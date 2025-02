Gisela Renés, psicóloga y psicoanalista: "Muchas depresiones en la infancia llevan al suicidio en la adolescencia"

Gisela Renés habló en Alicante sobre la autorregulación de los niños en el espacio de debate interprofesional de Infancias.

¿Qué es la autorregulación en la infancia?

Existe una tendencia que se está viendo en la práctica clínica y en la sociedad para dejar al niño libertad para que se vaya autorregulando desde que es un bebé y no tiene todavía capacidad para saber qué siente, qué piensa y qué quiere, antes de tener todas esas habilidades que uno va aprendiendo en la interacción con la madre. Está apareciendo en colegios, en formas de educar en familias y esto preocupa. Como clínicos, hemos tenido muchas charlas acerca de los nuevos de los nuevos desafíos que están apareciendo no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en todas partes, es una tendencia.

¿Cómo ha de ser esa regulación?

Los psicoanalistas creemos que es un proceso que se da a lo largo del tiempo. El niño tiene que llegar a entender qué le sucede, qué piensa, qué siente, qué le emociona, qué detesta... Todo este tipo de cosas tiene que saber identificarlas pero es un proceso que se desarrolla progresivamente y está íntimamente relacionado en cómo han sido los primeros cuidados y las primeras relaciones, los primeros intercambios con la figura más importante en esa edad, que es la madre, o quien desempeñe la función materna.

Primeras experiencias

¿Cómo se desarrollan esas habilidades?

Esta manera de entenderse, el niño la va desarrollando muy poquito a poco, no se da de una manera automática y está anclada en esas primeras experiencias que tiene. Si han sido placenteras, ha tenido poco trauma, si no ha habido enfermedades importantes, patología en los padres, un sinfín de cosas...Este es el primer pilar para que el niño luego tenga capacidad para poder regularse. Un niño nace en una situación de mucha dependencia y vulnerabilidad, con lo cual los cuidadores se tienen que ofrecer y estar dispuestos en tiempo y en presencia para poder ser modelos, desde los primeros intercambios que al principio son la alimentación, el sueño y otras formas de relacionarse de los padres con el bebé.

¿Qué suponen para los bebés esas relaciones?

Ahí empiezan a crearse procesos mentales donde el niño empieza a entender la realidad. Todo eso le transmite seguridad y hace que esas ansiedades con las que nacen, las angustias primarias que les llamamos, puedan ir metabolizándolas y no existan estas explosiones que vemos cuando son un poquito más mayores. A mí hay un autor que me encanta que es Winnicott, que ya murió pero es una figura para el psicoanálisis muy vigente porque habla mucho de del sostén físico cuando la madre sostiene al bebé por primera vez, lo que luego crea un sostén psíquico. Digamos que pasamos de experiencias que se dan de cuerpo a cuerpo en una intimidad que van creando esas huellas que luego serán como los primeros mosaicos o lo primero que el niño va a empezar a construir a partir su mundo interno.

¿Cuándo empieza el niño a tener una capacidad?

A los 5 o 6 años va empezando a tener capacidad para regularse. Esto se da de una manera progresiva y es importantísimo ese equilibrio entre contener todas esas ansiedades por parte de los padres y por su entorno para que vaya entendiendo a través del otro, y permitiendo al niño poder experimentar y entender de que están hechas las emociones. Si entiende, identifica, verbaliza sus emociones, les puede poner escenario, eso va conformando la mente para poder tolerar mejor la frustración. Algunas personas creen que esto es un proceso casi inmediato pero se adquiere con el tiempo y es un proceso.

Maduración de los niños

¿Cómo se puede ayudar a los niños a madurar?

No existen recetas mágicas, pero es importantísimo que creemos lugares para poder pensar. Para mí esa es la receta de cómo podemos ayudar a los niños a madurar, que pensemos entre todos, entre las familias, educadores, psicólogos, médicos… cuáles son las mejores condiciones para que el niño vaya madurando progresivamente. Para ello hay que tener mucha presencia cuantitativa y no como ahora, que se entiende simplemente cualitativa en el sentido de paso dos horas, pero son de mucha calidad. Los psicólogos clínicos sabemos que la presencia tiene que ser continuada, y poner límites porque protegen, no le cortan la libertad espontánea al niño, que puede tener mucha capacidad de poder explorar el mundo, pero hay que decirles cuáles son los límites. Hay cosas que le protegen física y psíquicamente, porque si son protegidos y son contenidos, experimentan esa base segura que necesitan para crecer y de una manera progresiva y gradual tener esa independencia.

¿Los padres deben intentar entenderles?

Se les ayuda a madurar atendiendo las necesidades, no solo las físicas, sino también las emocionales y validándolas. Igual el niño siente algo, tiene pena o rabia, y como adulto nos parece una tontería, pero no podemos no validarlo. Estamos juntos en una interacción. Somos codependientes, estamos relacionados, interrelacionados todos. Podemos ayudar a que el niño vaya a simbolizar poco a poco el mundo de alguna manera, el entorno y que no se quede atrapado en sus propias ansiedades internas. Que tenga esa capacidad de controlar esa parte impulsiva que tiene por naturaleza, que le lleva a actuar sin reflexionar.

¿Cuándo podemos decir que los niños están más maduros?

Maduros, y no pseudomaduros, que es lo que vemos muchas veces ahora, que hay niños que crecen muy deprisa y siempre es a costa de algo. Es como si se tuvieran que defender antes de tiempo. Sabemos que están maduros cuando son capaces de explorar con libertad, de poder caer frente a algo que haya salido mal, cuando tienen capacidad para frustrarse, que eso significa cometer errores y volver a poder recuperar, volver como al partido. Te ha salido mal el partido, pero vuelves a él. No tiras la toalla.

Problemas que se ven en consulta

¿Qué problemas ven en consulta entre los niños y adolescentes?

Muchas veces la sociedad misma empuja y va marcando los trazos a los que van a nacer o están desarrollándose. Esta sociedad en donde todo tiene que ser inmediato, donde hay tanto consumo, donde todo tiene que ser generalizado, todo tiene que ser igual, donde existe esto del «you can» -tú lo puedes conseguir todo- pone las expectativas muy altas para que el niño pueda llegar a ser un sujeto. Pone ideales muy altos imposibles de llegar y la frustración está asegurada. Vemos unos ideales altísimos hasta tal punto de que enferman físicamente.

¿Qué tipo de trastornos?

Se ven muchos casos de trastornos alimentarios en la adolescencia no solo de anorexia y bulimia, sino de dificultad en poder relacionarse bien con la comida. Enfermedades psicosomáticas, niños con mucha incapacidad en conectarse con sus emociones, como si les faltara también relato. No tiene capacidad de contar y decir lo que le pasa, y esto también viene por esa dificultad de los padres de no crear un relato con los niños. Hay un montón de enfermedades psicosomáticas aparte de que su aparato mental todavía no está constituido y las somatizaciones son propias de la infancia. Estamos viendo muchos casos de ansiedad y depresiones. Las depresiones en la infancia evidentemente hay muchas que llevan al suicidio en la adolescencia, es algo que preocupa un montón a los clínicos y creo que tenemos que hacer una gran reflexión acerca de esto.

¿Cuándo es feliz un niño?

Si puede desarrollar lo que desea hacer y no entra en conflicto podemos pensar que es feliz. Si puede sentir y expresar lo que siente, estar conectado con su mundo interno, sin miedo ni culpa, si puede desarrollar su mundo simbólico ayuda a ser un niño feliz. Alguien que puede ser quien quiere dentro de un entorno familiar, de amigos y de colegio. Que se siente especial, valorado. Y que puede jugar. Si pudiéramos resumirlo en una frase, diría que tiene que ver con la salud y el equilibrio psicoemocional. Una cosa muy significativa es preguntar a los padres: ¿este niño juega? Ese es un indicador. Si un niño puede jugar, y mantener esa ilusión de explorar en su imaginación, sin conflictos, es un niño feliz.

¿Qué peligros les acechan?

Yo creo que los niños hoy tienen más mayor sensibilidad, están mucho más abiertos a lo emocional porque los padres se han dado cuenta del valor importantísimo que tiene trabajarse en lo emocional y ser consciente de lo que uno desea, quiere, le frustra y le limita; y trabaja en ello. Estamos viendo que se va más al psicólogo y eso es positivo. O sea, se puede hablar de las enfermedades mentales y del psicólogo sin que sea demasiado tabú como antes, o sea, en ese sentido también hay más conciencia. Creo que también que entre los niños y muchos adolescentes de hoy hay más conciencia de la diferencia de economía, del mundo. La cuestión de tener tanta información a nivel global hace que tengan mayor conciencia de que otros no están tan bien como a veces está uno en el mundo occidental y que depende de donde hayas nacido tienes unas una vida u otra.

Es todo muy complejo para ellos....

Me parece muy importante el tema del género, de las diferencias de las razas y las culturas. Por ejemplo, para un chico homosexual no es lo mismo nacer en una familia en donde se le pueda dar esa posibilidad de desarrollarse porque se entiende lo que está sucediendo que en otro lugar. Los niños de antes eran muy creativos al aburrirse y no tener la tecnología, lo que les ayudaba a desarrollarla. Pero hay cierto tipo de creatividad a la que te ayuda la tecnología, no pienso que sea mala para todos sino según como se utilice. Veo que los niños desarrollan habilidades ahora que antes no podían gracias a estos instrumentos que les ayudan. Culturalmente, hay más acceso a que puedan explorar la música, el teatro...la información de las tecnologías nos ha abierto el mundo y ha dejado más oportunidades en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas.

La opinión de los educadores

¿Qué dicen los educadores?

Como psicóloga clínica, he trabajado con profesores que nos preguntan y piden ayuda para que les mostremos, al manejarlo diariamente en las clínicas con los pacientes, cómo entender el mundo interno del niño, cómo está configurado, cómo está constituido. Creo que una educación equilibrada, ni muy severa ni muy flexible, debería ser aquella que prioriza las dificultades individuales de cada niño sin desatender al grupo. Es muy importante tener esa mirada, cuando los niños, por ejemplo, son diferentes unos y otros, y necesitan una mirada particular para progresar; para poder aprender. Es importante hacer esa esas diferencias y poder ir a la individualidad, no se puede generalizar en el que todos somos iguales. Esto es una tendencia ahora de la sociedad, que quiere que se generalice todo y esto sabemos que no es así y cuando se intenta generalizar y hacer que todos pasen esa media, siempre por arriba y por debajo, quedan descolgados muchos.

¿Dónde está el equilibrio?

El niño aprende a sentirse parte del grupo a través también de los mayores, que son los que facilitan que pueda relacionarse mejor con sus iguales. Si uno es demasiado severo, lo que ocurre desde el punto de vista psicoanalítico es que se crea eso que llamamos un falso self, que era lo que decía antes de mecanismos de defensa, que lo que hacen es servir de coraza para proteger el self verdadero que es el yo, digamos, que tiene una tendencia natural a ser de una manera. Si lo protejo excesivamente y entonces empieza a aparecer mucha sintomatología. Si se es demasiado flexible, cuando no se ponen límites, falta seguridad. Hay un estado de ansiedad permanente en el niño por falta justamente de no poder contenerle y esto lo que hace es que no se cree una buena estructura mental que le permita organizar sus experiencias internas.

La figura de los padres

¿Qué importancia tienen los padres?

Es importantísima la presencia emocional de los padres, la presencialidad y la educación en estos primeros años. Los padres son el modelo que tiene ese niño para ver el mundo. Todo lo que hagamos incidirá en su forma de estructurar y entender la vida. El papel de los padres es el de cuidar y de educar a nuestros hijos, es casi como un contrato implícito en la infancia, que se vuelve a dar en la adolescencia. En esa negociación permanente que tenemos con los adolescentes cuando no son ni niños ni adultos, se les deja ser, se les deja libertad, siempre desde una contención en los límites. Y en los niños existe ese primer contrato implícito, que no es muy consciente por parte de ellos. Los adolescentes bajan el terreno de juego y se lo juegan. Hay adolescentes que no se confrontan y es como que no firman ese contrato imaginario con los padres. Pero el niño es inconsciente de este contrato emocional imaginario, que existe.

¿Cuándo se rompe ese contrato?

Los padres cuidan al niño, tienen presencia y le permiten un espacio que, decía Winnicott, es lo suficientemente libre para poder desplegar su espontaneidad, pero siempre sabiendo que hay alguien que va a ser su guía. Luego uno puede destruir esos modelos cuando se hace mayor. Nos podemos desidentificar en la adolescencia. Porque alguien les ponga normas o límites no significa que les esté coartando, les está dando material informativo a nivel emocional acerca de la vida y de ellos mismos, para que luego puedan internalizar lo que les sirva, y se puedan sentir tranquilos y seguros de que hay alguien que les está conteniendo. Podrán hacer propias algunas cosas y otras cosas las desecharán porque evidentemente tendrán que buscar su espacio, tener una identidad propia y separada de los padres.

¿Hasta qué punto los progenitores marcan la vida de los hijos?

No sé si marca la vida, de alguna manera traza esos surcos, es como el agua. Si tú tienes unos surcos marcados en la tierra, el agua va por un sitio. Esto es igual. Hay unos surcos primero que harán que la energía psíquica que crea los procesos mentales vaya por un lado, pero hay una cosa que se intuía hace mucho tiempo y que ya sabemos por los avances que hay en Neurociencias, que es la plasticidad neuronal. Quiero decir que el niño tiene muchas oportunidades para poder ir a esos lugares, esos surcos y poder transformar ese camino que había trazado en un momento y que quizás era un trazado difícil. En 25 años he visto muchos niños y adolescentes pasar por mi consulta e incluso adultos y y he podido comprobar que existe esa plasticidad y esa capacidad de rehacernos y de seguir ampliando nuestra identidad toda la vida.

