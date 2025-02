Agenda: qué hacer en Asturias hoy lune 24 de febrero

Oviedo

Senén Morán

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.30 horas, un encuentro con Senén Morán, periodista deportivo, youtuber, streamer y tiktoker especializado en el fútbol y la Kings League. Mantendrá un diálogo con María Rendueles, periodista de la sección de Deportes de LA NUEVA ESPAÑA. Entrada libre.

Cambio climático

El centro social de Villa Magdalena exhibe, hasta el próximo 3 de marzo, la exposición "La otra lucha contra el cambio climático: adaptación". La muestra, cedida por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), ilustra cómo está cambiando el clima en el planeta y la importancia de actuar con anticipación. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y en fin de semana de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Muestra de Taller 3

La exposición que conmemora el 45.º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, se puede visitar en Trascorrales hasta el próximo viernes, 28 de febrero, de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Se puede visitar, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. El horario de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra– de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo en horario de mañana.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Artes gráficas

Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) la obra de Miguel Martos con sus viñetas "Acción: calmar a las fieras". Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de "Micronarrativas Gráficas". Su obra podrá verse en horario de 19.00 a 22.00 horas. Miguel Martos desarrolla su trabajo artístico en los campos del cómic, la ilustración y la animación 2D, siendo la investigación de la narrativa visual su principal interés. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con un año de intercambio en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, y tiene un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga.

Ateneo Jovellanos

A as 19.00 horas, en el salón de actos de la Escuela de Comercio, tendrá lugar la actuación del cantante hispano-argentino "Milton". El acto está organizado por el Ateneo Jovellanos.

Librería de Bolsillo

A las 20.00 horas tendrá lugar la presentación del libro "Mujeres masonas" en la Librería de Bolsillo.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se puede visitar en la biblioteca la exposición "Gijón bajo las bombas (1936-1937)", dirigida por Héctor Blanco y producida por el Ateneo Obrero de Gijón, la concejalía de Memoria Histórica y Social del Ayuntamiento de Gijón y "Memoria Democrática d’Asturies". La muestra aborda el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire entre el verano de 1936 y octubre de 1937, en diez lonas, una maqueta de una bomba de la aviación nazi alemana, y tres cartones pluma. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Puede disfrutarse de la exposición "Sueños del alma", de Ramón Iriondo, en la Galería Bea Villamarín, hasta el 1 de marzo. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Se instala en la plaza de Hermanos Orbón, donde los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Concierto

El auditorio del Conservatorio Julián Orbón acogerá, a las 19.00 horas, un concierto de audición del alumnado de clarinete, dirigido por el profesor Iván Cuervo Fernández.. El pianista repertorista será Carlos Galán.

Taller de broches

Taller de elaboración de broches 8M para lucirlos en las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Se realizarán con porcelana fría y será impartido por la artesana Cristina López Lobo en la Casa de las Mujeres. Las plazas están limitadas a las mujeres inscritas y hay dos turnos, de 12.00 a 14.00 horas, y de 16.30 a 18.30 horas.

Exposición en Artes y Oficios.

La exposición titulada "20 años de la Reserva Militar de Voluntarios en España", organizada por la Asociación ARES Reservistas Españoles, se puede visitar en la Escuela de Artes y Oficios (plaza Domingo Álvarez Acebal).

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el próximo 20 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "Ecos II", de Adrián Martínez González

El Hotel Palacio de Avilés acoge la nueva exposición del artista asturiano Adrián Martínez González, titulada "Ecos II". La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, podrá ser visitada en el corredor de la primera planta del hotel. Martínez González invita a reflexionar sobre la interacción de la naturaleza y la ciudad, un tema recurrente en su trayectoria artística, marcada por su profunda conexión con el paisaje asturiano y su transformación en el contexto urbano.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se puede visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes cerrado

Las Cuencas

"Luna", cine social en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde la proyección de la película documental "Luna", dirigida por el asturiano Pablo Casanueva. El director busca las huellas y la memoria de sus familiares represaliados en fronteras, campos y cárceles. Dentro del archivo, el familiar y el público, vuelven a ser miradas las imágenes y leídos los documentos. La película construye un puente intergeneracional, puente que resiste, en las palabras de Walter Benjamin, a que nada de lo que ha acontecido pueda darse por perdido para la historia. La proyección, enmarcada en el ciclo Laboral Cinemateca Ambulante, comienza a las 19.30 horas. La entrada es libre.

Jornadas de Montaña en Mieres

Comienzan las charlas de las Jornadas de Montaña en Mieres, que se celebran en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 20.00 horas, durante toda la semana. Hoy puede asistirse a la ponencia de la Fundación Sarabastall sobre "Un proyecto de cooperación en Pakistán". La Fundación Sarabastall es una ONG en Bajo Aragón Caspe, creada en 2011, que busca desarrollar proyectos de cooperación para satisfacer las necesidades básicas de la población. Desde 1983 ha trabajado en Asia, especialmente en Hushé, Pakistán, donde realiza proyectos de educación, salud y agricultura y forma a mujeres, docentes y agentes de salud. También apoya la formación de alumnado en nuestro país.

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 asta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, "Lupas", impulsor de las jornadas.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el próximo 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el 27 de febrero en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 28 de febrero la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Pola de Siero

La Casa de Cultura de la Pola acoge hasta hoy, 24 de febrero, la exposición del escultor Ernesto Knorr "El vértigo de la quietud", en la que se puede disfrutar del equilibrio, la armonía, la tensión, el movimiento y el contraste que transmiten las obras del artista. El horario para visitarla hoy es de 17.00 a 21.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas "Paca" y "Molina", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 15.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Centro de Escultura Museo Antón de Candás y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte piezas pertenecientes a artistas contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano, al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670333111, 602600000 y 984100100.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado

La oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado

El grupo escolar "María Josefa" acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado)

La oficina de turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el sepulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Está abierta al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Cine en Navia

El Fantasio proyecta a las 20.30 horas la película "María Callas", dirigida por el chileno Pablo Larraín. El filme, protagonizado por Angelina Jolie, pone el foco en los últimos días en París de una de las cantantes de ópera más brillantes de la historia.

Club de lectura en Tapia

La Biblioteca Pública Municipal de Tapia de Casariego acogerá una nueva cita con su club de lectura a partir de las 17.00 horas. En esta ocasión, los amantes de la mejor literatura disfrutarán de la obra "La hija extranjera", de Najat El Hachmi.

Cuentacuentos en La Caridad

El Cuentacuentos de Carnaval invadirá de magia la Biblioteca Pública Municipal de As Quintas a partir de las 18.00 horas, en una cita con el álbum ilustrado "Tomás el bromista", de Jorge Rico Ródenas y Anna Laura Cantone, editado por Kalandraka. Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción previa en el 985637233.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval". La exposición, organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias), presenta ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar hasta el 7 de marzo, de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.