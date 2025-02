Borja Quiroga, nefrólogo: "Muchas enfermedades se relacionan con la alimentación, pero nos limitamos a recetar pastillas"

Con tres cafés en el cuerpo tomados a lo largo de la mañana sin leche ni azúcar y unas lentejas con verduras y curry sin sal ni chorizo esperando en casa para comer, el doctor Borja Quiroga abre las puertas de su consulta en el Hospital La Princesa de Madrid para atender a El Periódico de Catalunya. Especialista en Nefrología, rama de la Medicina que se encarga de los riñones, Quiroga está tan convencido del poder de una dieta saludable que ha escrito el libro 'Por mis riñones que hoy como bien' (editorial Rosamerón) en el que el chef con estrella Michelín Miguel Cobo aporta recetas sencillas para la buena salud no solo de los riñones sino del corazón y de cualquier otro órgano vital.

-En España, seis millones de personas, una de cada siete, tienen insuficiencia renal y solo la mitad lo sabe. Con un simple análisis de sangre y orina se podría implantar la detección precoz de la enfermedad renal. ¿Por qué los planes de salud pública arrinconan a los riñones?

-No tengo ni idea. No se tendría que hacer la prueba todo el mundo, solo los mayores de 30 años. Supondría más o menos unos 30 millones de euros de gasto sanitario, que se recuperaría en 10 años. Actualmente el cribado se hace a los mayores de 40 que tienen alguna enfermedad que hace sospechar la insuficiencia renal, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad… Si detectáramos la insuficiencia renal a tiempo, muchísimos millones de personas no conocerían la diálisis.

"El café natural es anticancerígeno, antioxidante y antiinflamatorio"

-Las infecciones de orina son frecuentes. Cuenta el caso de una paciente a la que le recomendó orinar después de las relaciones sexuales y limpiarse siempre de delante hacia atrás.

-Claro, así evitamos que los gérmenes del tubo digestivo alcancen la vía urinaria. En las relaciones sexuales toda esa zona se moviliza, así que cuando vamos a hacer pis hay que hacerlo con la técnica correcta. En el área perineal está todo muy junto y hay gérmenes, incluso en la piel, que con el propio movimiento pueden trepar por la uretra y producir la infección urinaria.

-¿Son buenos los arándanos para prevenir?

-Son antioxidantes y además están cargados de fibra y vitaminas. Evitan que el germen se fije a la vía urinaria. Hay que tomar concentraciones elevadas, eso sí. Hablando de salud, el poder de la dieta es completamente ilimitado, pero nunca le hemos prestado demasiada atención. Creo que es culpa nuestra. En diez minutos de consulta no hay tiempo para hablar de las medidas preventivas que comporta la alimentación. Muchas enfermedades están relacionadas con lo que comemos, pero en una visita médica nos limitamos a explicar a los pacientes las pruebas que les hemos pedido y recetar pastillas.

"Estoy convencido de que en los próximos 20 años los ultraprocesados se prohibirán"

-¿Dónde está la mayor amenaza?

-La dieta mediterránea es una maravilla, pero los ultraprocesados se están imponiendo. Estoy convencido que en los próximos 20 años se van a terminar prohibiendo. No tengo ninguna duda porque hay componentes, como los potenciadores del sabor, los aditivos o los colorantes, que son tóxicos y generan enfermedades. Los ejemplos más clásicos son la bollería industrial y las bolsas de patatas fritas o las barritas de pescado congeladas que duran un año o las sopas de sobre. Hay que mirar siempre la etiqueta.

-Habla maravillas del café. ¿Adiós a su histórica mala fama, entonces?

-El café es una revolución. Hace 20 o 30 años, se recomendaba uno al día porque aumenta un poquito la frecuencia cardíaca. Pero ya hay evidencia científica de que el café (también el descafeinado) tiene compuestos cafeínicos y no cafeínicos. No estoy diciendo que te tomes 20 al día, claro. Y cuidado porque si le echas leche y azúcar ya estás cambiando su composición. El café torrefacto está recubierto de azúcar y es dañino, así que siempre natural. El café natural es beneficioso porque es antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno. Y tiene efectos muy beneficiosos en la enfermedad renal. De hecho, en las consultas de oncología ya no se recomienda dejar el café.

"Evidentemente, el cáncer no se cura comiendo manzanas. Pero si un paciente de quimioterapia hace una dieta no saludable, tiene más posibilidades de que su tumor avance"

-Hay alimentos que nos sirven para prevenir enfermedades, incluido el cáncer. Pero una vez que tienes la enfermedad, una manzana no te cura. Te cura la medicina.

-Sin ninguna duda. Pero es que una cosa y otra no compiten. A un paciente con cáncer o enfermedad renal o cardiaca le aplicas los tratamientos y, además, le puedes recomendar una dieta sana. Evidentemente, el cáncer no se cura comiendo manzanas. Pero si un paciente de quimioterapia hace una dieta no saludable, tiene más posibilidades de que su tumor avance. Si uno de mis pacientes que está en diálisis hace una dieta no saludable rica en fósforo y sal, se muere antes.

-¿Qué alimento recomienda para la hipertensión?

-La remolacha, que está ya incluida en las guías de práctica clínica de la hipertensión arterial porque hace que los vasos sanguíneos se relajen. En el libro, el cocinero Miguel Cobo propone un salmorejo de remolacha y una vinagreta con remolacha emulsionada con aceite en la batidora.

"Tras el deporte, la rehidratación debe realizarse con agua y no con bebidas azucaradas"

-¿Las bebidas azucaradas tras el deporte son un mito?

-Totalmente. Las bebidas glucosadas complican la función al riñón de recuperar agua y, en general, nos deshidratan. La rehidratación, tras el deporte, debe realizarse con agua.

-El alcohol es un tóxico a todos los niveles y en cualquier cantidad. No hay ingesta segura, pero ¿podemos cocinar una carne en salsa con un poco de vino?

-Aunque cocines, siempre queda algo de alcohol. Pero todo depende del tiempo. Si tú tienes al fuego una comida a la que le has echado un poquito de vino y pasan 15 minutos, es prácticamente imposible que queden trazas, así que no habría problema. Eso no tiene nada que ver con hacer una carne emborrachada y sin dejar que el alcohol se evapore.

