Agenda: qué hacer hoy 20 de febrero en Asturias

Oviedo

Presentación disco

La sala de cámara del auditorio Príncipe Felipe acogerá, a las 18.00 horas, la presentación del nuevo disco de "Forma Antiqva" bajo el título "De sópitu". Asistirá el tenor Pablo García-López. Entrada gratuita hasta completar el aforo

Conversaciones por el clima

Continúan los encuentros breves de divulgación científica y, a las 19.00 horas, se celebrará en la Small Dream Coffe & Music la conferencia "Arde la calle: estrategias urbanas ante el cambio climático", por parte de Ícaro Obeso, profesor de Análisis Geográfico Regional. Después, el catedrático de Prospección e Investigación Minera, José Luis R. Gallego, hablará sobre "Las siete vidas del petróleo: ¿por qué es tan difícil descarbonizar?". La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cuentacuentos

"Vamos a darle una vuelta", de "Goli-Goli" será el cuentacuentos que, a las 18.00 horas, se llevará a cabo en la biblioteca de San Lázaro. El aforo es limitado a dos personas adultas por niño y hace falta inscripción previa en cada biblioteca.

Matadero uno

Presentación del libro "Ropasuelo", el título de Santos Martínez. El encuentro tendrá lugar a las siete de la tarde en la librería ubicada en el número 1 de la plaza de Riego y donde, también, intervendrá Xaime Martínez. Entrada libre.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge, hasta el día 20, una exposición de 30 acuarelas del pintor ovetense Juan Eguren. La muestra, titulada "Pintando Oviedo", un recorrido por el paisaje urbano de sitios emblemáticos de la capital asturiana. Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. Entrada libre.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en la sala de exposiciones del auditorio Príncipe Felipe, hasta el día 28, de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas. Tienen un precio de 10 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". Hasta el 11 de mayo. Acceso libre. De lunes a sábado –excepto los martes que cierra– de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo en horario de mañana.

Gijón

Feten

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) se celebra hasta el día 21, con diferentes actividades. A las 16.30 y 18.15 horas, en la Colegiata de San Juan Bautista, "Baychimo Teatro" ofrecerá "SUM". A las 16.30 y 18.30, en el colegio Jovellanos, "Teloncillo Teatro" interpretará "La selva". A las 16.30 y a las 18.45, en el Antiguo Instituto, Ron Beeri ofrecerá "Kuntzim". A las 16.30 y 18.30, en el Antiguo Instituto, "Imaginar do Gigante" ofrecerá "O Grande Lago". De 16.30 a 19.30, en el Antiguo Instituto, Andrés Beladiez estará con "Cubus". De 16.30 a 19.30, en la Escuela de Comercio, "Galiot Teatre" ofrecerá "Espacio Mundo Títere". De 16.30 a 19.30, en la Escuela de Comercio, "La Carismática Producciones" ofrecerá "Fisgón". A las 17.00, en el paseo de Begoña, estará "Titiriteros de Binéfar" con "El Abrazo". A las 17.30, en el Museo Barjola, "Proyecto Piloto" ofrecerá_"Bauh". A las 17.30, en la plaza del Seis de Agosto, "Cris Clown" interpretará "Home". A las 17.30 y a las 22.15, en el Antiguo Instituto, "Periferia Teatro" ofrecerá "BoBo". A las 18.00, en la plaza de la República, "Ganso&Cía" ofrecerá "Welcome&Sorry". A las 18.15, en el paseo de Begoña, "La Finestra Nou Circ" ofrecerá "Pilots". A las 19.30, en el teatro Jovellanos, Manel Rosés ofrecerá "ÁKRI". A las 23.15, en el Antiguo Instituto, "L’Om Imprebís" interpretará "Hoy no estrenamos". De 16.30 a 19.30, en la plaza del Instituto, la compañía "Holoqué" ofrecerá "Steam Pinballs". De 17.30 a 19.30, en el paseo de Begoña, habrá juegos artesanos de calle gracias a "Juega a lo Grande". De 17.30 a 19.30, en la plaza del Instituto, estará Adrián Conde con el "Espacio Petite Caravane". A las 17.30, 18.15, 19.00 y 19.45, en el paseo de Begoña, "Teatro del Cuervo" ofrecerá su_"Carpa de Francis", en este caso con el espectáculo "Cuento de Navidad". Además, en el Antiguo Instituto se pueden visitar las exposiciones "El Arca de Neo - Miremos la Realidad con nuevos ojos" y "Wind and Soul", de 16.00 a 20.00.

Gijón Arena

A las 21.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, comenzará el concierto de "Pignoise", con apertura de puertas a las 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, la cooperativa Nuberu Digital ofrecerá la conferencia "Soberanía digital: retos de la era tecnológica desde una perspectiva democrática". Los ponentes serán Eva del Fresno, trabajadora social; Agustín Orviz, ingeniero de telecomunicaciones y profesor; y José Manuel Fernández, ingeniero y trabajador del sector de las telecomunicaciones. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Jornadas por la Justicia Social

A las 18.30 horas, en el CMI de Pumarín-Gijón Sur, empezarán las III Jornadas por la Justicia Social, con la charla "La Guerra empieza aquí". Organiza el colectivo de lucha contra la exclusión social Alambique.

Charla en Somió

A las 19.00 horas, en la sede de la asociación vecinal de Somió, habrá una charla de seguridad vial a cargo de Arturo Artime, intendente de la Policía Local de Gijón, e Inés Rodríguez, profesora de Formación Vial.

Charla en El Llano

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, el Foro de Mujeres de El Llano, junto a la Universidad Popular, organiza una charla sobre "Duermevela Ediciones".

Librería Toma 3

A las 20.00 horas, Mónica Pérez Sobrino presentará el libro "Madame Nadie". Le acompañará Manuel Jabois.

Museo del Ferrocarril

A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla-presentación sobre el libro "Manual de Ferrocarriles. Introducción al sistema ferroviario español".

Ateneo de La Calzada

Hasta el 27 de febrero se puede visitar "Bosques visibles e invisibles", exposición de dibujo y pintura de la Universidad Popular. El horario es de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el día 21 en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. De lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados, de 12.00 a 13.30.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el día 28 en el Museo Barjola. Hasta el día 23, la exposición "Barricada doméstica. De dentro a afuera", de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio "Museo Barjola". Los horarios del Museo son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". De martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides inaugura hoy, a las 19.00 horas, su exposición "Huella". La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el 20 de marzo.

Nueva exposición en Valdecarzana

Inauguración de la exposición "Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz". Participa el comisario de la exposición, Fermín Santos, de Ediciones Pata Negra. La cita es a las 19.00 horas en el palacio de Valdecarzana. Hasta el 25 de abril.

Concierto de la OSPA_en la Casa de Cultura

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias regresa al Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, dentro del programa de Música en Escena. Bajo la dirección de Nuno Coelho, titular de la Orquesta, en concierto con "A la memoria de un ángel". Las entradas se encuentran a la venta a un precio único de 18 euros, en la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es.

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest". Horario: de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas. De viernes a domingo, de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Proyección en Mieres del documental "Socialicido"

Mieres acoge hoy la proyección de la película documental "Socialicido. El suicidio en las Cuencas Mineras asturianas", de Daniel Lovi. También habrá una charla-coloquio con la participación de su director. Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Cine en La Felguera

"¿Es el enemigo? La película de Gila", dirigida por Alexis Morante llega hoy al teatro de La Felguera, en el marco del ciclo "El cine de los jueves". La proyección será a las 20.00 horas. El precio es de cuatro euros.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta el día 21 la exposición de maquetas de satélites españoles, obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el día 26 una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el día 27 en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el día 27, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Se puede visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas.

Centro

Cine en Villaviciosa

Dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante, el teatro Riera acoge a las 19.30 horas la proyección de "Dahomey", de Mati Diop, cinta senegalesa se alzó con el "Oso de Oro" a mejor película en el Festival de Berlín 2024. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el 24 de febrero la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. Se puede visitar de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 28 la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el día 28 la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Oriente

Jornadas de montaña en Cangas de Onís

La Casa de Cultura acoge a partir de las 20.00 horas la ponencia a cargo de Ramón Portilla titulada "Por las montañas del mundo" dentro de la XXVII Semana de Montaña de Cangas de Onís, organizada por el grupo de montaña Peña Santa y que se clausura mañana, día 21. Entrada es libre hasta completar aforo.

Charla-coloquio en Ribadesella

El salón de actos de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge esta tarde, a las 19.00 horas la charla-coloquio titulada "Avanzamos imparables. Resistimos dando tira" (Xega) sobre feminismo y su importancia en el colectivo LGTBIAQ+.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercados en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el día 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Tineo

La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película "Las sombras del poder", dirigida por Michael Winterbottom. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Semana de la música en Cangas del Narcea

La VIII Semana de la Música de Cangas continúa hoy con cambio de escenario a la basílica de Santa María Magdalena, donde tendrá lugar un concierto de la Coral Ariños a Capella a las 20.00 horas.

Taller infantil de cocina saludable en Boal

La Casa de Encuentros de la localidad acoge a las 16.30 horas un taller infantil de cocina saludable en Boal. Inscripciones en pmdboalgrandas@boal.es o bien llamando al 663931656.

Mercados en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias). Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas; viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

