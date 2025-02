El soul aterciopelado de los 70 pierde a su reina, Roberta Flack

La cante y pianista Roberta Flack falleció ayer, a los 88 años de edad, en Manhattan. Lidiaba desde 2022 con la ELA, y con su muerte el mundo de la música pierde a una de las últimas grandes damas de la música negra que sentadas delante de un piano combinaron las raíces del folclore de su pueblo con la balada dotadas de una voz prodigiosa.

En la senda de Nina Simone o Aretha Franklin, Roberta Flack fue, quizá, más sofisticada y sus éxitos –el más recordado es su versión de "Killing me softly with his song"– lograron el favor de un público más numeroso en sus mejores momentos, explorando también más músicas y músicos, como resumen sus participaciones con Michael Jackson o Miles Davis y un repertorio en el que cabía Leonard Cohen, Dylan, el funk, el jazz o las colaboraciones con su inseparable Donny Hathaway .

Nacida en Black Mountain (Carolina del Norte) en un hogar donde había música, aprendió el repertorio del órgano de iglesia, pero también comenzó los estudios clásicos de Piano, donde destacó. Con 19 años se graduó en Howard y obtuvo una plaza de maestra, que mantendría durante bastantes años, cuando el éxito ya le había llegado. Roberta Flack empezó a frecuentar el circuito de Washington DC con un amplio repertorio de folk, blues, jazz... En uno de esos clubs la descubrió una noche el pianista y cantante de jazz Les McCann, que la fichó para el sello Atlantic.

Con dos primeros discos muy buenos, "First Take" (1969) y "Chapter Two" (1970), el éxito no le llegó hasta que Clint Eastwood incluyó dos años más tarde la versión de "The first time ever I saw your face", que se encontraba en el primero de sus trabajos, en la película "Play Misty for Me" ("Escalofrío en la noche"). La canción se mantuvo durante seis semanas en el puesto número 1 de Billboard, fue el mayor éxito del año y Flack volvió a repetir resultados muy parecidos los años siguientes, con "Killing me softly with his song" (1973) y "Feel like makin’ love" (1974).

Su voz aterciopelada y su sensibilidad para afrontar versiones de todo tipo de autores con una autoridad única se mantuvo intacta durante toda la carrera, aunque nunca con tanto éxito como en aquella década, en la que también ejerció como firme y constante defensora de los derechos de las minorías.

