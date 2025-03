Y el "Oscar" de este año "no" es para...: hasta hace unas semanas casi todo el pescado parecía vendido

Parece que fue ayer cuando "Oppenheimer" se convirtió en la gran triunfadora de los premios "Oscar" 2024. Era la gran favorita y se confirmó. Este año la película ha cambiado. Hasta hace unas semanas casi todo el pescado parecía vendido en la 97.ª edición de los galardones (Movistar +, a partir de las 01.00 del domingo al lunes). Pero un efecto "Hitchcock" inesperado dio al traste con las apuestas y el suspense se ha instalado en las previsiones sobre la gran fiesta de Hollywood.

Y es que los desafortunadísimos comentarios de la actriz española Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") en una red social y la revelación del uso de la inteligencia artificial (IA) para "mejorar" el acento húngaro de Adrien Brody y Felicity Jones en "The Brutalist" (con lo sensibles que están allí con esos asuntos) han sido todo un torpedo en la línea de flotación de ambas películas. ¿Puede la gran metedura de pata de una actriz echar abajo las opciones de toda una obra (nominada además como mejor película internacional, por Francia), además de las suyas? ¿Puede un ligero retoque en posproducción de sonido arruinar el excepcional trabajo de Brody de cara a llevarse el premio?

En cuanto a número de candidaturas, "Emilia Pérez" tiene 13 nominaciones, "The Brutalist" va detrás con 10, al igual que "Wicked", y "Un completo desconocido" y "Cónclave" empatan también a 8.

El suspense hitchcockiano está asegurado. ¿Y quién se puede beneficiar de ese súbito cambio de guion? La modesta y muy aplaudida por la crítica "Anora" (Sean Baker) ha subido varios peldaños para ser la mejor película. Y no hay que descartar a "Cónclave", un inteligente drama político-papal que ya sedujo en los premios británicos "Bafta" y en los "Critics’ Choice Awards". Casi nadie da un dólar, en cambio, por "Wicked" (Mark Platt), "Nickel Boys" (RaMell Ross), "Un completo desconocido" (James Mangold), "La sustancia" (Coralie Fargeat), la brasileña "Aún estoy aquí" (Walter Salles) o "Dune: parte dos" (Denis Villeneuve), que acapara sus mayores opciones en las categorías técnicas.

Corbet también gana puestos como mejor director en reñida competencia con Sean Baker ("Anora") por su ambicioso, irregular y apasionante trabajo en "The Brutalist". Jacques Audiard, director de "Emilia Pérez", se ha quedado rezagado y Edward Berger no lo tiene fácil por la más convencional "Cónclave".

Brody parecía seguro ganador por "The Brutalist" como mejor actor hasta que salió a la luz el tema de la IA. Y ahora es Timothée Chalamet por su alabado trabajo como Bob Dylan en "Un completo desconocido" quien podría llevarse el "Oscar" al agua.

A estas horas, casi nadie duda de que Demi Moore subirá a dar otro emocionado discurso de gratitud por "La sustancia", sin duda un regreso triunfal muy arriesgado y viscoso en un género de terror y sátira que no deja títere con cabeza. La actriz brasileña Fernanda Torres no parece que pueda hacerle sombra, y la prometedora Mikey Madison permanece en la lucha por su gran trabajo en "Anora". Sería muy raro que Karla Sofía Gascón –que sí estará en la gala aunque al principio Neflix no quería verla ni en pintura– pueda recuperar el crédito perdido tras la polémica que estalló el 30 de enero al salir en internet unos tuits del pasado islamófobos, racistas y degradantes para víctimas de la violencia policial estadounidense. Y se armó la de San Quentin Tarantino.

Como mejor actor de reparto tiene muchas papeletas Kieran Culkin, y como mejor actriz de reparto Zoe Saldaña quizá se salve del posible patinazo de "Emilia Pérez", a poco que la Academia distinga el error de su compañera Gascón de la calidad de su trabajo. Dos días antes de que los incendios hicieran de Los Ángeles un infierno, los "Globos de Oro" abrieron el 5 de enero la temporada con "The Brutalist" y "Emilia Pérez" en lo alto de las expectativas.

Pero todo cambió. Aún así, la película de Audiard fue considerada mejor película en lengua no inglesa en los "Bafta" y en los "Critics’ Choice Awards", mientras que "The Brutalist" dio a Corbet el premio gordo en los galardones británicos y el de mejor actor para Brody en los de los críticos.

Paso a paso, "Anora" se fue abriendo un lugar en las apuestas siendo coronada en los "Critics’ Choice Awards" como la mejor película del año. Y el Sindicato de Productores la eligió como la mejor producción del año y el de Directores le dio a Baker un espaldarazo importante.

