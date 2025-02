Agenda: qué hacer hoy 28 de febrero en Asturias

Oviedo

La huella bizantina en el arte asturiano

EL Club LA NUEVA ESPAÑA ofrece, a las 19.30 horas, la conferencia "Asturias, Carlomagno y Bizancio en un mundo multipolar", que imparte Francisco Aguado, médico y experto en Historia Medieval y Bizantina. Le presentan la periodista y escritora Carmen Casal y Raquel Álvarez, directiva de Tribuna Ciudadana, entidad que organiza el acto. Entrada libre.

OSPA

El auditorio Príncipe Felipe alberga, a las 20.00 horas, el concierto "Una vida de héroe", que ofrece la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias bajo la batuta de su director, Nuno Coelho, y con el violinista Roman Simovic. Interpretarán a Moliner y su Estructura IV "Dämonischer Iris" (estreno en España) y a Strauss. Entradas: de 8 a 24 euros.

Tertulias del Campoamor

El salón de té del teatro Campoamor recupera su espacio como lugar de encuentros literarios. El nuevo ciclo de las Tertulias del Campoamor arranca hoy, a las 20.00 horas, con la visita del escritor, traductor y periodista argentino Rodrigo Fresán. Entrada libre hasta completar aforo.

Oviedo Jazz

El teatro Filarmónica es escenario, a las 20.00 horas, de la actuación del "Julián Garvayo Sextet", que lidera el trombonista que le da nombre. El concierto se incluye en el ciclo Oviedo Jazz. Entradas agotadas, excepto los asientos reservados para silla de ruedas.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno alberga, a las 19.00 horas, la presentación del libro "Rehabitar: Fundamentos para la vida no capital-ista", de Ariane Aviñó. Le acompaña Óscar Sánchez Vega. Entrada libre.

Kuivi Almacenes

El espacio cultural Kuivi Almacenes, en Ciudad Naranco, es escenario de la actuación de Jai/Egun, el proyecto musical del vascuence Aitor Martínez. Con textos en euskera y prácticamente la única ayuda de una guitarra española tocada con genio y rabia, el artista hace un ejercicio de introspección. Entrada libre.

Villa Magdalena

El centro social de Villa Magdalena exhibe la exposición "La otra lucha contra el cambio climático", auspiciada por el Centro Nacional de Educación Ambiental. La muestra revela cómo está cambiando el clima en el planeta y la importancia de actuar con anticipación para reducir los riesgos asociados al cambio climático. Hasta el 3 de marzo con acceso libre en horario del centro.

Muestra de Taller 3

La exposición que conmemora el 45º aniversario de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas, Taller 3, se puede visitar en Trascorrales hasta hoy, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

EXPOPeregrina

La quinta edición de EXPOPeregrina es una exposición itinerante de artes plásticas y visuales bajo el tema del Camino Primitivo, coorganizada por la Asociación Cultural GAPAsturias, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago de Oviedo, la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo. Se puede visitar, en el auditorio Príncipe Felipe, hasta hoy, en horario de funcionamiento de la instalación. Entrada libre.

"Metro y medio de arte"

La barbería Metro acoge en su escaparate la propuesta artística "Metro y medio de arte", que en esta ocasión está protagonizada por una muestra de la obra de la artista Charo Garpe.

Estudiopablodelillo

El estudiopablodelillo acoge la muestra colectiva "Don’t push me ‘cause I’m close to the edge", que podrá visitarse hasta finales de febrero, en horario de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas.

Museo Arqueológico

El Museo ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, son acompañadas, pero no guiadas y tienen un precio de 10 euros. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas.

Gijón

Antroxu

A las 19.00 horas, comenzará en Begoña el pasacalles charanguero. El pregón, titulado "Los otros patrimonios inmateriales", a cargo de Higiénico Papel Teatro, será a las 20.00 horas en la plaza Mayor. Después, coplas de Jerónimo Granda, tras lo que se descubrirá el disfraz de la estatua de Pelayo en la plaza del Marqués. En la plaza de toros de El Bibio, habrá un espectáculo de temática "antroxera" a las 18.00, con apertura de puertas una hora antes. Además, en el paseo de Begoña estarán el carrusel y la noria en horario de 17.00 a 21.00 horas los días lectivos y de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas los no lectivos.

Ciclo cultural taurino

A las 20.15 horas, en la Caja Rural de Gijón, Ignacio García Gómez, miembro del equipo veterinario de la plaza de toros de Las Ventas, ofrecerá la charla "El toro que se lidia en España. Momento actual de la ganadería de bravo". La actividad se enmarca en el XXXI Ciclo cultural taurino de la Peña Taurina Astur.

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugura la exposición de escultura "Sentidera: cuando sientes la madera", de Víctor Orviz, que se podrá visitar hasta el 14 de marzo. Los horarios de la sala son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; sábados de 12.00 a 13.30.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, conferencia del brigada Rubén Juárez Miranda titulada_"Orígenes y primer salto paracaidista". Organiza el acto la Asociación de Veteranos Paracaidistas del Principado de Asturias. Hasta el 20 de abril se podrá visitar la muestra "Gijón bajo las bombas (1936-1937)" en la Biblioteca Pública Jovellanos. Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; domingos y festivos, de 10.00 a 14.00.

Librería La Revoltosa

A las 19.00 horas, se presentará el disco "Gozos y pozos de un rey", de Eduardo Lamela.

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyecta la película "Kneecap", de Rich Peppiatt, en el Paraninfo. La actividad se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, se celebra un festival musical dirigido por Paula Álvarez Cueto.

Espacio Local

A las 20.00 horas, se inaugura la muestra "Recuerdos", de Encarnación Domingo.

Ateneo de La Calzada

A las 20.00 horas, la asociación "Festuca Jierru" ofrece una tertulia botánica.

Museo Barjola

Último día para visitar la muestra de trabajos de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias, "Somos Apiast, la ilustración contemporánea en 50 obras". Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano

Último día para visitar la muestra "Sol y Espinas", organizada por el centro municipal integrado de El Llano y Juan Carlos Cando. Los horarios del equipamiento son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 y domingos de 8.00 a 15.00 horas

Escuela de Comercio

Hasta el 18 de marzo se podrá visitar la exposición fotográfica "20 años de la Reserva Militar de Voluntarios en España", organizada por la Asociación ARES de Reservistas Españoles.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá visitar la exposición "Dos orillas, un mar-(h)echo de menos" en el Museo Casa Natal Jovellanos, con obras de Paco Nadie y Luis Fernández. También hasta el 25 de mayo estará la muestra "Alejandro Mieres. Donación Juan y Marina Mieres Velilla". Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo de la Ciudadela de Celestino Solar

Hasta el 31 de diciembre estará en la Ciudadela de Celestino Solar la muestra "Del arenal al Barrio de L’Arena. Urbanismo y arquitectura", comisariada por Héctor Blanco. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 11.30 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de marzo se puede visitar la exposición "Reflejos de una imagen quebrada", de Ana Rod, en la Galería Llamazares. De lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Antroxu. Viernes de coronación

El ya tradicional Desfile d’Escolinos Antroxaos comenzará a las 17.30 horas, animados con las melodías y ritmos de las fanfarrias. Partirán de la plaza de España, para recorrer las calles La Cámara, Cuba, Francisco Orejas Sierra, plaza Vaticano, Juan XXIII y finalizar en el Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal). con animación y dinamización musical a cargo de "Blinca". El desfile lo abrirán mazcaritos tradicionales y bandina. Posteriormente, a las 21.00 horas, en la plaza de España, será la coronación del grupo "Belenitos" como Reyes del Goxu y la Faba del Antroxu d’Avilés 2025. Y a las 22.30, en el mismo espacio, "Catalina grande, piñón pequeño" en concierto. Y a media noche, concierto de "Me Fritos and the Gimme Cheetos".

Exposición "Nuestras 8M"

A las 12.00 horas, en el centro sociocultural de las Vegas, se inaugura el proyecto expositivo del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Villalegre "Nuestras 8M", que, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, alude a nueve "mujeres referentes de Avilés y comarca", consideradas como "9 mujeres inspiradoras. Se trata de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; Laura González (política, Castrillón); María José Ondina (deportista, Avilés); Alba Vázquez (piloto, Avilés); Sara Montoya (boxeadora, Avilés); Emilia y Manolita (mujeres con distintas capacidades, usuarias del CAI de Villalegre y Rey Pelayo, Avilés); Pilar Meana (chef, Avilés); Beatriz Manchón (piragüista, Corvera), y Patricia Suárez (política, Corvera).

Estreno de "El camino a la Meca"

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas la primera función del estreno absoluto en España de la obra protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. La versión y dirección es de Claudio Tolcachir. Se trata de una de las obras más conocidas de Athol Fugard, dramaturgo, novelista, actor y director de cine sudafricano. La obra se enmarca en la programación de "escenAvilés", y el domingo, día 2, se representará la segunda función, a las 19.00 horas.

Conferencia en el Espacio Portus

Cristina Heredia Alonso, doctora en Historia del Arte y directora del Departamento de Educación y Difusión del Museo de Bellas Artes de Oviedo, además de investigadora, ofrece una conferencia titulada "La mar en la pintura asturiana". Será a las 18.00 horas en el Espacio Portus. La entrada es libre hasta completar aforo.

Greenpeace en el Puerto.

El buque de Greenpeace "Arctic Sunrise" llega hoy al muelle del Niemeyer y se podrá visitar durante todo el fin de semana. Esta tarde de 15.00 a 19.00 horas, mañana y el domingo, en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas.

Espacio joven

El espacio de ocio juvenil, en el Edificio Fuero, desarrollará un taller de Amigurumi entre las 17.00 y las 20.00 horas. Organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento de Avilés en el marco del proyecto "Tu propones" y destinado a manera gratuita a jóvenes de 17 a 30 años, para que de manera gratuita aprendan a tejer muñecos con la técnica japonesa.

"Una vaca en el pasillo"

La Factoría Cultural acoge la exposición de Javier Villabrille, compuesta por texto, fotografías y vídeos con la que el artista avilesino reflexiona sobre el suicidio, y que mereció una de las Ayudas a la Producción Artística de la concejalía de Cultura de 2023. La muestra se inaugura en un acto abierto al público en el que se reflexionará sobre esta forma de muerte, y que contará con la presencia del autor y el psiquiatra David Gallego de la Sacristana.

La Factoría: Miguel Martos

Hasta el 25 de marzo se puede visitar en la Factoría Cultural la obra de Miguel Martos con sus viñetas "Acción: calmar a las fieras". Toma el relevo en la Ventana de la Factoría Cultural donde se expone el quinto ciclo de "Micronarrativas Gráficas". Su obra podrá verse en horario de 19.00 a 22.00 horas.

Exposición "La sonrisa estética"

Ya se puede visitar en el CMAE y la Casa de Cultura de Avilés la muestra "La sonrisa estética", que recoge las obras de 29 artistas nacidos o vinculados a Avilés que alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta el 30 de marzo y se puede ver en el CMAE de 18.00 a 21.00 horas, de martes a domingo; y en la Casa de Cultura, de 9.00 a 21.00 horas (los domingos, solo hasta las 14.00).

Exposición en la galería Amaga

El pintor Elías García Benavides expone su obra "Huella" en Avilés. La muestra estará abierta en la galería de la calle José Manuel Pedregal hasta el 20 de marzo.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00.

Exposición "Ecos II", de Adrián Martínez González

El Hotel Palacio de Avilés acoge la nueva exposición del artista asturiano Adrián Martínez González, titulada "Ecos II". La muestra, que estará abierta al público de forma gratuita, podrá ser visitada en el corredor de la primera planta del hotel.

Las Cuencas

"Cholitas escaladoras" en las Jornadas de Montaña en Mieres

Hoy terminan las charlas de las Jornadas de Montaña en Mieres, que se llevan celebrando en el auditorio Teodoro Cuesta, a las 20 horas. Hoy hablarán las "Cholitas escaladoras", las bolivianas Florinda Chura y Cecilia Llusco.

"Circanelo", espectáculo teatral y circense en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge a las 18 horas la celebración del espectáculo teatral y circense para todos los públicos "Circanelo". Entrada libre.

Concurso de frixuelos en Turón

Dentro de la programación del Antroxu de Turón hoy se celebra tanto un concurso como un taller de cocina para aprender a hacer frixuelos. A las 18 horas también habrá un pintacaras. Será en el Centro de Personas Mayores de Turón.

"El ilusionista", magia y juegos en Pola de Laviana

José Armas presenta en la Casa de Cultura de Pola de Laviana su espectáculo de magia y juegos "El ilusionista". Será hoy a partir de las 18 horas, con entrada gratuita. Un "show" para todos los públicos.

Taller de arcilla en Sobrescobio

El centro social de Villamoréi, en Sobrescobio, acoge a las 12 un taller infantil de modelado de arcilla, inspirado en la mitología asturiana. Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto.

Gala de Circo en Aller

El Teatro Cine Carmen de Moreda es el escenario en el que se podrá ver a las 18 horas el espectáculo "Gala de Circo", a cargo de Culturactiva Producciones.

Exposición en Langreo sobre Gaspar García Laviana

La Casa de Cultura de Sama acoge hasta el 4 de abril la exposición "Gaspar, misionero y guerrillero", organizada por la Asociación Gaspar García Laviana.

Muestra sobre carteles de montaña en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el 2 de marzo una exposición enmarcada dentro de las XXXVII Jornadas de Montaña del concejo, consistente en una colección de carteles de montaña que van desde 1989 hasta 2006. En la muestra se homenajea a José Luis Santos, "Lupas", impulsor de las jornadas.

Muestra fotográfica de "La mina y la mar" en el Cislan

El Centro de FP de Imagen y Sonido de La Felguera (Cislan) acoge hasta hoy la exposición "La mina y la mar", con las mejores imágenes de este concurso fotográfico, que organiza Festejos de San Pedro.

Exposición de Daniela Cohen en Mieres

La exposición fotográfica "Asturies con Palestina", de Daniela Cohen, puede verse hasta el 2 de marzo, de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, en Mieres Centru Cultural y con entrada gratuita.

Exposición de Herminio en Mieres

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres acoge hasta el 30 de mayo la exposición "Herminio, correspondencias y procesos". Se puede visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Centro

Cine en Pola de Siero

Teatro Auditorio de Pola Siero acoge a las 18.00 horas la proyección de "Katak, la pequeña ballena". Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Magia en La Fresneda

El Centro Cultural de La Fresneda acoge a las 18.00 horas la función "The magic show", a cargo de El Mago Nacho, función, enmarcada en el programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede". Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro en El Berrón

La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 18.00 horas una sesión de narración oral titulada "Cuentos de Birlibirloque", a cargo de "Yheppa Títeres", con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede". Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos musical en Lugones

"Goli Goli Teatro" protagoniza un cuentacuentos musical titulado "A otro con ese cuento", a las 18.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. Entrada gratuita, limitada al aforo. Se admite un único adulto por niño. Se requiere inscripción previa.

Teatro en Lugones

La compañía ovetense "Sótano B" recala en Lugones de la mano del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede" y pondrá en escena la trepidante comedia titulada "Yo, nunca". La cita a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. Las entradas tienen un precio de 6 euros.

Concierto en Pola de Siero

El alumnado de la Escuela de Música ofrece un concierto de Carnaval a las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio de la localidad. Entrada libre, hasta completar aforo.

Oriente

Cine en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes ofrece a las 19.30 horas, a través de Laboral Cinemateca, la proyección de "Retaguardia", dirigida por Ramón Lluís Bande. Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre y gratuita pero es recomendable reservar.

Cine en Colunga

La sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Dahomey" (Francia-Senegal-Benin, 2024). Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Dahomey" (Francia-Senegal-Benin, 2024). Programación ofrecida por La Cinemateca Ambulante. Entrada libre hasta completar aforo.

Espacio Joven en Llanes

El antiguo matadero municipal (paseo de las Marismas) acoge los viernes, sábados, domingos y días no lectivos del presente curso escolar, de 18.30 a 21.30 horas, el Espacio Joven, un lugar de acceso libre y gratuito que consta de dos plantas y está equipado con mesa de ping-pong, futbolín, billar, consolas, juegos de mesa... Además, monitores-animadores impartirán cada fin de semana talleres específicos.

Exposición en Arriondas

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Benito Pérez Galdós de Arriondas alberga hasta hoy la muestra fotográfica "Retazos de autor", de Juan Luis Hevia. De 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta hoy la exposición "Tesoros en los desvanes", creada por Roberto Suárez en 2013, realizando un censo de instrumentos antiguos de la villa riosellana. También se puede disfrutar de fotos de la Antiguas Bandas de Música de Ribadesella, Rondalla Riosellana o la Danza de Arcos, entre otros. De 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Occidente

Club de lectura en El Franco

El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal As Quintas acoge a las 18.00 horas una lectura sobre una novela de Sandor Marai, "El último encuentro".

El humor de Joaquín Pajarón, en Navia

El Teatro Fantasio de Navia acoge a las 20.00 horas "Radio Pajaronia", con humorista Joaquín Pajarón.

Cuentacuentos en Tapia de Casariego

La Biblioteca Municipal de Tapia acoge las 17.30 horas un divertido cuentacuentos de Carnaval.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de marzo la exposición "Historia de un marinero", de Teresa Esra. La muestra recoge bellísimos dibujos, acuarelas y grabados, a través de los que se reflejarán escenas cotidianas del día a día de los marineros. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Exposición en Tineo

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge hasta el 7 de marzo la muestra "Monasterios reales de Occidente. El fenómeno monástico en la Asturias medieval", organizada por la Asociación APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias). Se trata de ocho paneles autoportantes con detallada información sobre las singularidades e influencia de los monasterios del Occidente, entre los que se encuentran el de San Miguel de Bárcena y Obona, con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico y cultural monástico para promover su recuperación. Se puede visitar de lunes a jueves, de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

