Agenda: qué hacer hoy 21 de febrero en Asturias

Oviedo

Presentación de "Vérsica" con un recital musical

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.30 horas, un acto con recital musical donde se presentará "Vérsica", una iniciativa artística que ofrece un viaje poético y melódico desde la sensibilidad a la contundencia. Se trata del nuevo proyecto del escritor Gonzalo Pumares y el músico y productor Marcos Álvarez (Cerezal). La obra, que integra música, literatura y diseño artístico, cuenta con una amplia participación de músicos y poetas. Isa R. Infiesta, Juan Yagüe y Ana Belén Rodríguez son algunos de los músicos participantes. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

Los cines Embajadores Foncalada acogerán, a las ocho de la tarde, la proyección de la película irlandesa "Kneecap" nominada a los "Oscar". Después, habrá un coloquio presentado Covadonga Tomé (diputada del Grupo Mixto en el Parlamento asturiano" y moderado por Xicu Ariza, periodista y director de musicasturiana.com). Participarán: Penélope Miranda (presidenta de l’Asociación de Trabayadores de la Normalización Llingüística), Xune Elipe (productor cultural y componente de "Dixebra"), Miguel Fernandi (periodista y miembru de "Skama la Rede") y Elisabeth Montequín (presidenta y directora "L’Enguedeyu" y componente de "6 Riales"). Todo por el Día de la Llingua Materna.

OSPA

El auditorio Príncipe Felipe es escenario, a las 20.00 horas, del concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias "A la memoria de un ángel". La formación actuará bajo la batuta de su director, Nuno Coelho, y con la violinista Carolin Widmann. Interpretarán a Ravel, Berg y Brahms. Entradas disponibles de siete a veinticuatro euros.

Taller 3

La Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, celebra su 45º aniversario este fin de semana. Hoy inaugura en Trascorrales, a las 19.00 horas, una exposición que mantendrá en la antigua plaza del pescado hasta el día 28 de febrero. Posteriormente, a las 19.30 horas, habrá una performance del área de Artes Escénicas. Entrada libre.

Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco, es escenario, a las 21.00 horas, de las actuaciones de "The pains of being pure at heart" y Cristina Quesada. Entradas disponibles a 20 euros.

Cuentacuentos

La biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "Vamos a darle una vuelta", de "Goli-goli". A la misma hora, la biblioteca de Vallobín ofrece el bebecuentos "Cuentos cantados", de "Puppy’s". Aforo limitado a dos adultos por niño. Es necesaria inscripción previa en cada centro.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Podrá visitarse, en el auditorio Príncipe Felipe, hasta el día 28, de lunes a viernes en horario de la instalación. Entrada libre.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de varios artistas. Acceso libre. El horario de lunes a sábado -excepto los martes que cierra- de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solamente en horario de mañana.

Gijón

Feten

La Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Feten) celebra hoy su última jornada. A las 13.00 y 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, "La Maquiné" con "¡Soy Salvaje!". A las 16.30 horas, en la Colegiata San Juan Bautista, "Milímetro-Patricia Ruz" con "FLORes". A las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, "Titiriteros de Binéfar" con "El Abrazo". A las 18.15 horas, en el paseo de Begoña, "La Finestra Nou Circ" con "Pilots".

CMI El Coto

Dentro del programa "Arte en el Barrio", a las 19.00 horas Michael Lee Wolfe actuará en el Centro Municipal Integrado de El Coto.

XXI Ciclo Cultural Taurino

A las 20.15 horas, en el salón de la Caja Rural de Gijón, se inician las charlas del XXXI Ciclo Cultural Taurino, que organiza la Peña Taurina Astur. Fernando Fernández, autor de varios libros taurinos hablará sobre "Los toros, transgresión contracultural".

Biblioteca Jovellanos

A las 19.00 horas, dentro de "Trama y pentagrama", habrá un encuentro con Pablo Rivero en la Biblioteca Jovellanos, que es el autor de "La balada del pitbull" o "Érase una vez el fin".

CMI El Llano

A las 19.00 horas tendrá lugar la videoproyección de "Los hermanos Sisters" en el CMI de El Llano.

CMI Pumarín Gijón Sur

Dentro del "Carnaval Pop" actuarán la Banda Sinfónica de Gijón y Bandina de Escuela de Educandos en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas tendrá lugar un festival en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, con la participación de Begoña Pescador, Alfredo "El rey del bolero", Llara Hinojosa y Juanra.

La Revoltosa

A las 19.30 h tendrá lugar la presentación del libro "Contramemoria", de Maritxu Alonso, en la Librería La Revoltosa.

Sala Albéniz

"Hoke" dará un concierto en la Sala Albéniz a las 21.00 horas.

Sala Tizón

"Bouquet - Itaca" tocarán a las 21.15 horas en la Sala Tizón.

Meidinerz Jazz Club

A las 22.00 horas habrá un concierto de Lucía Alonso y Rodrigo Sturn en el Meidinerz Jazz Club (Calle San Agustín 14).

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, la cooperativa Nuberu Digital ofrecerá la conferencia "Soberanía digital: retos de la era tecnológica desde una perspectiva democrática". Los ponentes serán Eva del Fresno, trabajadora social; Agustín Orviz, ingeniero de telecomunicaciones y profesor; y José Manuel Fernández, ingeniero y trabajador del sector de las telecomunicaciones. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Tertulias botánicas

A las 20.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, se celebrará una nueva entrega de las "Tertulias botánicas" que organiza la Asociación Festuca Jierru.

Jornadas por la Justicia Social

Organizadas por Asociación de dinamización social El Telar y Colectivo Alambique, en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur se celebran las III Jornadas por la Justicia Social "Un mundo donde quepan muchos mundos". A las 18.30 horas estará la charla "El turismo es colonialismo", a cargo de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y a las 20.30 horas se presentará "Baladre 40 años construyendo comunidad".

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta hoy en la Fundación Alvargonzález la exposición de pintura "Tras las huellas de Van Gogh", del pintor Luisma Berros. De 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. De lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Viernes con voz femenina

La concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, asiste a la presentación del libro de Arantxa Margolles, "Fuimos granos d’arena", dentro del ciclo Viernes con voz femenina. A partir de las 18.00 horas en la Casa de las Mujeres de Avilés, en el nº 27 de la calle de La Ferrería.

Teatro en el Palacio Valdés

El teatro avilesino acoge, a las 20.00 horas, el estreno absoluto en España de la obra "La Música", dirigida por Magüi Mira. Con precios de 12 a 22 euros, desde los canales habituales: la taquilla de la Casa de Cultura, las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es y hoy mismo, en la taquilla del teatro desde 2 horas antes del comienzo de la función.

Cuentacuentos en Bances Candamo

La biblioteca de Bances Candamo ofrece a las 18.00 horas un cuentacuentos para el público infantil, entre 4 y 9 años. Plazas limitadas e inscripciones en la propia biblioteca. Acceso gratuito.

Taller de órgano para alumnado del Julian Orbón

De 19.15 a 20.15 horas la profesora de Órgano Judit Busquet ofrece un cursillo en el edificio anexo al Conservatorio. Se trata de un taller de acercamiento práctico y teórico al órgano, su funcionamiento, su técnica y su repertorio. Está dirigido al alumnado del centro. Los talleres tendrán lugar el último viernes de cada mes.

III Campeonato de España de mus por equipos

Organizado por la Asociación Recreativa de Mus de Avilés y Comarca (COCAM) contará con unos 40 equipos participantes y una estimación de la presencia de más de 500 personas. El evento se desarrollará en el hotel Zen Balagares. El torneo arranca hoy a las 20.00 horas con la ceremonia inaugural y se extenderá hasta el domingo, cuando a las 15.00 horas tendrá lugar la entrega de premios.

Taller de "Amigurumi"

La concejalía de Juventud de Avilés organiza un taller de "Amigurumi" dentro del proyecto "Tú propones". Una actividad gratuita en la que las personas participantes, de 17 a 30 años, aprenderán a crear muñecos de lana en una técnica japonesa tejida a crochet. De 17.00 a 21.00 horas en el edificio Fuero.

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el 20 de marzo.

Nueva exposición en Valdecarzana

"Amalgama gráfica internacional contemporánea por la Paz" es la exposición que se puede visitar hasta el 25 de abril en el Valdecarzana. Acceso libre.

Fiesta de la hamburguesa en Avilés

Del 13 al 23 de este mes el pabellón de La Magdalena acoge "La Burger Fest". Horario: de lunes a jueves de 19.00 a 24.00 horas. De viernes a domingo, de 13.00 a medianoche. Entrada libre. Se admiten mascotas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00; Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes cerrado.

Las Cuencas

Jornadas gastronómicas de la caza en Caso y Sobrescobio

El parque natural de Redes (los concejos de Caso y Sobrescobio) potencia sus jornadas gastronómicas de la caza, en las que este año participarán 14 restaurantes. El menú, distinto en cada uno de los establecimientos, tiene eso sí un precio único: 30 euros, incluyendo tres platos, postre, pan, vino y café. Se celebrarán desde el 21 al 23 de febrero. Habrá elaboraciones con rebeco, jabalí, liebre, venao, codorniz, perdiz, conejo y pato.

Presentación del cómic "Cumbres en pie de guerra" en Langreo

La Casa de la Buelga de Ciaño acoge esta tarde, desde las 19.30 horas, la presentación del cómic "Cumbres en pie de guerra. La batalla del Mazucu", obra de Guillermo Menéndez Quirós. Participarán también Alfonso Granda, de la Escuela de Arte de Oviedo, e Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón, asociación que organiza el acto.

Concierto homenaje a José León Delestal en La Felguera

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge un concierto de homenaje a José León Delestal. Participan la Banda de Música de Langreo y el Coro "José León Delestal". Comienza a las 20 horas, con la entrada libre. Forma parte de los actos programados para impulsar que el teatro de La Felguera lleve el nombre del compositor.

Presentación del libro "Lo que oculta la tierra", de Leticia Sierra

La escritora Leticia Sierra presenta hoy su libro "Lo que oculta la tierra". Lo hará a las 19 horas, en el salón de actos del colegio La Salle de Turón. Presentan Nuria Ordóñez y Pablo Prieto.

Festival benéfico a favor de Paiporta en Pola de Laviana

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana organiza hoy, a las 17 horas, un festival benéfico en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, con entrada a 2 euros, y cuya recaudación irá a parar a favor "de la infancia y los adolescentes" de Paiporta (Valencia), epicentro de la catástrofe de la dana.

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 asta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, "Lupas", impulsor de las jornadas.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el día 28 la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición de maquetas en la sede de "San Pedro" de La Felguera

La sede de Festejos "San Pedro" de La Felguera alberga hasta hoy la exposición de maquetas de satélites españoles, obras realizadas por el gijonés Aníbal Vega. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el día 26 una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el día 27 en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". De lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Proyección en Grado

Sala Polivalente de la Casa de Cultura de Grado acoge a las 19.30 horas la proyección del cortometraje "NIX", presentado por su director y guionista Miguel, Ángel Muñiz. Entrada gratuita.

Teatro en La Fresneda

El centro cultural de la localidad acoge a las 19.30 horas la representación de "El retablillo de Don Cristóbal", a farsa para guiñol en un acto escrita por Federico García Lorca, a cargo de "La Esfera Teatro". Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto en Pola de Siero

El Teatro Auditorio de la localidad acoge a las 20.00 horas un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del Consmupa. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta el día 24 la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. De lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.30.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 28 la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el día 28 la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Oriente

Jornadas de montaña en Cangas de Onís

La XXVII Semana de Montaña de Cangas de Onís, organizada por el grupo de montaña Peña Santa, llega a su fin y se clausura hoy con la ponencia a cargo de Sebastián Álvaro titulada "Mis montañas", que tendrá lugar en la Casa de Cultura a partir de las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine Fórum en Nueva de Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge a las 19.00 horas la Proyección de la película "Terciopelo azul", de David Lynch. Al terminar la proyección tendrá lugar un informal coloquio con los asistentes.

Cine en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la proyección de la película "Dahomey", dirigida por Mati Diop. La entrada es libre y gratuita, pero es recomendable la reserva previa. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante.

Taller infantil en Ribadesella

La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 18.00 horas el taller infantil "Academia de detectives", a cargo de la Compañía Susana María Sela. Inscripciones en la Casa de Cultura o en el teléfono 985861123. Solo 15 plazas. Gratuito.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Luarca

La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Retaguardia", dirigida por Ramón Lluís Bande. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante.

Semana de la música en Cangas del Narcea

La VIII Semana de la Música de Cangas se despide hoy con un gran concierto de "Gospel Living Water" en la basílica de Santa María Magdalena a partir de las 20.00 horas.

Cuentacuentos en As Quintas

La Sala Pajar de As Quintas, en La Caridad, acoge a las 19.00 horas el cuentacuentos "Los llamados Grimm", a cargo de la compañía " Saltantes Teatro", enmarcado dentro del Circuito de Narración Oral de Asturies Cultura en Rede.

Autores nel Camín en Boal

Casa da Cultura boalesa, acoge a las 19.00 horas un Encontro con Aurora Bermúdez Nava y su cuento "Toña y el paxarín da barbía marella".

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo