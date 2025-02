Agenda: qué hacer en Asturias hoy 25 de febrero de 2025

Oviedo

Aula de piano. El salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Oviedo alberga, a las 19.00 horas, el concierto Aula de piano, de la mano de la profesora Patricia Álvarez. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro. El teatro Casino de Trubia es escenario, a partir de las 19.30 horas, de la representación de la obra «Perendi», de la Compañía del Alba. La obra es la ganadora del Premio Nel Amaro de Teatro Profesional en asturiano 2024 y la actuación se programa en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Entrada libre hasta completar aforo.

Kafka&Co. La librería Kafka&Co celebra, a las 19.00 horas, una charla sobre la mazcarada del Antroxu tradicional de Oviedo. En el coloquio intervienen Ánxel Nava y Óscar J. González, autor del libro «Mascaradas de la península Ibérica». Presenta Javier Ordás. Acceso libre.

Cambio climático. El centro social de Villa Magdalena exhibe, hasta el 3 de marzo, la exposición «La otra lucha contra el cambio climático: adaptación». La muestra, cedida por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), ilustra cómo está cambiando el clima en el planeta y la importancia de actuar con anticipación. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y en fin de semana de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Muestra de Taller 3. La exposición que conmemora el 45.º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, se puede visitar en Trascorrales hasta el próximo viernes, 28 de febrero. Se puede visitar de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOPeregrina. La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Se puede visitar, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

«Metro y medio de arte». La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística «Metro y medio de arte», que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Sala Sabadell Herrero. La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra «Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell». La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. El horario para visitar la muestra es de lunes a sábado –excepto los martes, que cierra–, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, solo en horario de mañana.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 23 de marzo se puede visitar «Landscapes of Affection», el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa «La Obra invitada» presenta, hasta el 30 de marzo, el «Díptico de la Pasión», una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Estudiopablodelillo. El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva «Don’t push me ‘cause I’m close to the edge», que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas pero no guiadas. Las entradas cuestan 10 euros y no incluyen el acceso al resto de la Catedral.

Gijón

Escuela de Comercio. A las 19.30 horas se ofrece la conferencia «La Félicité: música de cámara en la Francia galante», por el musicólogo Ramón Sobrino. El acto lo organizan el Taller de Músicos, la Sociedad Filarmónica de Gijón y el Ateneo Jovellanos.

Charla informativa. A las 18.00 horas, en el local de la Asociación de Pensionistas de Gijón (calle Puerto Cerredo, 1), tendrá lugar la charla informativa «¿Qué pasa en los comedores de los colegios públicos de Xixón?». Estarán como ponentes María García y Verónica Rodríguez, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos en Asturias Miguel Virgós, que organiza el encuentro.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición «Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla». Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, «Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras», se podrá visitar hasta el 28 de febrero. Además, hasta el 23 de febrero puede visitarse la exposición «Barricada doméstica. De dentro a afuera», de Natalia Pastor, galardonada con el VIII Premio «Museo Barjola». Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras «Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)», «La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968» y «A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Parque Natural de la Campa Torres. Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición «Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones». El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar. Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra «Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura», comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos. Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra «Gijón bajo las bombas (1936-1937)» en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 30 de junio estará la exposición «Impresiones y paisajes». Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Pitanza de Antroxu. Comienza la cuenta atrás para el Antroxu avilesino con una pitanza bajo los soportales de la plaza de España, a la derecha del Ayuntamiento. Los integrantes de las peñas antroxeras La Pecera y Abuelo Anselmo repartirán un guiso de patatas con carne entre los vecinos que pasen por El Parche. De 19.30 a 21.30 horas.

Cine de los martes. «A different man» es la película que se proyecta esta tarde (20.15 horas) en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. Entradas a 3 euros.

Club de lectura de Bances Candamo. Las integrantes del club de lectura «Bances Candamo» se reúnen esta tarde, a las 17.00 horas, para comentar «La canción de la llanura», en el edificio de La Noria.

Club de lectura de Los Canapés. Se reúne a las 18.00 horas para comentar «La banda del bótox», en el centro sociocultural de Los Canapés.

Concierto mixto en el Conservatorio Julián Orbón. A las 19.00 horas, en el auditorio del Conservatorio Julián Orbón, alumnado y profesorado ofrecen un concierto audición.

Exposición en Artes y Oficios. La exposición titulada «20 años de la Reserva Militar de Voluntarios en España», organizada por la Asociación ARES Reservistas Españoles, se puede visitar en la Escuela de Artes y Oficios (plaza Domingo Álvarez Acebal).

La Factoría: Miguel Martos. Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) la obra de Miguel Martos con sus viñetas «Acción: calmar a las fieras». Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de «Micronarrativas Gráficas». Su obra podrá verse en horario de 19.00 a 22.00 horas. Miguel Martos desarrolla su trabajo artístico en los campos del cómic, la ilustración y la animación 2D, siendo la investigación de la narrativa visual su principal interés. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con un año de intercambio en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, y tiene un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga.

Exposición «La sonrisa estética». Ya se puede visitar en el CMAE (calle Llano Ponte, 49) y la Casa de Cultura de Avilés la muestra «La sonrisa estética», que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo, y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la galería Amaga. El pintor Elías García Benavides expone su obra «Huella» en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el próximo 20 de marzo.

«Chico, Rita y El Pianista». La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: «Chico & Rita» (2010) y «Dispararon al Pianista» (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes cerrado

Exposición «Ecos II», de Adrián Martínez González. El Hotel Palacio de Avilés acoge la nueva exposición del artista asturiano Adrián Martínez González, titulada «Ecos II». La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, podrá ser visitada en el corredor de la primera planta del hotel. Martínez González invita a reflexionar sobre la interacción de la naturaleza y la ciudad, un tema recurrente en su trayectoria artística, marcada por su profunda conexión con el paisaje asturiano y su transformación en el contexto urbano.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«Encuentros en la tercera fase», cine de ciencia ficción en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde la proyección de la película «Encuentros en la tercera fase», dirigida por Steven Spielberg en 1977. Prosigue así el ciclo de ciencia ficción organizado por la tertulia cinematográfica Sala Oscura. Comienza a las 19.00 horas y la entrada es libre.

Jornadas de Montaña en Mieres. Prosiguen las charlas de las Jornadas de Montaña en Mieres, que se celebran en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 20.00 horas, durante toda la semana. Hoy se puede asistir a la ponencia de Joaquín Álvarez sobre la «Alta ruta Pajares-Fuentes de Invierno».

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres. La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 hasta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, «Lupas», impulsor de las jornadas.

Taller de pintacaras en Mieres. Comienzan los actos previos al Antroxu en Mieres. La Casa de Cultura acoge hoy de 17.30 a 19 horas un taller de pintacaras y antifaces para pequeños de entre 5 y 10 años.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana. La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición «Gaspar, misionero y guerrillero», organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra fotográfica de «La mina y la mar» en el Cislan. El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica «La mina y la mar», que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena. La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana. «Entre notas y miradas» es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el 27 de febrero en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que «la música y las emociones se encuentran en cada trazo». El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres. La exposición fotográfica «Asturies con Palestina», de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición «Mazcaraes» en Langreo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica «Mazcaraes», de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres. El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición «Herminio, correspondencias y procesos». Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre durante enero y febrero de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Centro

Teatro en Llanera. La Casa de Cultura de Posada acoge, a partir de las 17.15 horas, y la de Lugo, desde las 18.30 horas, la representación del clásico «Caperuza», a cargo de «Kamante Teatro». Con sus títeres hechos de objetos, descubriremos los hechos jamás contados de este cuento universal, en una versión sin edad que desde el primer momento sorprenderá al público.

Cine en Pola de Siero. Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, el teatro Auditorio de la Pola acoge a las 20.00 horas la proyección del documental «Retaguardia», de Ramón Lluís Bande, en asturiano y español. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Posada de Llanera. La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 28 de febrero la exposición «Retratos de lugares», de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera. La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura «Colores y texturas», de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Posada de Llanes. El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición «Aqua & Vita», una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Está abierta al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición «Tesoros en los desvanes», creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Arriondas. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica «Retazos de autor», de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Se puede visitar los sábados de 11.00 a 13.30 horas. De martes a viernes solo se atiende con reserva previa.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Cine en Puerto de Vega. La Casa de Cultura de Puerto de Vega acoge a las 18.00 horas la proyección de la película «Las sombras del poder», un thriller policiaco ambientado ambientado en la década de 1930 en Tel Aviv. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Tineo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge la muestra «Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval». La exposición, organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias), presenta ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar hasta el 7 de marzo, de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición «Historia de un marinero», de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte. El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.