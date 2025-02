La actriz porno que quiso enredar al futbolista Joaquín

El futbolista Joaquín ha sido víctima de una trampa “amorosa”. Según “Lecturas”, la actriz porno Claudia Bavel intentó engatusarlo por la red X para quedar con él en Barcelona y hacer unas fotos en un hotel. Pero Joaquín se ha librado, que para eso lleva 20 años de feliz matrimonio. La revista asegura que Anabel Pantoja y su marido se preparan para el juicio por supuesto maltrato a su bebé, que acabó ingresada semanas en el hospital. Su tía IsabelPantoja “ocultó” tres fincas de la herencia de Paquirri. En el hospita en Roma sigue ingresado el Papa Francisco, que “se apaga”.

Más bulos. El de que la Princesa Leonor se besó con un compañero de “Elcano” en Salvador de Bahía. Según “Hola” es falso, como muchas otras cosas. La revista lleva una gran foto del rostro de Leonor en portada tomada en la última ceremonia de los premios “Princesa de Asturias” en el Teatro Campoamor. Tamara Falcó e íñigo Onievahan salido juntos y eso confirma, dice la revista, que no hay crisis. A Sara Carbonero le sonríe el amor con José Luis“Jota” Cabrera, un empresario con el que sale desde principios de año y ha presentado ya a su familia.

Del supuesto novio de la hija de los Reyes se ocupa también en portada “Semana”, en la que Aitana se confiesa y cuenta que fue diagnosticada de depresión. Hablan también del caso de Anabel Pantoja y su marido, que “se preparan para un momento decisivo”. Y noticias sobre Raphael, con un tumor cerebral y sometido a tratamiento al que responde bien.

Puede que haya crisis en el matrimonio de Laura Madrueño. Lo pone “Diez Minutos” en portada, en la que aparece Carmen Lomana, que ha publicado una especie de memorias en las que desvela, entre otros asuntos, que de joven fue infiel, “como (Álvaro Muñoz) Escassi” y que al quedarse viuda no se suicidó “por estética”. La revista ve “raro” el San Valentín de Tamara e Íñigo. Y Terelu Campos sentencia: “Si con 60 años no he tenido resacas, mal voy…”.