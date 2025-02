De Silva: "La novela de Antón García es una obra maestra sin paliativos, no sobra nada"

"Crónica de la luz y de las sombras" narra el asesinato de Manuela Martínez Llano en La Zorera, crimen que condujo a Rafael González Gancedo al garrote vil en junio de 1899. A partir de ese suceso histórico, Antón García, escritor y también director general de Acción Cultural, escribe una novela que su compañero de letras (y antaño de política) Pedro de Silva calificó de "obra maestra". Lo hizo en la librería ovetense Matadero Uno tras un pormenorizado análisis de una obra publicada en su momento en asturiano y traducida ahora al castellano, lo que es para el autor motivo de satisfacción por "ampliar lectores en otra lengua. La Humanidad avanza gracias a la traducción, ¿qué sería de nosotros sin ella?".

Y esa traducción era necesaria, destacó De Silva, porque "da una segunda vida a una novela en riesgo de quedar sepultada. En este caso, una traducción extraordinaria". García desveló que "cuando me pongo a escribir tengo ya el título. Tenía claro que debía figurar la palabra crónica, pero no sabía qué clase de crónica. Había contraste entre la luz y las sombras en diversos momentos de la vida, y coincidía con una cita de Shakespeare". El paisaje es fundamental en la obra, de hecho la historia ocurrió "a diez kilómetros de mi pueblo, conozco bien el lugar". Dado que la sociedad rural va camino de desvanecerse, el libro es "un testimonio de ese mundo". De Silva escarbó con su profundidad habitual en la organización del espacio que presenta la novela en cuatro partes, incluida una nota final que cuenta como el autor se enteró del crimen siendo un niño y en plena elección de métodos para ajusticiar a los condenados. Se habló en el diálogo entre ambos autores de verdad histórica y verdad literaria, y al adentrarse en ellas, el expresidente del Principado no escatimó en elogios al autor: "Páginas portentosas, un detallismo poco común. No sobra nada. No hay regodeo, hay relato". Hay reflexión sobre la pena de muerte y, también, un "sorprendente" destello de amor, es "gran literatura con disparos secos llenos de ecos".

"Yo qué voy a decir", comentó García, "me da apuro que se hable tan bien". Y recordó lo que decía Plá: "En literatura lo difícil es describir, lo fácil es opinar". Disfrutó mucho con la escritura y "sentí abandonar esos personajes". Es llamativo el contraste en dos tiempos, primero "a la gente le parecía poco una sola pena de muerte, y un año después esa misma gente no quería que se ejecutase. La volatilidad de la opinión pública".