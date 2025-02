Agenda: qué hacer hoy 26 de febrero en Asturias

Oviedo

Conferencia sobre zarzuela

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.00 horas, la conferencia que inicia el ciclo "Amores de zarzuela: romanticismo, pasión y picardía", con motivo del XXXII Festival de Teatro Lírico Español, que se desarrollará en el teatro Campoamor y que comienza con "Doña Francisquita". De la obra hablará Ramón Sobrino, catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo, a quien acompañarán en la presentación Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia, y María Sanhuesa, profesora de Musicología de la Universidad de Oviedo y coordinadora del ciclo. Entrada libre.

RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos alberga, a las 19.00 horas, la presentación del libro "Memoria del pasado, vindicación presente. El ferrocarril histórico Trubia-Collanzo". En el acto estarán sus dos autores, Santiago Díaz González y Toño Huerta, además de Tomás Emilio Díaz González, miembro de número del RIDEA. Entrada libre.

Sociedad Filarmónica

El teatro Filarmónica es escenario, a las 19.45 horas, de un concierto de piano a cuatro manos a cargo de Sylvia Torán y Ramón Grau, en el que interpretarán a Beethoven. Entradas disponibles a 22 euros.

Off Zarzuela

El salón de té del teatro Campoamor alberga a las 19.30 horas uno de los encuentros líricos Off Zarzuela, que se realizan con intérpretes, directores, compositoras, libretistas y escenógrafos el día anterior al estreno de cada producción. En el acto participan los integrantes del reparto de "Doña Francisquita" Mónica Redondo, mezzosoprano, y Juan Noval-Moro, tenor. La charla cuenta con la participación especial de Lucero Tena. Entrada libre.

Muestra de Taller 3

La exposición que conmemora el 45.º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, se puede visitar en Trascorrales hasta el próximo viernes, 28 de febrero. Se puede visitar de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Se puede visitar, en la sala de exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe, hasta el viernes 28 de febrero. El acceso es de lunes a viernes en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro (Cervantes, 12) acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". La exhibición estará abierta hasta el próximo 11 de mayo y recoge obras de los artistas Ramón Isidoro, Elena Asins, Luis Bisbe, Manuel Blázquez, Alfons Borrell, Joaquín Chancho, Patricia Dauder, Esther Ferrer, Juan Galdeano, Josep Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Concha Jerez, Élia Llach, Xisco Mensua, Teresa Pera Hospital, Joan Ponç, Juan Suárez, Patricio Vélez, Oriol Vilapuig y Martín Vitaliti. Acceso libre. El horario es de lunes a sábado –excepto los martes que cierra–, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, solo en horario de mañana.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. La pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo (General Zuvillaga, 12) acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. También hay visitas a la torre, acompañadas pero no guiadas, con entradas a 10 euros, que no incluyen el acceso al resto de la Catedral. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

El "Ensemble Diderot" ofrecerá un concierto a partir de las 20.00 horas en el teatro Jovellanos, dentro de la programación de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas se presenta la Colección Prúa de poesía, con el lanzamiento de los dos primeros libros, "Pasajeros de andén", de Pedro Luis Menéndez, y "Poesías domésticas y familiares", de Fermín Herrero.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 11.30 horas tendrá lugar la inauguración de la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos" en el Museo Casa Natal Jovellanos.

CMI La Arena

A las 19.00 horas habrá una visita guiada a la exposición fotográfica "El alma de los stolpersteine", de Mariano J. Sánchez. Será en el Centro Municipal Integrado de La Arena.

La Habitación Propia

A las 19.00 horas tendrá lugar un encuentro con la escritora María Martín Barranco en la Librería La Habitación Propia.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, dentro del ciclo "De charla con el Botánico", se hablará sobre "LUR Garden, culminación de una trayectoria profesional del paisajista Íñigo Segurola". Será en la Escuela de Comercio.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 12.00 horas se representa la obra "Ami", de "Teatro Electra" y "Asamblea de cooperación por la paz". Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Barjola. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el mes de abril se pueden ver las muestras "Carteles de cine en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1932-1987)", "La prevención de riesgos laborales en el cartel, 1932–1968" y "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890-1975". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo puede visitarse la exposición "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Natural de la Campa Torres

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar en el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres la exposición "Los bronces de la Campa. Últimas restauraciones". El horario de apertura es martes a domingo, de 10.00 a 17.00 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarries

A las 19.00 horas, Llaranes dará inicio al Antroxu de Avilés con el desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarries. La ruta dará comienzo en la calle La_Espina y finalizará en la plaza Mayor. Durante el trayecto, la fanfarria "El Felechu" animará la actividad. Ya en la plaza, la Cofradía de la Sardina Arenque entregará las sardinas arenques a personalidades destacadas y el Sardino Mayor leerá el "Sermón de la Tercera Escama".

Taller infantil de animación a la lectura en la biblioteca de La Luz

Las integrantes del club de lectura "La Caracola" se reúnen esta tarde en la biblioteca de La Luz, a las 18.00 horas, para impartir un taller de animación a la lectura a niñas y niños de entre 4 y 8 años. La actividad cuenta con plazas limitadas.

Talleres de estiramientos en el centro de mayores de Las Meanas

Los mayores de Avilés pueden participar en una actividad de estiramientos corporales en el centro sociocultural de Llaranes. El taller se celebrará en dos grupos de 17.00 a 18.00 horas y de 18.15 a 19.15 horas. Además, durante la mañana se realizará un taller de memoria con cuatro grupos de 10.15 a 11.15 y de 11.30 a 12.30 horas con ejercicios de colocación corporal. Por último, otro taller de Movimiento consciente y creativo con técnicas de expresión corporal y corrección postural de 10.15 a 11.15 y de 11.30 a 12.30 horas.

Actividades en el centro sociocultural de Llaranes

El centro José_Ángel del Río Gondell acogerá una fiesta de comadres y compadres a partir de las 17.00 horas con chocolate con churros y bailes.

"On Abortion", en el Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

Miguel Martos, en la Factoría

Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) la obra de Miguel Martos con sus viñetas "Acción: calmar a las fieras". Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de "Micronarrativas Gráficas". Su obra podrá verse en horario de 19.00 a 22.00 horas. Miguel Martos desarrolla su trabajo artístico en los campos del cómic, la ilustración y la animación 2D, siendo la investigación de la narrativa visual su principal interés. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con un año de intercambio en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, y tiene un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Abre hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE en horario de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el próximo 20 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés (Plaza de Camposagrado) acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" (2010) y "Dispararon al Pianista" (2023). La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 13 de julio y el horario es de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Los lunes cerrado.

Exposición "Ecos II", de Adrián Martínez González

El Hotel Palacio de Avilés acoge la nueva exposición del artista asturiano Adrián Martínez González, titulada "Ecos II". La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, podrá ser visitada en el corredor de la primera planta del hotel. Martínez González invita a reflexionar sobre la interacción de la naturaleza y la ciudad, un tema recurrente en su trayectoria artística, marcada por su profunda conexión con el paisaje asturiano y su transformación en el contexto urbano.

Las Cuencas

Jornadas de Montaña en Mieres

Prosiguen las charlas de las Jornadas de Montaña en Mieres, que se celebran en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 20.00 horas, durante toda la semana. Hoy se puede asistir a la ponencia de Luis Miguel Soriano titulada "A través de las cumbres de Oriente".

Cuentos de Antroxu en Aller

El Centro Cultural de Moreda (Aller) acoge esta tarde, desde las 17.30 horas, la celebración del espectáculo infantil "Cuentos de Antroxu".

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 hasta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, "Lupas", impulsor de las jornadas.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el 28 de febrero la exposición fotográfica "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición fotográfica sobre la Vuelta a Asturias en Pola de Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena acoge hasta el 26 de febrero una exposición fotográfica con imágenes de los 100 años de historia de la Vuelta Ciclista a Asturias.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta el 27 de febrero en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas, y los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una pequeña parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Cine en Lugones

Dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante, el Centro Polivalente de Lugones acoge a las 19.30 horas la proyección del documental "Retaguardia", de Ramón Lluís Bande, en asturiano y español. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos en Candás

El Teatro Prendes acoge a partir de las 11.30 horas el cuentacuentos "Una historia del desierto", a cargo de "Higiénico Papel Teatro", dirigido a público familiar.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el 28 de febrero la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista: comprar souvenirs, hacer cientos de fotos, publicar en las redes sociales... que nos impide centrarnos en los detalles. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Lugo de Llanera

La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge hasta el 28 de febrero la exposición de pintura "Colores y texturas", de Paz Fernández Morgalo. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 14.30 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.00 horas.

Oriente

Concierto en Infiesto

La Casa de Cultura de Infiesto acoge a las 18.00 horas de la mano de "La Sonajera" el espectáculo musical "El Carnaval de los animales", un concierto interactivo para familias basado en la suite orquestal de Camille Sain-Saëns, con melodías vocales e instrumentales, recitados rítmicos e improvisaciones grupales que culminarán en la gran fanfarria final.

Cine en Arriondas

La Casa de Cultura Benito Pérez Galdós acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Las sombras del poder", de Michael Winterbottom, un thriller policiaco ambientado en la década de 1930 en Tel Aviv. Programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta el día 27 de febrero una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede visitar de lunes a jueves de 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 09.30 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge durante el mes de febrero la exposición "Aqua & Vita", una muestra de pinturas del artista Javier Bonilla (1965), con estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Esta muestra reúne cuadros que plasman la esencia de los paisajes asturianos, reflejando la niebla, el agua, los bosques, las montañas y la vida en sus pueblos. Está abierta al público en la Casa de Cultura de Cangas de Onís de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el 28 de febrero la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 de febrero la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana y está compuesta por 36 paneles de fotografía y fichas explicativas de los diferentes instrumentos, antigüedad e historia de los mismos. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Cine en Vegadeo

La Casa de Cultura de A Veiga acoge a las 20.00 horas la proyección del documental "Retaguardia", de Ramón Lluís Bande, en asturiano y español, dentro de la programación ofrecida por Laboral Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Charla en Castropol

La Casa de Cultura de Castropol acoge a partir de las 19.00 horas una saludable charla sobre la "Prevención de caídas en la tercera edad", de la mano del especialista en medicina del trabajo Luciano Ron García. Se proporcionará servicio de transporte previa inscripción en el 645088983 (Julio).

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias). Se trata de ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Cerrado los fines de semana. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

