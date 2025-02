Agenda: qué hacer hoy 27 de febrero en Asturias

Oviedo

Representación de "Doña Francisquita" en el Campoamor

El teatro Campoamor de Oviedo es escenario, a las 19.30 horas, de la representación de la zarzuela "Doña Francisquita", una comedia lírica en tres actos con música de Amadeo Vives y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw. Participan la Orquesta Oviedo Filarmonía y el coro Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo". Entradas agotadas.

RIDEA

El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos alberga, a las 19.00 horas, la sesión inaugural del ciclo de conferencias "Lucus Asturum. Metrópoli y cabeça de Asturias. Notas históricas y arqueología" con la charla "Excavaciones arqueológicas en Lucus Asturum. Estrategias de estudio, difusión y protección", a cargo de Esperanza Martín Hernández, arqueóloga y directora de las excavaciones en Lucus Asturum. Entrada libre.

Bebecuentos

La biblioteca de Ventanielles acoge, a las 18.00 horas, el bebecuentos "Cuentos cantados", de "Puppy’s". Aforo limitado, dos adultos por niño. Inscripción obligatoria en cada biblioteca.

Kafka&Co

La librería Kafka&Co es escenario de la presentación del poemario "Fondo musical para reproducir espejos" de Esteban Cabrejas. Presenta Joaquín A. Mejía. Entrada libre.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena exhibe la exposición "La otra lucha contra el cambio climático", auspiciada por el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). La muestra revela cómo está cambiando el clima en el planeta y la importancia de actuar con anticipación para reducir los riesgos asociados al cambio climático. Hasta el 3 de marzo. Acceso libre en horario del centro.

Muestra de Taller 3

La exposición que conmemora el 45º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, se puede visitar en Trascorrales hasta el próximo viernes. Se puede visitar de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Se puede visitar en el auditorio Príncipe Felipe, hasta el día 28, en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Sala Sabadell Herrero

La Sala de Exposiciones Sabadell Herrero ofrece la muestra "Tocar lejanías, Colección de Arte Banco Sabadell". Hasta el 11 de mayo y recoge, con obras de varios artistas. Acceso libre. El horario de lunes a sábado -excepto los martes que cierra- de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos, sólo en horario de mañana.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 23 de marzo se puede visitar "Landscapes of Affection", el nuevo proyecto de Noemi Iglesias Barrios. El programa "La Obra invitada" presenta, hasta el 30 de marzo, el "Díptico de la Pasión", una obra de época medieval, datada en el siglo XIV, y propiedad de la Catedral de Oviedo. Además, se puede visitar su exposición permanente. Abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30. Entrada gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas. Tienen un precio de 10 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Gijón

Antroxu

A las 17.00 horas, arrancará el pasacalles de la zona Oeste desde el parque del Lauredal, con final en el colegio Federico García Lorca, donde se celebrará una fiesta. Además, en el paseo de Begoña estarán el carrusel y la noria en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, se celebra el concierto "Una vida de héroe", dirigido por Nuno Coelho y con Roman Simovic al violín. Se enmarca en la programación de la OSPA.

Museo del Ferrocarril

A las 19.00 horas, habrá una charla sobre el plan "Llave". Participan Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo; María José Cuervo, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos; Joel García, presidente de CAC-Asprocon;_Víctor Manuel Roza, secretario general de CC OO Gijón,_y Eva Fernández, vicepresidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias. Modera Beatriz Fernández, vicesecretaria de Urbanismo de Foro Gijón. Entrada libre hasta completar aforo.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, habrá un concierto y una mesa redonda bajo el título "Recordando a Julián Orbón (1925-1991)".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, el investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno ofrecerá la conferencia "Hay otros mundos (entorno), pero en este: el argumento zoológico contra el idealismo y el hiperrealismo materialista". Le acompañará Pablo Huerga, profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo.

Sociedad Internacional de Bioética

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la conferencia "La Bioética, un imprescindible en la agenda de los sistemas públicos de salud", a cargo de Leonor Ruiz Sicilia, vocal del Comité Español de Ética de la Investigación y del Comité de Bioética de España. El acto lo organiza la Sociedad Internacional de Bioética.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Los regalos del camino", de Cristian David López. Le acompañará José Luis García Martín, escritor y crítico literario.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, concierto de "Alana" en el marco del programa "Arte en el Barrio". Asimismo, hasta hoy se podrá visitar la exposición "Bosques visibles e invisibles", de los cursos de dibujo y pintura de la Universidad Popular.

Librería La Buena Letra

A las 20.00 horas, se presenta el disco "Gozos y pozos de un rey", de Eduardo Lamela.

Museo Barjola

La muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras", se podrá visitar hasta el día 28 en el Museo Barjola, de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 30 de junio estará la exposición "Impresiones y paisajes". Los horarios del Museo son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares, de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h.

CMI La Arena

Hasta hoy se puede visitar la exposición "El alma de los stolpersteine", de Mariano J. Sánchez. El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el día 28 se podrá visitar la muestra "Sol y Espinas", organizada por el centro municipal integrado de El Llano y Juan Carlos Cando. Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Avilés y comarca

Antroxu

Llaranes será el escenario, a partir de las 18.30 horas, del pasacalles y la plantación de la sardina en el balcón de la Plaza Mayor. A las 20.00 horas, en Sabugo, comenzará el pasacalles de fanfarrias y batukada organizada por la Asociación Puxabatuque. Y a esa misma hora, pero en la plaza de España, la vieya se incorpora al jueves de comadres.

Cine en el Niemeyer

"Oh, Canadá" es el título de la película que se proyecta, a las 20.00 horas, en la sala cine del Centro Niemeyer. Los protagonistas son Richard Gere y Uma Thurman. El filme relata la historia de un afamado documentalista canadiense que concede una última entrevista a uno de sus antiguos alumnos para contarle toda la verdad sobre su vida. Una confesión filmada delante de su mujer.

"Una vaca en el pasillo"

La Factoría Cultural inaugura a las 19.30 horas la exposición de Javier Villabrille, compuesta por texto, fotografías y vídeos con la que el artista avilesino reflexiona sobre el suicidio, y que mereció una de las Ayudas a la Producción Artística de la concejalía de Cultura de 2023. La muestra se inaugura en un acto abierto al público en el que se reflexionará sobre esta forma de muerte, y que contará con la presencia del autor y el psiquiatra David Gallego de la Sacristana.

Actividades en el centro sociocultural de Llaranes

El centro José_Ángel del Río Gondell acogerá una fiesta de comadres y compadres a partir de las 17.00 horas con chocolate con curros y bailes.

"On Abortion" en el Niemeyer

La artista multidisciplinar Laia Abril es la autora de las obras que dan forma a la exposición "On Abortion", la propuesta artística del Niemeyer que se puede ver hasta el 2 de marzo en el vestíbulo del auditorio del centro cultural de la ría. Cuenta con la colaboración del Ministerio de Igualdad. Abre hasta el 2 de marzo de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Precio de la entrada: 4 euros.

La Factoría: Miguel Martos

Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural la obra de Miguel Martos con sus viñetas "Acción: calmar a las fieras". Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de "Micronarrativas Gráficas". Su obra podrán verse de 19.00 a 22.00 horas. Miguel Martos desarrolla su trabajo artístico en los campos del cómic, la ilustración y la animación 2D, siendo la investigación de la narrativa visual su principal interés. Es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, con un año de intercambio en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas, y tiene un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Universidad de Málaga.

Exposición "La sonrisa estética"

Se puede visitar en el CMAE y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta el 30 de marzo, se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00 horas).

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra permanecerá abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el próximo 20 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Chico, Rita y El Pianista"

La Sala del Cómic de Avilés acoge una exposición fruto de la colaboración del dibujante Xavier Mariscal y el cineasta Fernando Trueba, en la que se reúne la obra gráfica del diseñador e ilustrador valenciano que dio lugar a dos películas de animación con gran éxito de público y crítica: "Chico & Rita" y "Dispararon al Pianista". Hasta el 13 de julio, de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.00 a 13.30.

Exposición "Ecos II", de Adrián Martínez González

El Hotel Palacio de Avilés acoge la nueva exposición del artista asturiano Adrián Martínez González, titulada "Ecos II". La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, podrá ser visitada en el corredor de la primera planta del hotel.

Las Cuencas

Jornadas de Montaña en Mieres

Prosiguen las charlas de las Jornadas de Montaña en Mieres, que se celebran en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 20 horas, durante toda la semana. Hoy puede asistirse a la ponencia de Jonatan García Villa "Aneto-Maladeta: 51x3.000".

"La infiltrada", cine en Langreo

El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20 horas, la proyección de la película "La infiltrada", ganadora del premio Goya a mejor película del pasado año. Dirigida por Arantxa Echevarría, su protagonista también el ganó el Goya a mejor actriz, Carolina Yuste. La entrada vale 4 euros.

Cuentos de Antroxu en Aller

El Centro Cultural de Cabañaquinta (Aller) acoge esta tarde, desde las 17.30 horas, la celebración del espectáculo infantil "Cuentos de Antroxu".

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 hasta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, "Lupas", impulsor de las jornadas.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta el día 28 la exposición "La mina y la mar", que recoge las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición artística de Álvaro Canella en Pola de Laviana

"Entre notas y miradas" es el título de la nueva exposición que se puede ver hasta hoy en el Cidan, con obras de Álvaro Canella en las que "la música y las emociones se encuentran en cada trazo". El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 14 .00 horas. También los jueves por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición "Mazcaraes" en Langreo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Sama acoge, hasta hoy, la muestra fotográfica "Mazcaraes", de Iván G. Fernández. La exposición reproduce una parte de su archivo, deteniéndose en las mascaradas asturianas.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Los trabajos del artista asturiano se pueden visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Presentación en Grado

La Casa de Cultura de la villa acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "No era imposible. Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera 1989-1999" de Alejandro Álvarez López, que trata sobre el conflicto laboral en Duro Felguera. En el acto, el autor estará acompañado por José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias.

Cine en Nava

La Casa de Cultura de la localidad naveta acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Luna", dirigida por Pablo Casanueva. Entrada libre hasta completar aforo. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, de dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Exposición en Posada de Llanera

La Casa Municipal de Cultura de Posada acoge hasta el día 28 la exposición "Retratos de lugares", de la pintora polaca Kinga Wozniak. La artista llama la atención sobre la falta de observación en la experiencia del viaje debido al estilo de vida consumista. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Mercados en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge hasta hoy una exposición fotográfica del sevillano, afincado en Los Carriles (Llanes), Pepe Murillo. Se puede 09.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta el día 28 la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el día 28 la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Concierto en Tineo

Dentro de las actividades programadas en la II Edición del programa cultural Dinamiz-Artj, a las 19.00 horas tendrá lugar en el Cine Marvi el concierto del grupo de música tradicional "Piripiri Folk" con su espectáculo "Tradición ibérica", dirigido a público familiar. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias. Se trata de ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona. Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas; viernes, de 9.00 a 15.00.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su situación, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura hasta el 29 de marzo es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

