Agenda: qué hacer hoy 19 de febrero en Asturias

Oviedo

Conferencia y coloquio sobre el político y militar romano Julio César

Julio César, el hombre que transformó la República romana en el preludio de un imperio eterno, fue también el primer político moderno. De ello hablará, a las 19.30 horas, Francisco Uría, abogado del Estado e historiador, especialista en la figura del gobernante romano en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Presentarán Ángel García Prieto y Pedro Trabajo, psiquiatras y escritores. Entrada libre.

Amigos del Reino Astur

El salón de actos del Colegio de Abogados de Oviedo es escenario, a las 19.30 horas, de la conferencia "La capilla real de Nuestra Señora del Rey Casto de la Catedral de Oviedo", que imparte el profesor Vidal de la Madrid, catedrático de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo. La entrada a la charla, que auspician los Amigos del Reino Astur, es libre hasta completar el aforo.

Presentación libro

La plaza de Trascorrales alberga, a las 19.00 horas, la presentación del libro "Ayer tuve un sueño. Manolo Díaz, sesenta años de música pop en español", de Belén Carreño. Intervienen la autora, Víctor Manuel y Manolo Díaz; modera Javier Blanco. El acto lo auspicia la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Oviedo. Entrada libre.

Cuentacuentos

"Vamos a darle una vuelta", de "Goli-Goli" será el cuentacuentos que, a las 18.00 horas, se llevará a cabo en la biblioteca de Vallobín. Mientras, la biblioteca de Pumarín ofrece, a la misma hora, "Cuentos cantados", de "Puppy’s". Es necesaria inscripción previa y cada niño puede ir acompañado de dos personas.

Concierto de la Escuela de Música

La Escuela Municipal de Música "María Teresa Prieto", alberga, a las 18.00 horas, el concierto "Aula de violonchelo y contrabajo". Entrada libre hasta completar aforo.

Matadero uno

Presentación del libro "Madame nadie", de Mónica Pérez Sobrino, en la librería Matadero uno, a las 19.00 horas. La autora estará acompañada de Manuel Jabois y Leticia Sánchez Ruiz. Entrada libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 20, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", ofrece un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Entrada libre.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el día 28. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas. Tienen un precio de 10 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". Hasta el 11 de mayo. Recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. Abre de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo en horario de mañana.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del Prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Feten

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) se celebra hasta el próximo 21 de febrero, con diferentes actividades. De 16.30 a 19.30 horas, en la plaza del Instituto, la compañía "Holoqué" ofrecerá "Steam Pinballs". En el mismo horario, en el paseo de Begoña, juegos artesanos de calle con "Juega a lo Grande". De 17.30 a 19.30 horas, en la plaza del Instituto, estará Adrián Conde y la "Petite Caravane". A las 17.30, 18.15, 19.00 y 19.45 horas, en Begoña, estará "Tras la Puerta Títeres" con el espectáculo "Engatusados" y "Teatro del Cuervo" con la "Carpa de Francis". A las 16.30 y 18.15 horas, en la colegiata de San Juan Bautista, la "Compagnia TPO" ofrecerá "Tana_(Guarida)". A las 16.30 y 18.30 horas, en el colegio Jovellanos, "Bambalina Teatre Practicable" interpretará "Dadá". A las 16.30 y 18.45 horas, Ron Beeri ofrecerá "Kuntzim" en el Antiguo Instituto. A las 16.30 y a las 18.45 horas, en el Antiguo Instituto, "Imaginar Do Gigante" ofrecerá_"O Grande Lago". De 16.30 a 19.30 horas, Andrés Beladiez ofrecerá "Cubus" en el Antiguo Instituto. De 16.30 a 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, "Galiot Teatre" interpretará "Espacio Mundo Títere". En el mismo horario, "La Carismática Producciones" ofrecerá "Fisgón". A las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, "Ganso&Cía" ofrecerá "Welcome&Sorry". A las 17.30 horas, en la plaza del Seis de Agosto, "Cris Clown" ofrecerá "Home". A las 17.30 y 22.15 horas, en el Antiguo Instituto, "Títeres Caracartón" interpretará "Calle del Rebaño, 14". A las 18.00 horas, en Begoña, empezará "Birakolore", de "Zurrunka Teatro" y "La Semilla Voladora". A las 18.00 horas, en los Jardines del Náutico, "La Trócola Circ" ofrecerá "R.E.M.". A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado del Llano, la compañía "Infinit" interpretará "Nilu". A las 18.30 horas, en Begoña, "Bot Project" ofrecerá "Collage 2024". A las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía "Lucas Escobedo" interpretarán "Farra". A las 23.15 horas, en el Antiguo Instituto, "Dimensión Vocal" ofrecerá "Vocal Express". Además, en el Antiguo Instituto se pueden visitar las exposiciones "El Arca de Neo - Miremos la realidad con nuevos ojos" y "Wind and Soul", de 16.00 a 20.00 horas.

Teatro en El Polígono

A las 18.00 horas, en el centro de mayores del Polígono, alumnas del ciclo formativo de Promoción de Igualdad de Género del IES Número 1 ofrecerán la obra "Guerra de tortillas".

Asociación de Pensionistas

A las 18.00 horas, en la sede de la Asociación de Pensionistas de Gijón, en la calle Puerto de Cerredo, habrá una charla-debate sobre la financiación de la Seguridad Social, con Manuel Colinas, de la Coordinadora de Pensionistas de León, y Luis Fernández, de la Asociación de Pensionistas de Gijón, como ponentes.

CMI El Coto

A las 18.00 horas, en el centro municipal integrado del Coto, se celebrarán las terceras jornadas "Bioética desde otras miradas".

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Yoyes", actividad enmarcada en el ciclo "El Cine en el Centro. Las mujeres en el cine español". Hasta el 27 de febrero se puede visitar "Bosques visibles e invisibles", exposición de dibujo y pintura de la Universidad Popular. De lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas.

Librería Toma 3

A las 20.00 horas, el escritor Santos Martínez presenta el libro "Ropasuelta".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Hasta el 3 de mayo puede visitarse la exposición "Arcoíris imposible. Un ejercicio de paisajismo celeste". Hasta el 5 de abril se puede ver la exposición "NVSBLS. Mujeres invisibles en la historia del arte", ideada por Héctor Lasheras y comisariada por Begoña Torre. Los horarios de visita a LABoral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; sábados, de 11.00 a 19.30.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el día 21 en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. De lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cuentacuentos en La Luz

La biblioteca de La Luz acoge esta tarde, a partir de las 18.00 horas, un cuentacuentos dirigido al público infantil entre 4 y 9 años. Plazas limitadas e inscripciones en el propio centro. Se trata de una actividad gratuita. Mañana habrá cuentacuentos en Los Canapés y el viernes en Bances Candamo.

Homenaje a fallecidos en los campos de concentración nazis

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, intervienen en el acto institucional de colocación de nuevas piedras de la memoria (stolpersteine) en recuerdo de avilesinos que padecieron los campos de concentración nazis. Estarán acompañadas por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado Villa; así como de representantes del Grupo Deportados Asturias y de familiares de las personas recordadas. En Bances Candamo, a las 12.00 horas.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest". Horario: de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas. De viernes a domingo, de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición "On Abortion" en el Centro Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Este proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad y se trata de la primera exposición monográfica de Laia Abril en España desde que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en 2023. Hasta el 2 de marzo de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entrada: 4 euros.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el día 28 la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta el día 21 la exposición de maquetas de satélites españoles, obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el día 26 una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el día 27 en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el día 27, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Bebecuentos en Llanera

"La Sonajera" representará su bebecuento musical "Que llueva" a partir de las 17.00 horas en la Casa de Cultura de Posada de Llanera. Inscripciones en la red municipal de bibliotecas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas, aproximadamente.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el día 24 la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 28 la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Oriente

Jornadas de montaña en Cangas de Onís

La Casa de Cultura acoge a partir de las 20.00 horas la ponencia a cargo de Claudia Gutiérrez Lueje titulada "Cuando los pasos arañan el cielo" dentro de la XXVII Semana de Montaña de Cangas de Onís, organizada por el grupo de montaña Peña Santa y que se prolongará hasta el 21 de febrero. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposiciones en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Además, hasta el día 21, también se puede visitar la exposición fotográfica "Picos de Europa, las montañas de luz", de Alberto Lastra. Estas muestras estarán abiertas al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el día 28 la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Semana de la Música en Cangas del Narcea

La VIII Semana de la Música de Cangas continúa hoy a las 20.00 horas en el teatro Toreno con el jazz como gran protagonista, con el concierto de jazz afrolatino de Joshua Edelman.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias). Se trata de ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

