de Mati Diop, cinta senegalesa se alzó con el "Oso de Oro" a mejor película en el Festival de Berlín 2024. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 28 de febrero la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Museo de la Sidra en Nava

Espacio expositivo que tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Además, hasta el 23 de febrero, acoge la muestra "Retratos del otro. Nobleza", . de Marta Fresneda, una exposición formada por una serie de retratos escultóricos de personas con malformación facial o corporal ya sea por causa genética o congénita, creados desde el convencimiento de la importancia del ser independientemente de su aspecto. Un trabajo conjunto entre medicina, ciencia y arte. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Jornadas de montaña en Cangas de Onís

La Casa de Cultura acoge a partir de las 20.00 horas la ponencia a cargo de Pablo Díaz, David Camporro e Ignacio Quevedo titulada "Equipo de Jóvenes Alpinistas de la FEMPA" dentro de la XXVII Semana de Montaña de Cangas de Onís, organizada por el grupo de montaña Peña Santa y que se prolongará hasta el 21 de febrero. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cine en Infiesto

Dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante, la Casa de Cultura de Infiesto acoge, a las 18.00 horas, la proyección de "Dahomey", de Mati Diop, cinta senegalesa se alzó con el "Oso de Oro" a mejor película en el Festival de Berlín 2024. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Taller creativo y literario en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada acoge a partir de las 16.00 horas "Stop Motion Potion", de la mano de Óscar Molero Sanjuán, un taller donde se explicarán y practicarán técnicas básicas para elaborar animaciones con stop motion y se realizarán pequeños proyectos, desde flipbooks, taumatropos y zootropos hasta cortometrajes. Por grupos, los participantes crearán un guion y piezas de papel recortado, que fotografiarán en secuencias que formen escenas. Posteriormente trabajarán el montaje, edición y sonorización de las mismas. Y se mostrarán cortos y clips creados por autoras como Kirsten Lapore, Hayley Morris y Margaret Scrinkl.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el 21 de febrero, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes

El espacio Llanes AC de la Casa de Cultura llanisca acoge la exposición "Mapas de Mágicos Azares", de la artista Martina Rodríguez Morán, que se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Se puede visitar los sábados de 11.00 a 13.30 horas. De martes a viernes solo se atiende con reserva previa.

Occidente

Semana de la música en Cangas del Narcea

La VIII Semana de la Música de Cangas continúa hoy con la actuación de la soprano lírica Marta Arce y la pianista Marta Teijido, que ofrecerán un brillante concierto en el teatro Toreno a las 20.00 horas.

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias). Se trata de ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

