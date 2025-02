"Ser actriz significa trabajo, disciplina y estudio", dice la actriz Natalia Dicenta

-Le dieron un "Max" por una obra que dirigió Maxi Rodríguez.

-Maxi Rodríguez, sí. En el 98. Huy, sí, sí, sí. "A bocados"

-Hace veinte años fue la última vez que trabajaron juntas usted y Lola Herrera.

-Sí. En "Solas".

-Y estuvo también en "Función de Noche".

-Bueno, a ver, eso ya pertenece a la prehistoria..

-¿Qué tiene ser actriz?

-Quizá podía haber sido otra cosa: bombera, por ejemplo, que es una profesión que admiro profundamente y que siempre he querido ser. No es coña, es cierto. Y, de hecho, una vez hablando con un bombero, le dije: "Yo, os admiro mucho, pero entiendo que por mi pequeña estatura y mi constitución pequeñita no sirvo para nada". Y él me dijo: "Estás muy equivocada, porque necesitamos cuerpos menudos para meternos por sitios imposibles. Tenemos compañeros y compañeras que son chiquititos y se meten por sitios imposibles". Y sé que podía haber sido bombera.

-Pero usted viene de los Dicenta, una familia muy apegada al teatro.

-Lo mío venía dado, pero no solo por la familia. Es que yo he sido una "comicastra" desde que era muy pequeña. Yo, más que recuerdo, me cuentan, porque es que era muy chiquitaja, de cuatro o cinco año, veía a mi padre o a mi madre en televisión, sobre todo a mi madre. Cuando ella llegaba a casa, yo me disfrazaba siendo una pipiolina, me disfrazaba y hacía el drama que le había visto hacer en la tele. Desde muy pequeña he estado entre cajas en los teatros, desde muy pequeña he estado en rodajes, entre focos y cámaras. Es algo tan familiar y tan natural para mí, que mi carrera se desarrolló de una manera natural. Esto significa trabajo, disciplina, estudio. Las cosas no vienen dadas, querido. "¿Cómo no vas a hacerlo bien si has nacido en esa familia?" "Digo, perdón, perdón, esto no viene así con una varita mágica, esto significa mucho estudio, mucha disciplina, mucha soledad, mucha concentración y mucho, sobre todo, estudio y disciplina, por supuesto.

-¿Qué le convenció para meterte en "Camino a la Meca"?

-La verdad es que fue casualidad. Después de 20 años de haber hecho juntas "Solas" estábamos buscando algo en donde pudiéramos coincidir. Nos apetecía volver a compartir escenario, pero no encontrábamos. Entonces a ella le surge la oportunidad, a través de Jesús Cimarro y Pentación, de trabajar con Claudio Tolcachir. La obra es "Camino a La Meca", de Athol Fugard. Entonces yo enseguida me hago con la obra en versión original, en inglés, empiezo a leerla y veo que en la obra aparece una amiga que va a visitarla, a ese pueblito perdido en medio del desierto del Caru, allí en Sudáfrica. Hacen un tándem tan hermoso… Le comenté a Lola: "¿Y esto quién lo va a hacer?"

